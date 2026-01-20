Rovatok
Vida Gábor író Gyergyószentmiklósra látogat

Fotó: Marosvásárhelyi polgármesteri hivatal facebook-oldala

Fotó: Marosvásárhelyi polgármesteri hivatal facebook-oldala

Érdekes eszmefuttatásra hívja olvasóit a kultúráról a gyergyószentmiklósi könyvtár csütörtökön. Meghívottjuk Vida Gábor író, a Látó szépirodalmi folyóirat főszerkesztője lesz.

Barabás Hajnal

2026. január 20., 18:462026. január 20., 18:46

Húsz év után ismét a gyergyószentmiklósi könyvtárba látogat Vida Gábor író, a Látó szépirodalmi folyóirat főszerkesztője, aki a magyar kultúra napja alkalmából csütörtökön 18 órától érdekes eszmefuttatást tart a kultúráról.

A meghívott előadó olyan kérdéseket feszeget többek között, hogy mire kell még (a kultúra)? Mire kell a kultúra egy olyan országban, ahol évek óta ezen spórolnak? Mire kell a kultúra egy kultúraellenes világban? Lehet-e élni kultúra nélkül, vagy azok sem tudnak, akik ellene prédikálnak, csak nincsenek ennek tudatában? – fogalmaztak a szervezők.

Gyergyószék Kultúra
A rovat további cikkei

2026. január 20., kedd

Tűz egy gyergyószentmiklósi húsfeldolgozónál, többen kimenekültek – videóval

Többen kimenekültek egy gyergyószentmiklósi húsfeldolgozó épületéből, amint a létesítményben tűz keletkezett kedden este. Egy ember égési sérüléseket szenvedett a karjain. Jelenleg is zajlik az oltás.

Tűz egy gyergyószentmiklósi húsfeldolgozónál, többen kimenekültek – videóval
Tűz egy gyergyószentmiklósi húsfeldolgozónál, többen kimenekültek – videóval
2026. január 20., kedd

Tűz egy gyergyószentmiklósi húsfeldolgozónál, többen kimenekültek – videóval
2026. január 19., hétfő

Jóllakni és segíteni egyszerre – megnyílt a Szent Márton Étterem

Újabb kezdeményezéssel segíti a rászorulókat a Gyulafehérvári Caritas: hétfőn megnyitotta a Szent Márton Éttermet, amelynek bevétele a gyergyószentmiklósi szeretetkonyha működését támogatja.

Jóllakni és segíteni egyszerre – megnyílt a Szent Márton Étterem
Jóllakni és segíteni egyszerre – megnyílt a Szent Márton Étterem
2026. január 19., hétfő

Jóllakni és segíteni egyszerre – megnyílt a Szent Márton Étterem
2026. január 19., hétfő

Ittas sofőr okozott balesetet Gyergyószentmiklóson, egy nő megsérült

Két személyautó ütközött össze szombat hajnalban Gyergyószentmiklóson, a balesetben egy 72 éves nő megsérült, az egyik sofőr leheletében pedig alkoholt mutatott ki az szonda.

Ittas sofőr okozott balesetet Gyergyószentmiklóson, egy nő megsérült
Ittas sofőr okozott balesetet Gyergyószentmiklóson, egy nő megsérült
2026. január 19., hétfő

Ittas sofőr okozott balesetet Gyergyószentmiklóson, egy nő megsérült
2026. január 19., hétfő

Sokáig várták, és végre megnyílt: újra élettel teli a gyergyócsomafalvi Csalóka Óvoda

Hosszú, akadályokkal teli évek után végre elindulhatott a tevékenység a gyergyócsomafalvi Csalóka Óvodában. A 118 éves egykori községháza épülete teljesen megújult, és ma már korszerű, biztonságos környezet fogadja a gyerekeket.

