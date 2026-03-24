Gyümölcsoltó Boldogasszony: a magyar nők igazi ünnepére készülnek Csinódon

Csinódon már javában készülődnek a Gyümölcsoltó Boldogasszony-napi búcsúra. Sepsiszéki Nagy Balázs néprajzos szerint a hagyományok alapján nem a kommunista időkben felfuttatott március 8-a, hanem ez a magyar nők igazi ünnepe.

Kocsis Károly 2026. március 24., 13:342026. március 24., 13:34

Ismét több száz zarándokot, hívő keresztényt várnak március 25-én az évek folyamán egyre nagyobb látogatottságnak örvendő Gyümölcsoltó Boldogasszony-napi búcsúra. A 11 órakor kezdődő szentmisét Pál Vilmos-Barna alcsíki főesperes és Mihály András csíkszentgyörgyi segédlelkész celebrálja, és egyfajta kuriózumként

több alcsíki és felcsíki kántor tervez együttesen szolgálni.

Jézus fogantatásának, illetve születése hírüladásának főünnepe már a 7. század vége óta a jeles napok közé tartozik, I. Sergius pápa (687–701) honosította meg Annuntiatio Domini (az Úr hírüladása) néven. A Gyümölcsoltó Boldogasszony oltalmába ajánlott, messze földön híres rönkkápolnát a kertjében felépítő és gondozó Sepsiszéki Nagy Balázs néprajzos szerint

ez a nap a legméltóbb a magyar nők köszöntésére.

Lapunknak nyilatkozva kifejtette, nekünk, magyaroknak semmi közünk a kommunista töltetű március 8-hoz. Meglátása szerint értékrendünkhöz kapcsolódva, hagyományainkra támaszkodva ideje volna már ezen a téren is felzárkózni a természet rendjéhez. „A termékenység és a tavasz kezdete, a fák, virágok, rügyek éledése, a fogantatás köthető ehhez a naphoz.

Ekkor kezdik oltani a gyümölcsfákat, a hosszú sötét téli napok után megkezdődnek a tavaszi munkák, melyek az év folyamán aztán meghozzák gyümölcsüket. Ez mind valós okot ad a nők e napon történő köszöntésére”

– vallja. Teljes mértékben egyetért Daczó Árpád (Lukács atya) néhai ferences szerzetessel abban, hogy minden bűnünk és hűtlenségünk ellenére Mária népe vagyunk ma is, amióta Szent István az oltalmába ajánlotta Magyarországot és népét. „De Szent István tulajdonképpen csak megújította azt a valóságot, amivel már évszázadokkal vagy talán évezredekkel azelőtt ki tudja hányszor és hány törzsfő, nagyfejedelem vagy éppen király tette oda népét Boldogasszonya anyai ölének oltalmazó biztonságába!

A magyar nő mindig Boldogasszonyban látta nőiességének örök példaképét, ezért is tisztelte őt a magyar férfi mindig úgy, mint a Boldogasszonynak részére küldött földi mását. Nem hiába dicsérik a krónikák mindig feltűnően őseink tiszta családi életét! A férfi a ház ura, a nő pedig az otthon úrnője.”