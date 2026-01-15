Hamarosan török vadászgépek is körözni fognak a fejünk felett

Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
Törökország idén vadászgépeket küld Észtországba és Romániába a NATO légtérrendészeti misszióinak keretében – jelentette be csütörtökön a török védelmi minisztérium.
Ankara tervei szerint a török vadászgépek augusztus és november között Észtországban, majd
A török védelmi tárca hangsúlyozta: Törökország eddig is jelentős szerepet vállalt a NATO békeidőben zajló légtérrendészeti műveleteiben.
A török légierő korábban 2021 júliusa és szeptembere között Lengyelországban, 2023 novembere és 2024 áprilisa között Romániában is részt vett hasonló missziókban – emlékeztet az Agerpres.
Két napja a Bloomberg NATO-forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a katonai szövetség arra kérte Törökországot: a tervezettnél korábban küldjön F-16-os vadászgépeket a balti államok légterének védelmére.
A balti államok – saját légierő hiányában – teljes mértékben a szövetségeseikre bízzák légterük védelmét: 2004 óta Litvániában, 2014 óta pedig Észtországban állomásoznak váltásban a NATO vadászgépei.
Tavaly decemberben egy török F-16-os vadászgép lelőtt egy drónt a Fekete-tenger felett, amelyik a török légtér felé közeledett; néhány nappal később pedig egy – feltételezések szerint orosz eredetű – megsemmisült drónt találtak Törökország északnyugati részén.
Két romániai is szerepel az Europol nemzetközi körözési listáján mint a legkeresettebb bűnözők. Indonéziában fogták el közülük az egyiket.
Különösen hideg idő, fagyos éjszakák és reggelek, vegyes halmazállapotú csapadék és megélénkülő szél várható keddig Románia egész területén – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtökön kiadott figyelmeztető előrejelzéséből.
A kormány szerdán elfogadott határozata szerint napi 22 lejről napi 32 lejre emelkedik a gyermekeket, fogyatékkal élőket és más sérülékeny csoportokat ellátó bentlakásos intézményekben az egy főre jutó élelmezési keret összege.
Helyi költségvetés híján még csak visszafogottan terveznek a háromszéki önkormányzatok, így a gidófalvi is, amelynek polgármestere közösségi oldalán számolt be a tervekről.
Az igazságügyi törvények felülvizsgálatára létrehozott munkacsoport második ülésén a felek többek között megállapodtak abban, hogy egy öt évre szóló tervet dolgoznak ki az igazságszolgáltatásban tapasztalható munkaerőhiány kezelésére.
Változatos programkínálattal várja a közönséget a gyergyóalfalvi Petőfi Művelődési Központ a következő hetekben.
Gyergyószentmiklós önkormányzata értesíti a város mezőgazdasági földtulajdonosait, hogy január 15-én, 9 órától közgyűlést tartanak a képviselő-testület üléstermében. Bizottsági tagokat választanak.
Cseke Attila fejlesztési miniszter szerdán kijelentette, hogy Romániában létezik egy olyan réteg, amelyik a szabályokat tudatosan kijátszva nem fizet helyi adót, miközben a többség becsületesen eleget tesz kötelezettségeinek.
Az adóemelés, közlekedés és parkolás mellett többek között a tervezett Drakula Park, az okoskukák, és a Harvíz Rt. óriáspályázata kerültek terítékre témaként a csíkszeredai városvezetés által megszervezett szerdai sajtóbeszélgetésen.
