Gyümölcsoltó Boldogasszony: a magyar nők igazi ünnepére készülnek Csinódon

Fotó: Kocsis Károly
Csinódon már javában készülődnek a Gyümölcsoltó Boldogasszony-napi búcsúra. Sepsiszéki Nagy Balázs néprajzos szerint a hagyományok alapján nem a kommunista időkben felfuttatott március 8-a, hanem ez a magyar nők igazi ünnepe.
Ismét több száz zarándokot, hívő keresztényt várnak március 25-én az évek folyamán egyre nagyobb látogatottságnak örvendő Gyümölcsoltó Boldogasszony-napi búcsúra. A 11 órakor kezdődő szentmisét Pál Vilmos-Barna alcsíki főesperes és Mihály András csíkszentgyörgyi segédlelkész celebrálja, és egyfajta kuriózumként
Jézus fogantatásának, illetve születése hírüladásának főünnepe már a 7. század vége óta a jeles napok közé tartozik, I. Sergius pápa (687–701) honosította meg Annuntiatio Domini (az Úr hírüladása) néven.
A Gyümölcsoltó Boldogasszony oltalmába ajánlott, messze földön híres rönkkápolnát a kertjében felépítő és gondozó Sepsiszéki Nagy Balázs néprajzos szerint
Lapunknak nyilatkozva kifejtette, nekünk, magyaroknak semmi közünk a kommunista töltetű március 8-hoz. Meglátása szerint értékrendünkhöz kapcsolódva, hagyományainkra támaszkodva ideje volna már ezen a téren is felzárkózni a természet rendjéhez.
„A termékenység és a tavasz kezdete, a fák, virágok, rügyek éledése, a fogantatás köthető ehhez a naphoz.
– vallja.
Teljes mértékben egyetért Daczó Árpád (Lukács atya) néhai ferences szerzetessel abban, hogy minden bűnünk és hűtlenségünk ellenére Mária népe vagyunk ma is, amióta Szent István az oltalmába ajánlotta Magyarországot és népét.
„De Szent István tulajdonképpen csak megújította azt a valóságot, amivel már évszázadokkal vagy talán évezredekkel azelőtt ki tudja hányszor és hány törzsfő, nagyfejedelem vagy éppen király tette oda népét Boldogasszonya anyai ölének oltalmazó biztonságába!
Ezért javasolja minden magyar férfinak, hogy ezen a napon fejezze ki leginkább a nők iránti tiszteletét.
„A férfi az erő, a nő a szív, és ezen az egységen Boldogasszony őrködik” – zárta gondolatait.
