Halálos kimenetelű baleset is történt a hegyekben

Az elmúlt 24 órában 23 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 26 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott kedden a Salvamont.

egy személynek az életét pedig nem tudták megmenteni.

Az elmúlt 24 órában a lupényi hegyimentők kapták a legtöbb riasztást, hatot, a Máramaros megyei Salvamonthoz és a Neamț megyeihez három-három, a Brassó, a Kolozs és az Argeș megyeihez kettő-kettő, a Prahova, a Gorj és a Szeben megyeihez, valamint a brassói és a predeali egységhez egy-egy segélykérés érkezett.

Ugyanakkor 41 betelefonáló a turistaútvonalak állapotáról kért információkat és tanácsokat – idézi a közleményt az Agerpres.