Sokáig várták, és végre megnyílt: újra élettel teli a gyergyócsomafalvi Csalóka Óvoda
Sokáig várták, és végre megnyílt: újra élettel teli a gyergyócsomafalvi Csalóka Óvoda
2026. január 19., hétfő

Sokáig várták, és végre megnyílt: újra élettel teli a gyergyócsomafalvi Csalóka Óvoda
2026. január 18., vasárnap

Előadás a légúti betegségek megelőzéséről Gyergyószentmiklóson

Dr. Bíró Levente tüdőgyógyász A leggyakoribb légúti betegségek megelőzése címmel tart előadást Gyergyószentmiklóson.

Előadás a légúti betegségek megelőzéséről Gyergyószentmiklóson
Előadás a légúti betegségek megelőzéséről Gyergyószentmiklóson
2026. január 18., vasárnap

Előadás a légúti betegségek megelőzéséről Gyergyószentmiklóson
2026. január 17., szombat

Tájékoztató megbeszélést tartanak az autópályáról Gyergyóalfaluban

Tájékoztató megbeszélésre hívja a lakosságot Gyergyóalfalu községvezetése az autópálya-beruházással kapcsolatban. Az esemény január 22-én, csütörtökön 12 órára van meghirdetve a helyi kultúrház színháztermébe.

Tájékoztató megbeszélést tartanak az autópályáról Gyergyóalfaluban
Tájékoztató megbeszélést tartanak az autópályáról Gyergyóalfaluban
2026. január 17., szombat

Tájékoztató megbeszélést tartanak az autópályáról Gyergyóalfaluban
2026. január 15., csütörtök

Bement érdeklődni és kiderült: 125 százalékkal drágult a házadója

Noha hosszú sorok nem alakultak ki, folyamatos a forgalom a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal adóosztályának pénztáránál. Január 15-től lehet befizetni a 2026-os évi helyi adókat.

Bement érdeklődni és kiderült: 125 százalékkal drágult a házadója
Bement érdeklődni és kiderült: 125 százalékkal drágult a házadója
2026. január 15., csütörtök

Bement érdeklődni és kiderült: 125 százalékkal drágult a házadója
2026. január 15., csütörtök

Gálaműsorral ünneplik Ditróban a Magyar Kultúra Napját

Idén is ünnepi gálaműsorral köszöntik a Magyar Kultúra Napját a Gyergyói-medencében. Az eseménynek ezúttal a ditrói Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Ház ad otthont január 18-án, vasárnap 18 órától.

Gálaműsorral ünneplik Ditróban a Magyar Kultúra Napját
Gálaműsorral ünneplik Ditróban a Magyar Kultúra Napját
2026. január 15., csütörtök

Gálaműsorral ünneplik Ditróban a Magyar Kultúra Napját
2026. január 12., hétfő

Folytatódnak a Tarisznyás estek Gyergyószentmiklóson

Idén is folytatják a Tarisznyás-estek sorozatát Gyergyószentmiklósón a Tarisznyás Márton Múzeumban.

Folytatódnak a Tarisznyás estek Gyergyószentmiklóson
Folytatódnak a Tarisznyás estek Gyergyószentmiklóson
2026. január 12., hétfő

Folytatódnak a Tarisznyás estek Gyergyószentmiklóson
2026. január 10., szombat

A fiatalok éve Gyergyóban: mit hoz az ifjúsági fővárosi cím?

Gyergyószentmiklós viseli Magyarország külhoni ifjúsági fővárosa címet idén, amelyet Cegléd testvérvárossal párban nyert el. A kitüntetéssel járó 100 millió forintos támogatás konkrét fejlesztéseket hoz: például ifjúsági központ épül.

A fiatalok éve Gyergyóban: mit hoz az ifjúsági fővárosi cím?
A fiatalok éve Gyergyóban: mit hoz az ifjúsági fővárosi cím?
2026. január 10., szombat

A fiatalok éve Gyergyóban: mit hoz az ifjúsági fővárosi cím?
