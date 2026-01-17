Akik védelmezik, és akik magukra hagyják a kutyákat a téli, fagyos időben

Januárban megérkezett az igazi tél, és habár ilyenkor a többség törekedik védelmezni az élőlényeket, most is találni kidobott kutyákat az út szélén. Állatvédő egyesületet kérdeztünk a téli kutyatartásról, valamint a gazdátlan ebek helyzetéről.

A hányatott sorsú ebeknek egyaránt ellensége a nyári hőség és a téli fagy, mégis azt gondolnánk, a hideg időben több embernek esik meg a szíve az állatokon, és inkább befogadják, mintsem kidobják azokat. Pora Kinga, az AMY Gazdátlan Ebek Egyesületének vezetője szerint az emberi felelőtlenség nem évszakhoz kötött, ezekben a hónapokban is lennének befogni való kölyök- és felnőtt kutyák, kérdés, hol tudnak nekik helyet biztosítani. Bezsúfolódtak a kennelek Az egyesület 2016 óta vállalja önkéntesen a sorsukra hagyott állatok megmentését, elsősorban gazdátlan, bántalmazott, idős kutyák befogását és gondozását, szerencsés esetben örökbe adását. Pora Kinga elmondása szerint

pár hónap alatt 138-ról 162-re nőtt az általa kialakított menedékhelyen tartózkodó ebek száma,

ami hatalmas növekedést jelent. Hirdetés Ami az örökbefogadási akciót illeti, decemberben szüneteltették – ezt minden évben így teszik, mert több példa volt rá, hogy

a karácsonyi ajándék gyanánt befogadott kutyákat januárra visszahozták.

Jelenleg 13 kölyök van a kennelekben, a többiek felnőtt ebek. Ebben az évben arra koncentrálnak, hogy fellendítsék és kibővítsék a külföldi partnerkapcsolatokat, a négylábúaknak pedig rajtuk keresztül találjanak gazdát.

Mit tehetünk a kutyákért télen? Elmondása szerint az utakon ténfergő állatok ellensége a nyári hőségben a nyüvesedés, ami hosszú távon, kezelés nélkül elhulláshoz vezet. Ezzel szemben

télen a fagyokat kell kiállniuk, és ez a felnőtt kutyákat is próbára teszi, ha alultápláltak,

nem is beszélve a kölyökkutyákról. Hiába a hó, a mínusz fokok, tapasztalata szerint ebben a periódusban is vannak, akik utcára teszik a nem kívánt kutyákat. Ennek apropóján rákérdeztünk arra, mit tehetnek a védelem érdekében a gazdák, akik kint tartják a kutyáikat. Pora Kinga tanácsa: biztosítsunk megfelelő méretű kutyaházat, amelyet a téli hónapokban szalmával béleljünk. Amennyiben a szalma átázott, cseréljük;

a kutyák jól bírják a hideget, de csak akkor, ha jól vannak táplálva. Lehetőség szerint adjunk nekik meleg, energiadús eledelt, de megfelelő mennyiségű száraz táp és a konzerv is megfelel. Figyeljünk rá, hogy az állatok még azelőtt elfogyasszák, mielőtt megfagyna;

napi többször adjunk nekik vizet, a mínusz fokokban ugyanis hamar megfagy. Sokan hiszik, hogy a kutyák a hóból, jég nyalogatásából is elég folyadékot tudnak szerezni, de ez nem igaz, ráadásul káros is lehet az állat egészségére. A jég keménysége ugyanis sérüléseket okozhat a nyelvükön.

Télen több élelem fogy Még mindig gyakori az, hogy néhányan – a civilszervezetek jó szándékával visszaélve – abban a hitben engedik útnak az állatot, hogy valamelyik állatvédő egyesület úgy is felkarolja majd. Megint mások egy-egy közösségi oldalon közzétett, pórul járt eb láttán szemrehányást tesznek az egyesületeknél, amiért „nem végzik el a dolgukat”. Pora Kinga szerint ez azért is szomorú, mert ezek

a szervezetek mindent megtesznek azért, hogy előremozdítsák a gazdátlan állatok ügyét,

ráadásul ezt önkéntes vállalásként, gyakran kizárólag saját költségen teszik. Az AMY-nél például november, december folyamán a kutyák etetésének havi költsége meghaladta a kétezer eurót, azaz a tízezer lejt. Mivel ilyen sok ebet képtelenség zárt térben, lakásban tartani, kennelekben helyezik el, ebből adódóan bőségesen kell etetni, hogy bírják a téli hideget. Húsz kilogrammos kiszerelésben vásárolják a száraz tápot, egy ilyen jelenleg 58 lejbe kerül, és naponta hat fogy el belőle, azaz 120 kilogramm. A kölyökkutyákra nagyobb hangsúlyt fektetnek, egy fokkal drágább tápot vásárolnak nekik, illetve naponta egyszer rizses konzervet kapnak, hogy támogassák a növekedésüket. Ehhez hozzájönnek az egyéb költségek, például az oltások. Nehezen, de a külföldi és itthoni adományozóknak köszönhetően eddig sikerült fedezni a költségeket, igaz, tavaly minden eddiginél kevesebb támogatás érkezett be az egyesülethez.

Az AMY vezetője szerint az elmúlt tíz évben a gazdátlan kutyák problémájának kezelésében alig változott valami, az utcák most is tele vannak ebekkel, sőt a saját kenneljeikben is ez az eddigi legmagasabb létszám. Hiába az állatrendőrség és az ellenőrzések,

az emberek most sem szánják rá magukat az állatok mikrocsipezésére, ivartalanítására,