Hamarosan török vadászgépek is körözni fognak a fejünk felett

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Törökország idén vadászgépeket küld Észtországba és Romániába a NATO légtérrendészeti misszióinak keretében – jelentette be csütörtökön a török védelmi minisztérium.

Székelyhon

2026. január 15., 13:112026. január 15., 13:11

Ankara tervei szerint a török vadászgépek augusztus és november között Észtországban, majd

2026 decemberétől 2027 márciusáig Romániában teljesítenének légtérvédelmi járőrszolgálatot.

A török védelmi tárca hangsúlyozta: Törökország eddig is jelentős szerepet vállalt a NATO békeidőben zajló légtérrendészeti műveleteiben.

A török légierő korábban 2021 júliusa és szeptembere között Lengyelországban, 2023 novembere és 2024 áprilisa között Romániában is részt vett hasonló missziókban – emlékeztet az Agerpres.

Két napja a Bloomberg NATO-forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a katonai szövetség arra kérte Törökországot: a tervezettnél korábban küldjön F-16-os vadászgépeket a balti államok légterének védelmére.

A NATO ezzel is erősíti keleti szárnyának védelmét Oroszország lépéseire reagálva.

A balti államok – saját légierő hiányában – teljes mértékben a szövetségeseikre bízzák légterük védelmét: 2004 óta Litvániában, 2014 óta pedig Észtországban állomásoznak váltásban a NATO vadászgépei.

Tavaly decemberben egy török F-16-os vadászgép lelőtt egy drónt a Fekete-tenger felett, amelyik a török légtér felé közeledett; néhány nappal később pedig egy – feltételezések szerint orosz eredetű – megsemmisült drónt találtak Törökország északnyugati részén.

2026. január 15., csütörtök

A világ túlsó végén fogták el a két legkeresettebb román bűnöző közül az egyiket

Két romániai is szerepel az Europol nemzetközi körözési listáján mint a legkeresettebb bűnözők. Indonéziában fogták el közülük az egyiket.

2026. január 15., csütörtök

A világ túlsó végén fogták el a két legkeresettebb román bűnöző közül az egyiket
2026. január 15., csütörtök

Visszatér a fagy: országszerte lehűl az idő a következő napokban

Különösen hideg idő, fagyos éjszakák és reggelek, vegyes halmazállapotú csapadék és megélénkülő szél várható keddig Románia egész területén – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtökön kiadott figyelmeztető előrejelzéséből.

2026. január 15., csütörtök

Visszatér a fagy: országszerte lehűl az idő a következő napokban
2026. január 15., csütörtök

A kormány is elismeri: megdrágult az élet, ezért tíz lejt emel

A kormány szerdán elfogadott határozata szerint napi 22 lejről napi 32 lejre emelkedik a gyermekeket, fogyatékkal élőket és más sérülékeny csoportokat ellátó bentlakásos intézményekben az egy főre jutó élelmezési keret összege.

2026. január 15., csütörtök

A kormány is elismeri: megdrágult az élet, ezért tíz lejt emel
2026. január 15., csütörtök

Bizonytalan az évkezdés, még nem tudni, milyen beruházásokra lesz pénz idén

Helyi költségvetés híján még csak visszafogottan terveznek a háromszéki önkormányzatok, így a gidófalvi is, amelynek polgármestere közösségi oldalán számolt be a tervekről.

2026. január 15., csütörtök

Bizonytalan az évkezdés, még nem tudni, milyen beruházásokra lesz pénz idén
2026. január 15., csütörtök

Sürgősségi útjavítási munkálatok Marosvásárhelyen
2026. január 15., csütörtök

Sürgősségi útjavítási munkálatok Marosvásárhelyen
2026. január 15., csütörtök

Igazságügyi reform: megszűntetnék az alacsony ügyforgalmú bíróságokat

Az igazságügyi törvények felülvizsgálatára létrehozott munkacsoport második ülésén a felek többek között megállapodtak abban, hogy egy öt évre szóló tervet dolgoznak ki az igazságszolgáltatásban tapasztalható munkaerőhiány kezelésére.

2026. január 15., csütörtök

Igazságügyi reform: megszűntetnék az alacsony ügyforgalmú bíróságokat
2026. január 14., szerda

Filmekkel, színházi előadásokkal, lemezbemutató koncertekkel indul az év a gyergyóalfalvi művelődési központnál

Változatos programkínálattal várja a közönséget a gyergyóalfalvi Petőfi Művelődési Központ a következő hetekben.

2026. január 14., szerda

Filmekkel, színházi előadásokkal, lemezbemutató koncertekkel indul az év a gyergyóalfalvi művelődési központnál
2026. január 14., szerda

Közgyűlésre hívják a gyergyószentmiklósi földtulajdonosokat

Gyergyószentmiklós önkormányzata értesíti a város mezőgazdasági földtulajdonosait, hogy január 15-én, 9 órától közgyűlést tartanak a képviselő-testület üléstermében. Bizottsági tagokat választanak.

2026. január 14., szerda

Közgyűlésre hívják a gyergyószentmiklósi földtulajdonosokat
2026. január 14., szerda

Sokan kijátsszák a gépjárműadó kifizetését

Cseke Attila fejlesztési miniszter szerdán kijelentette, hogy Romániában létezik egy olyan réteg, amelyik a szabályokat tudatosan kijátszva nem fizet helyi adót, miközben a többség becsületesen eleget tesz kötelezettségeinek.

2026. január 14., szerda

Sokan kijátsszák a gépjárműadó kifizetését
2026. január 14., szerda

Nem sikerült egységesíteni a hulladékgazdálkodást Csíkszeredában, több területen is kihívások elé néz a városvezetés

Az adóemelés, közlekedés és parkolás mellett többek között a tervezett Drakula Park, az okoskukák, és a Harvíz Rt. óriáspályázata kerültek terítékre témaként a csíkszeredai városvezetés által megszervezett szerdai sajtóbeszélgetésen.

2026. január 14., szerda

Nem sikerült egységesíteni a hulladékgazdálkodást Csíkszeredában, több területen is kihívások elé néz a városvezetés
