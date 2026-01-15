Halálos balesetet okozott, elhajtott a tragédia helyszínéről

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Egy 59 éves nő életét vesztette, egy másik pedig megsérült csütörtökön, a Kolozs megyei Gyerőfalva és Körösfő között az 1-es országúton történt közúti balesetben; a balesetet okozó sofőr elhajtott a helyszínről.
2026. január 15., 20:432026. január 15., 20:43
A Kolozs megyei rendőrség közleménye szerint a balesethez riasztott bánffyhunyadi rendőrök megállapították, hogy egy Kolozsvár irányába haladó 38 éves Krassó-Szörény megyei sofőr
Ezt egy Neamț megyei 26 éves férfi vezette. Az ütközést követően a 38 éves férfi elhajtott a baleset helyszínéről, a rendőrök Egeresen tartóztatták fel rövid idő múlva.
A rendőrség szerint a járművezetőket megszondáztatták, de az eredmény mindkettőjük esetében negatív volt.
A rendőrség folytatja a nyomozást az ügyben.
