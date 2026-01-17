Akik védelmezik, és akik magukra hagyják a kutyákat a téli, fagyos időben

Fotó: Pixabay
Januárban megérkezett az igazi tél, és habár ilyenkor a többség törekedik védelmezni az élőlényeket, most is találni kidobott kutyákat az út szélén. Állatvédő egyesületet kérdeztünk a téli kutyatartásról, valamint a gazdátlan ebek helyzetéről.
A hányatott sorsú ebeknek egyaránt ellensége a nyári hőség és a téli fagy, mégis azt gondolnánk, a hideg időben több embernek esik meg a szíve az állatokon, és inkább befogadják, mintsem kidobják azokat. Pora Kinga, az AMY Gazdátlan Ebek Egyesületének vezetője szerint az emberi felelőtlenség nem évszakhoz kötött, ezekben a hónapokban is lennének befogni való kölyök- és felnőtt kutyák, kérdés, hol tudnak nekik helyet biztosítani.
Az egyesület 2016 óta vállalja önkéntesen a sorsukra hagyott állatok megmentését, elsősorban gazdátlan, bántalmazott, idős kutyák befogását és gondozását, szerencsés esetben örökbe adását. Pora Kinga elmondása szerint
ami hatalmas növekedést jelent.
Ami az örökbefogadási akciót illeti, decemberben szüneteltették – ezt minden évben így teszik, mert több példa volt rá, hogy
Jelenleg 13 kölyök van a kennelekben, a többiek felnőtt ebek. Ebben az évben arra koncentrálnak, hogy fellendítsék és kibővítsék a külföldi partnerkapcsolatokat, a négylábúaknak pedig rajtuk keresztül találjanak gazdát.
Az egészséges, jól táplált felnőtt kutyák alapvetően jól bírják a hideget, de érdemes odafigyelni rájuk
Elmondása szerint az utakon ténfergő állatok ellensége a nyári hőségben a nyüvesedés, ami hosszú távon, kezelés nélkül elhulláshoz vezet. Ezzel szemben
nem is beszélve a kölyökkutyákról. Hiába a hó, a mínusz fokok, tapasztalata szerint ebben a periódusban is vannak, akik utcára teszik a nem kívánt kutyákat.
Ennek apropóján rákérdeztünk arra, mit tehetnek a védelem érdekében a gazdák, akik kint tartják a kutyáikat. Pora Kinga tanácsa:
biztosítsunk megfelelő méretű kutyaházat, amelyet a téli hónapokban szalmával béleljünk. Amennyiben a szalma átázott, cseréljük;
a kutyák jól bírják a hideget, de csak akkor, ha jól vannak táplálva. Lehetőség szerint adjunk nekik meleg, energiadús eledelt, de megfelelő mennyiségű száraz táp és a konzerv is megfelel. Figyeljünk rá, hogy az állatok még azelőtt elfogyasszák, mielőtt megfagyna;
napi többször adjunk nekik vizet, a mínusz fokokban ugyanis hamar megfagy.
Sokan hiszik, hogy a kutyák a hóból, jég nyalogatásából is elég folyadékot tudnak szerezni, de ez nem igaz, ráadásul káros is lehet az állat egészségére. A jég keménysége ugyanis sérüléseket okozhat a nyelvükön.
Még mindig gyakori az, hogy néhányan – a civilszervezetek jó szándékával visszaélve – abban a hitben engedik útnak az állatot, hogy valamelyik állatvédő egyesület úgy is felkarolja majd. Megint mások egy-egy közösségi oldalon közzétett, pórul járt eb láttán szemrehányást tesznek az egyesületeknél, amiért „nem végzik el a dolgukat”. Pora Kinga szerint ez azért is szomorú, mert ezek
ráadásul ezt önkéntes vállalásként, gyakran kizárólag saját költségen teszik.
Az AMY-nél például november, december folyamán a kutyák etetésének havi költsége meghaladta a kétezer eurót, azaz a tízezer lejt. Mivel ilyen sok ebet képtelenség zárt térben, lakásban tartani, kennelekben helyezik el, ebből adódóan bőségesen kell etetni, hogy bírják a téli hideget. Húsz kilogrammos kiszerelésben vásárolják a száraz tápot, egy ilyen jelenleg 58 lejbe kerül, és naponta hat fogy el belőle, azaz 120 kilogramm.
A kölyökkutyákra nagyobb hangsúlyt fektetnek, egy fokkal drágább tápot vásárolnak nekik, illetve naponta egyszer rizses konzervet kapnak, hogy támogassák a növekedésüket. Ehhez hozzájönnek az egyéb költségek, például az oltások. Nehezen, de a külföldi és itthoni adományozóknak köszönhetően eddig sikerült fedezni a költségeket, igaz, tavaly minden eddiginél kevesebb támogatás érkezett be az egyesülethez.
Az AMY vezetője szerint az elmúlt tíz évben a gazdátlan kutyák problémájának kezelésében alig változott valami, az utcák most is tele vannak ebekkel, sőt a saját kenneljeikben is ez az eddigi legmagasabb létszám. Hiába az állatrendőrség és az ellenőrzések,
pedig csak ez hozna érdemi változást. Mint mondta, ezeket az embereket, bármennyire is próbálkoznak, nem tudják meggyőzni az ellenkezőjéről, még akkor sem, ha a gazdát törvény is kötelezi a beavatkozás elvégzésére. Hiábavaló harcnak tűnik, de amíg a több százból legalább 30-40-et sikerül családhoz elhelyezni, akkor számukra értelmet nyer a küzdelem.
