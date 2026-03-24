Gyümölcsoltó Boldogasszony: a magyar nők igazi ünnepére készülnek Csinódon

Fotó: Kocsis Károly

Csinódon már javában készülődnek a Gyümölcsoltó Boldogasszony-napi búcsúra. Sepsiszéki Nagy Balázs néprajzos szerint a hagyományok alapján nem a kommunista időkben felfuttatott március 8-a, hanem ez a magyar nők igazi ünnepe.

2026. március 24., 13:34

Ismét több száz zarándokot, hívő keresztényt várnak március 25-én az évek folyamán egyre nagyobb látogatottságnak örvendő Gyümölcsoltó Boldogasszony-napi búcsúra. A 11 órakor kezdődő szentmisét Pál Vilmos-Barna alcsíki főesperes és Mihály András csíkszentgyörgyi segédlelkész celebrálja, és egyfajta kuriózumként

több alcsíki és felcsíki kántor tervez együttesen szolgálni.

Jézus fogantatásának, illetve születése hírüladásának főünnepe már a 7. század vége óta a jeles napok közé tartozik, I. Sergius pápa (687–701) honosította meg Annuntiatio Domini (az Úr hírüladása) néven.

A Gyümölcsoltó Boldogasszony oltalmába ajánlott, messze földön híres rönkkápolnát a kertjében felépítő és gondozó Sepsiszéki Nagy Balázs néprajzos szerint

ez a nap a legméltóbb a magyar nők köszöntésére.

Lapunknak nyilatkozva kifejtette, nekünk, magyaroknak semmi közünk a kommunista töltetű március 8-hoz. Meglátása szerint értékrendünkhöz kapcsolódva, hagyományainkra támaszkodva ideje volna már ezen a téren is felzárkózni a természet rendjéhez.

„A termékenység és a tavasz kezdete, a fák, virágok, rügyek éledése, a fogantatás köthető ehhez a naphoz.

Ekkor kezdik oltani a gyümölcsfákat, a hosszú sötét téli napok után megkezdődnek a tavaszi munkák, melyek az év folyamán aztán meghozzák gyümölcsüket. Ez mind valós okot ad a nők e napon történő köszöntésére”

– vallja.

Teljes mértékben egyetért Daczó Árpád (Lukács atya) néhai ferences szerzetessel abban, hogy minden bűnünk és hűtlenségünk ellenére Mária népe vagyunk ma is, amióta Szent István az oltalmába ajánlotta Magyarországot és népét.

„De Szent István tulajdonképpen csak megújította azt a valóságot, amivel már évszázadokkal vagy talán évezredekkel azelőtt ki tudja hányszor és hány törzsfő, nagyfejedelem vagy éppen király tette oda népét Boldogasszonya anyai ölének oltalmazó biztonságába!

A magyar nő mindig Boldogasszonyban látta nőiességének örök példaképét, ezért is tisztelte őt a magyar férfi mindig úgy, mint a Boldogasszonynak részére küldött földi mását. Nem hiába dicsérik a krónikák mindig feltűnően őseink tiszta családi életét! A férfi a ház ura, a nő pedig az otthon úrnője.”

Ezért javasolja minden magyar férfinak, hogy ezen a napon fejezze ki leginkább a nők iránti tiszteletét.

„A férfi az erő, a nő a szív, és ezen az egységen Boldogasszony őrködik” – zárta gondolatait.

Csíkszék
2026. március 24., kedd

Húsvét előtt jön a nyugdíj, de az egyszeri támogatás késhet

Az áprilisi nyugdíjakat még húsvét előtt megkapják a jogosultak, a nyugdíjasoknak szánt egyszeri támogatás kifizetése azonban késhet – jelentette ki kedden Florin Manole munkaügyi miniszter.

Átalakul a rezidensképzés: figyelembe veszik, hány orvos megy nyugdíjba

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerint ezután a rendszer demográfiai adatainak figyelembe vételével döntenek majd az évente meghirdetett rezidensorvosi helyek számáról.

Kéthetes időjárás-előrejelzés: nagyhéten még havazhat is

Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a március 23. és április 5. közötti időszakra vonatkozó kéthetes időjárás-előrejelzését. Esőre most péntekig nem nagyon lehet számítani.

Az energiaárak miatt tovább drágulhatnak az alapélelmiszerek

A magas energia- és szállítási költségek miatt az év végéig tovább nőhet több alapvető élelmiszer ára Romániában. A előrejelzések szerint főként a nagy energiaigényű termékek drágulnak, miközben az infláció lassulására csak mérsékelt esély látszik.

Tízszeres ár, milliós kár: fertőtlenítőkkel és maszkokkal trükköző hálozatra csaptak le

Bukarestben és nyolc megyében több mint 30 helyszínen tartanak házkutatásokat a rendőrök és ügyészek; több céget is azzal gyanúsítanak, hogy fiktív számlázással a valós ár tízszeresére növelték bizonyos fertőtlenítőszerek és orvosi maszkok árát.

Andreea Mihnea csatlakozik az eMAG menedzsment csapatához HR-alelnökként
Szünetel az ivóvízszolgáltatás Székelyudvarhelyen

Tűzcsap kicserélésére készül a szolgáltató, így több utcában szünetel az ivóvíz-szolgáltatás kedd reggel kilenc és délután egy óra között – tájékoztat Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

Próbaérettségi: a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból vizsgáznak a diákok

A szaknak megfelelő kötelező tantárgy írásbeli vizsgájával folytatódik kedden a próbaérettségi.

Magyar nemzetiségű az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság új elnöke

Kinevezte az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) elnökét Ilie Bolojan kormányfő.

Megyei szintű döntések az erdélyi A8-as autópályaépítés érdekében

Néhány Hargita megyei útszakaszt töröltek a megye közvagyonából az A8-as autópálya építése miatt, ugyanis az autósztráda nyomvonala egybeesett egyes szakaszokon a megyei útakkal. Hétfőn ülésezett Hargita Megye Tanácsa.

