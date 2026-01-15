Halálos balesetet okozott, elhajtott a tragédia helyszínéről

Egy 59 éves nő életét vesztette, egy másik pedig megsérült csütörtökön, a Kolozs megyei Gyerőfalva és Körösfő között az 1-es országúton történt közúti balesetben; a balesetet okozó sofőr elhajtott a helyszínről.

A Kolozs megyei rendőrség közleménye szerint a balesethez riasztott bánffyhunyadi rendőrök megállapították, hogy egy Kolozsvár irányába haladó 38 éves Krassó-Szörény megyei sofőr

az útviszonyokhoz képest túl gyorsan hajtott, elveszítette uralmát a teherjármű fölött, és nekiütközött a szemből érkező és szabályosan közlekedő járműnek.

Ezt egy Neamț megyei 26 éves férfi vezette. Az ütközést követően a 38 éves férfi elhajtott a baleset helyszínéről, a rendőrök Egeresen tartóztatták fel rövid idő múlva.

A balesetben életét vesztette a 26 éves férfi által vezetett járműben ülő 59 éves Neamț megyei nő, egy másik utas, egy 52 éves nő, pedig megsérült.

A rendőrség szerint a járművezetőket megszondáztatták, de az eredmény mindkettőjük esetében negatív volt.

A rendőrség folytatja a nyomozást az ügyben.