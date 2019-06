Huncut kölykök figyelmeztetnek ravasz rókák csalijára

Egy év kihagyás után idén ismét elvégzik a vadon élő rókák veszettség elleni oltását. A Marosvásárhelyről induló repülőgép többek között Hargita, Beszterce, Fehér és Brassó megyében is leszórja a halhússzagú csalétkeket. Az országos program sikeres, ezt bizonyítják a számadatok is.

Ez a madár most elrepül, de ha kiszórják a csalit, könnyebben is falatokhoz juthatnak a rókák • Fotó: Veres Nándor

Az időjárás függvényében, a tervek szerint június 7-én kezdődik az országos szintű kampány, amelynek során veszettség ellen immunizálják a vadon élő rókákat. Az oltáskampányt 2012-ben indították, miután nagyon sok helyen veszett rókákról érkeztek jelentések. A vírusos megbetegedésre hajlamosak a vadon élő és a háziállatok is,

egy-egy veszett róka, rágcsáló megfertőzheti a be nem oltott macskákat, kutyákat, és a nyállal terjedő vírus életveszélyes lehet az emberre is.

A halfasírt szagú csalétekbe csomagolt vakcinát repülőből szórják le az erdős területekre, mezőkre, de a vadásztársaságok is eljuttatják a rókalyukakhoz. Az országban hat helyről, többek közt Marosvásárhelyről, Jászvásárról és Szatmárnémetiből szállnak majd fel azok a repülőgépek, amelyekből elszórják a csalétkeket.

Mint a Maros Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetőjétől, Kincses Sándortól megtudtuk, tíz évvel ezelőtt a megyében száznál több veszett rókát találtak, és az országos kampány kezdete után ezek száma fokozatosan csökkent. Maros megyében és a környező megyékben már több éve egyetlen esetről sem érkezett jelentés. Tavaly pénzhiányra hivatkozva nem szervezte meg a szakminisztérium, idén azonban újraindították.

„A vadásztársaságokkal közösen zajlik majd a vadon élő rókák veszettség elleni oltása. Szintén ők segítenek felmérni, hogy mennyire hatékony az immunizálás: ez úgy történik, hogy

kétszázötven rókát kilőnek, és az alsó állkapcsát megvizsgálva meg lehet állapítani, hogy fogyasztott-e a csalétekből vagy sem.

De ezen ellenőrzés nélkül is eredményesnek mondhatók ezek az országos kampányok, hiszen évek óta nincs veszett róka az országban. Megtörténik, hogy a határ menti megyékben, Iași és Vaslui megyében néha felbukkan egy-egy veszett állat, de az inkább a szomszédos országból téved Romániába” – mondta az igazgató, kiemelve, hogy ősszel is van egy hasonló oltási kampány, és azután egyszerűbb begyűjteni a rókákat, hogy ellenőrizzék, fogyasztottak-e csalétket. Most nagy a fű, és jobban el tudnak rejtőzködni a vadak. Kincses Sándor azt is elmondta, hogy a repülőből kidobott csalétek elfogyasztása nem jelent veszélyt a vadon élő és a háziállatokra sem.