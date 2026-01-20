Vida Gábor író Gyergyószentmiklósra látogat

Húsz év után ismét a gyergyószentmiklósi könyvtárba látogat Vida Gábor író, a Látó szépirodalmi folyóirat főszerkesztője, aki a magyar kultúra napja alkalmából csütörtökön 18 órától érdekes eszmefuttatást tart a kultúráról.

A meghívott előadó olyan kérdéseket feszeget többek között, hogy mire kell még (a kultúra)? Mire kell a kultúra egy olyan országban, ahol évek óta ezen spórolnak? Mire kell a kultúra egy kultúraellenes világban? Lehet-e élni kultúra nélkül, vagy azok sem tudnak, akik ellene prédikálnak, csak nincsenek ennek tudatában? – fogalmaztak a szervezők.