Hamarosan török vadászgépek is körözni fognak a fejünk felett

Törökország idén vadászgépeket küld Észtországba és Romániába a NATO légtérrendészeti misszióinak keretében – jelentette be csütörtökön a török védelmi minisztérium.

Ankara tervei szerint a török vadászgépek augusztus és november között Észtországban, majd

A török védelmi tárca hangsúlyozta: Törökország eddig is jelentős szerepet vállalt a NATO békeidőben zajló légtérrendészeti műveleteiben.

A török légierő korábban 2021 júliusa és szeptembere között Lengyelországban, 2023 novembere és 2024 áprilisa között Romániában is részt vett hasonló missziókban – emlékeztet az Agerpres.

Két napja a Bloomberg NATO-forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a katonai szövetség arra kérte Törökországot: a tervezettnél korábban küldjön F-16-os vadászgépeket a balti államok légterének védelmére.