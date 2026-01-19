Sokáig várták, és végre megnyílt: újra élettel teli a gyergyócsomafalvi Csalóka Óvoda

Fotó: Gergely Imre
Hosszú, akadályokkal teli évek után végre elindulhatott a tevékenység a gyergyócsomafalvi Csalóka Óvodában. A 118 éves egykori községháza épülete teljesen megújult, és ma már korszerű, biztonságos környezet fogadja a gyerekeket.
Az épület, amely az elmúlt több mint egy évszázad során községházaként, iskolaként, óvodaként és múzeumként is szolgált, majd öt évig építkezési terület volt, részben ismét visszakapta régi szerepét. „Jelentősége nemcsak a településképben, hanem a jövő nemzedékek nevelésében is meghatározó, a csomafalvi gyerekek és szülők örömére" – fogalmazott Márton László Szilárd polgármester.
A felújított intézményben négy tágas, világos, külön mosdókkal felszerelt teremben játszik és tanul 80 gyerek, két óvodai és két napközis csoportba beosztva. A szakmai munkát hat óvónő végzi, a növendékek egészségügyi állapotát egy asszisztens kíséri figyelemmel. Az étkezői kis asztalokra kerülő ételek az európai uniós előírásoknak megfelelően felszerelt konyhában készülnek.
amely a kicsik egészségének megőrzését segíti. A friss levegőt nagy kapacitású légtechnikai rendszer biztosítja, az energiaellátásról napelemek gondoskodnak, míg a korszerű biztonsági rendszer kamerákkal, riasztókkal és füstérzékelőkkel védi az épületet – ismertette az elöljáró.
Fotó: Gergely Imre
Az óvodához két udvar tartozik: egy belső udvar, valamint egy szabadtéri játszótér és füvészkert. A biztonságos megközelítés érdekében új járda és csapadékelvezető rendszer is épült.
A beruházás összértéke 9,5 millió lej, finanszírozása több forrásból valósult meg:
az Európai Unió és Románia kormánya összesen 7 millió lejjel járult hozzá,
emellett Hargita Megye Tanácsa 1,7 milliót,
a község pedig 843 ezer lejes önrészt biztosított.
A már korábban elképzelt munkálatok gyakorlatilag 2020-ban kezdődtek el, de nem haladtak zökkenőmentesen. Többszöri leállás, újratervezés után jutottak el a 2025-ös átadásig. Időközben változott a tanács összetétele, a projekt tartalma, valamint a tervező és a kivitelező kiléte is. Végül a gyergyószentmiklósi Larix Stúdió tervei alapján a gyergyóremetei Ex-Plus Construct Kft. végezte el az építkezést.
Fotó: Gergely Imre
Márton László Szilárd szerint az óvoda és napközi kialakítása
ugyanakkor hangsúlyozta: a közösség nemcsak egy épülettel, hanem a jövő ígéretével gazdagodott. Mint mondta, a 118 éve épült községháza mára a közösség házává, a gyerekek otthonává alakult át.
Fotó: Gergely Imre
A hivatalos átadás decemberben történt meg, ezt követte az átköltözés az ideiglenes helyszínekről, a vakáció után pedig használói birtokba vehették az új óvodát. Az eredeti homlokzati arculat megmaradt, két ajtó- és ablakkeretet is megőriztek, ugyanakkor az épület teljesen megújult: padlófűtés, nagy ablakok, világos terek és korszerű felszerelések szolgálják a mindennapokat.
Fotó: Gergely Imre
Gyergyócsomafalván az elmúlt években több oktatási beruházás is megvalósult: új óvoda épült, iskolák újultak meg, és további fejlesztések is tervben vannak. Azon a helyszínen, ahol az elmúlt években a napközis csoportok működtek, a jövőben bölcsőde kialakítását tervezik.
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
Dr. Bíró Levente tüdőgyógyász A leggyakoribb légúti betegségek megelőzése címmel tart előadást Gyergyószentmiklóson.
Tájékoztató megbeszélésre hívja a lakosságot Gyergyóalfalu községvezetése az autópálya-beruházással kapcsolatban. Az esemény január 22-én, csütörtökön 12 órára van meghirdetve a helyi kultúrház színháztermébe.
Noha hosszú sorok nem alakultak ki, folyamatos a forgalom a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal adóosztályának pénztáránál. Január 15-től lehet befizetni a 2026-os évi helyi adókat.
Idén is ünnepi gálaműsorral köszöntik a Magyar Kultúra Napját a Gyergyói-medencében. Az eseménynek ezúttal a ditrói Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Ház ad otthont január 18-án, vasárnap 18 órától.
Idén is folytatják a Tarisznyás-estek sorozatát Gyergyószentmiklósón a Tarisznyás Márton Múzeumban.
Gyergyószentmiklós viseli Magyarország külhoni ifjúsági fővárosa címet idén, amelyet Cegléd testvérvárossal párban nyert el. A kitüntetéssel járó 100 millió forintos támogatás konkrét fejlesztéseket hoz: például ifjúsági központ épül.
Súlyos tűzesethez riasztották a tűzoltókat: Salamáson lángra kapott a helyi rendőrőrs épülete. A tűz az épület tetőszerkezetét és a manzárdot érinti, mintegy 200 négyzetméteres felületen.
Egy lángoló mezőgazdasági épülethez riasztották szerdán reggel a tűzoltókat Gyergyóremetére: egy nagyméretű istálló gyulladt ki egy farmon. Szerencsére sem emberi sérülés nem történt, sem állatokban nem esett kár.
A lakosság kisebb arányban volt jó adófizető, a cégeknél viszont jelentős adósságcsökkenés történt 2025-ben Gyergyószentmiklóson. A 2026-os évre vonatkozó helyi adók és illetékek befizetése január 15-től lehetséges a városban.
Turisztikai Desztináció Menedzsment alapításával tenné ismertebbé, vonzóbbá a városi és gyilkostói vendéglátóhelyeket, valamint a turisztikai kínálatot Gyergyószentmiklós. Az új évtől bevezetett idegenforgalmi illeték teremti meg ehhez az alapot.
szóljon hozzá!