Transzferjáratok indulnak a marosvásárhelyi reptérre

A marosvásárhelyi repülőtér közösségi oldalán jelentette be, hogy március 29-től, a növekvő forgalom kiszolgálására autóbuszjáratokat biztosítanak, amelyekkel az utasok könnyen kijuthatnak a légikikötőbe.

A buszjáratok nyáron a charterjáratok menetrendjét is figyelembe veszik, így majd azok is ki tudnak tömegközlekedéssel jutni a repülőtérre, akik Hurghada, Kréta vagy Antalya irányába indulnak.

A repülőtér arra biztatja az utasokat, hogy válasszák a tömegközlekedést, amely kényelmes és kiszámítható. A transzferjáratokra fel lehet ülni a Kultúrpalota előtt, valamint a Kaufland-nagyáruháznál, a vegyipari kombinátnál, Maroskeresztúron és Nyárádtőn is, ez utóbbi két helyen a központi buszmegállókban. A reptérről visszafele is lehet transzferjárattal közlekedni, az esetleges késést is bevárja az autóbusz.