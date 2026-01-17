Rovatok
Akik védelmezik, és akik magukra hagyják a kutyákat a téli, fagyos időben

• Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

Januárban megérkezett az igazi tél, és habár ilyenkor a többség törekedik védelmezni az élőlényeket, most is találni kidobott kutyákat az út szélén. Állatvédő egyesületet kérdeztünk a téli kutyatartásról, valamint a gazdátlan ebek helyzetéről.

Farkas Orsolya

2026. január 17., 08:372026. január 17., 08:37

A hányatott sorsú ebeknek egyaránt ellensége a nyári hőség és a téli fagy, mégis azt gondolnánk, a hideg időben több embernek esik meg a szíve az állatokon, és inkább befogadják, mintsem kidobják azokat. Pora Kinga, az AMY Gazdátlan Ebek Egyesületének vezetője szerint az emberi felelőtlenség nem évszakhoz kötött, ezekben a hónapokban is lennének befogni való kölyök- és felnőtt kutyák, kérdés, hol tudnak nekik helyet biztosítani.

Bezsúfolódtak a kennelek

Az egyesület 2016 óta vállalja önkéntesen a sorsukra hagyott állatok megmentését, elsősorban gazdátlan, bántalmazott, idős kutyák befogását és gondozását, szerencsés esetben örökbe adását. Pora Kinga elmondása szerint

pár hónap alatt 138-ról 162-re nőtt az általa kialakított menedékhelyen tartózkodó ebek száma,

ami hatalmas növekedést jelent.

Ami az örökbefogadási akciót illeti, decemberben szüneteltették – ezt minden évben így teszik, mert több példa volt rá, hogy

a karácsonyi ajándék gyanánt befogadott kutyákat januárra visszahozták.

Jelenleg 13 kölyök van a kennelekben, a többiek felnőtt ebek. Ebben az évben arra koncentrálnak, hogy fellendítsék és kibővítsék a külföldi partnerkapcsolatokat, a négylábúaknak pedig rajtuk keresztül találjanak gazdát.

Az egészséges, jól táplált felnőtt kutyák alapvetően jól bírják a hideget, de érdemes odafigyelni rájuk • Fotó: Pixabay Galéria

Az egészséges, jól táplált felnőtt kutyák alapvetően jól bírják a hideget, de érdemes odafigyelni rájuk

Fotó: Pixabay

Mit tehetünk a kutyákért télen?

Elmondása szerint az utakon ténfergő állatok ellensége a nyári hőségben a nyüvesedés, ami hosszú távon, kezelés nélkül elhulláshoz vezet. Ezzel szemben

télen a fagyokat kell kiállniuk, és ez a felnőtt kutyákat is próbára teszi, ha alultápláltak,

nem is beszélve a kölyökkutyákról. Hiába a hó, a mínusz fokok, tapasztalata szerint ebben a periódusban is vannak, akik utcára teszik a nem kívánt kutyákat.

Ennek apropóján rákérdeztünk arra, mit tehetnek a védelem érdekében a gazdák, akik kint tartják a kutyáikat. Pora Kinga tanácsa:

  • biztosítsunk megfelelő méretű kutyaházat, amelyet a téli hónapokban szalmával béleljünk. Amennyiben a szalma átázott, cseréljük;

  • a kutyák jól bírják a hideget, de csak akkor, ha jól vannak táplálva. Lehetőség szerint adjunk nekik meleg, energiadús eledelt, de megfelelő mennyiségű száraz táp és a konzerv is megfelel. Figyeljünk rá, hogy az állatok még azelőtt elfogyasszák, mielőtt megfagyna;

  • napi többször adjunk nekik vizet, a mínusz fokokban ugyanis hamar megfagy.

Sokan hiszik, hogy a kutyák a hóból, jég nyalogatásából is elég folyadékot tudnak szerezni, de ez nem igaz, ráadásul káros is lehet az állat egészségére. A jég keménysége ugyanis sérüléseket okozhat a nyelvükön.

• Fotó: Molnár Szabolcs/Pixabay Galéria

Fotó: Molnár Szabolcs/Pixabay

Télen több élelem fogy

Még mindig gyakori az, hogy néhányan – a civilszervezetek jó szándékával visszaélve – abban a hitben engedik útnak az állatot, hogy valamelyik állatvédő egyesület úgy is felkarolja majd. Megint mások egy-egy közösségi oldalon közzétett, pórul járt eb láttán szemrehányást tesznek az egyesületeknél, amiért „nem végzik el a dolgukat”. Pora Kinga szerint ez azért is szomorú, mert ezek

a szervezetek mindent megtesznek azért, hogy előremozdítsák a gazdátlan állatok ügyét,

ráadásul ezt önkéntes vállalásként, gyakran kizárólag saját költségen teszik.

Az AMY-nél például november, december folyamán a kutyák etetésének havi költsége meghaladta a kétezer eurót, azaz a tízezer lejt. Mivel ilyen sok ebet képtelenség zárt térben, lakásban tartani, kennelekben helyezik el, ebből adódóan bőségesen kell etetni, hogy bírják a téli hideget. Húsz kilogrammos kiszerelésben vásárolják a száraz tápot, egy ilyen jelenleg 58 lejbe kerül, és naponta hat fogy el belőle, azaz 120 kilogramm.

A kölyökkutyákra nagyobb hangsúlyt fektetnek, egy fokkal drágább tápot vásárolnak nekik, illetve naponta egyszer rizses konzervet kapnak, hogy támogassák a növekedésüket. Ehhez hozzájönnek az egyéb költségek, például az oltások. Nehezen, de a külföldi és itthoni adományozóknak köszönhetően eddig sikerült fedezni a költségeket, igaz, tavaly minden eddiginél kevesebb támogatás érkezett be az egyesülethez.

• Fotó: Pixabay Galéria

Fotó: Pixabay

Az AMY vezetője szerint az elmúlt tíz évben a gazdátlan kutyák problémájának kezelésében alig változott valami, az utcák most is tele vannak ebekkel, sőt a saját kenneljeikben is ez az eddigi legmagasabb létszám. Hiába az állatrendőrség és az ellenőrzések,

az emberek most sem szánják rá magukat az állatok mikrocsipezésére, ivartalanítására,

pedig csak ez hozna érdemi változást. Mint mondta, ezeket az embereket, bármennyire is próbálkoznak, nem tudják meggyőzni az ellenkezőjéről, még akkor sem, ha a gazdát törvény is kötelezi a beavatkozás elvégzésére. Hiábavaló harcnak tűnik, de amíg a több százból legalább 30-40-et sikerül családhoz elhelyezni, akkor számukra értelmet nyer a küzdelem.

Háromszék
