Sokáig várták, és végre megnyílt: újra élettel teli a gyergyócsomafalvi Csalóka Óvoda

Hosszú, akadályokkal teli évek után végre elindulhatott a tevékenység a gyergyócsomafalvi Csalóka Óvodában. A 118 éves egykori községháza épülete teljesen megújult, és ma már korszerű, biztonságos környezet fogadja a gyerekeket.

Gergely Imre 2026. január 19., 12:012026. január 19., 12:01

Az épület, amely az elmúlt több mint egy évszázad során községházaként, iskolaként, óvodaként és múzeumként is szolgált, majd öt évig építkezési terület volt, részben ismét visszakapta régi szerepét. „Jelentősége nemcsak a településképben, hanem a jövő nemzedékek nevelésében is meghatározó, a csomafalvi gyerekek és szülők örömére" – fogalmazott Márton László Szilárd polgármester. Hirdetés A felújított intézményben négy tágas, világos, külön mosdókkal felszerelt teremben játszik és tanul 80 gyerek, két óvodai és két napközis csoportba beosztva. A szakmai munkát hat óvónő végzi, a növendékek egészségügyi állapotát egy asszisztens kíséri figyelemmel. Az étkezői kis asztalokra kerülő ételek az európai uniós előírásoknak megfelelően felszerelt konyhában készülnek.

A Csalóka Óvoda különlegessége a sós terápiás szoba,

amely a kicsik egészségének megőrzését segíti. A friss levegőt nagy kapacitású légtechnikai rendszer biztosítja, az energiaellátásról napelemek gondoskodnak, míg a korszerű biztonsági rendszer kamerákkal, riasztókkal és füstérzékelőkkel védi az épületet – ismertette az elöljáró.

Fotó: Gergely Imre

Az óvodához két udvar tartozik: egy belső udvar, valamint egy szabadtéri játszótér és füvészkert. A biztonságos megközelítés érdekében új járda és csapadékelvezető rendszer is épült. A beruházás összértéke 9,5 millió lej, finanszírozása több forrásból valósult meg: az Európai Unió és Románia kormánya összesen 7 millió lejjel járult hozzá,

emellett Hargita Megye Tanácsa 1,7 milliót,

a község pedig 843 ezer lejes önrészt biztosított. A már korábban elképzelt munkálatok gyakorlatilag 2020-ban kezdődtek el, de nem haladtak zökkenőmentesen. Többszöri leállás, újratervezés után jutottak el a 2025-ös átadásig. Időközben változott a tanács összetétele, a projekt tartalma, valamint a tervező és a kivitelező kiléte is. Végül a gyergyószentmiklósi Larix Stúdió tervei alapján a gyergyóremetei Ex-Plus Construct Kft. végezte el az építkezést.

Márton László Szilárd szerint az óvoda és napközi kialakítása

embert, idegeket próbáló, időt, energiát és anyagiakat bőven igénybe vevő beruházássá vált,

ugyanakkor hangsúlyozta: a közösség nemcsak egy épülettel, hanem a jövő ígéretével gazdagodott. Mint mondta, a 118 éve épült községháza mára a közösség házává, a gyerekek otthonává alakult át.

A hivatalos átadás decemberben történt meg, ezt követte az átköltözés az ideiglenes helyszínekről, a vakáció után pedig használói birtokba vehették az új óvodát. Az eredeti homlokzati arculat megmaradt, két ajtó- és ablakkeretet is megőriztek, ugyanakkor az épület teljesen megújult: padlófűtés, nagy ablakok, világos terek és korszerű felszerelések szolgálják a mindennapokat.

Gyergyócsomafalván az elmúlt években több oktatási beruházás is megvalósult: új óvoda épült, iskolák újultak meg, és további fejlesztések is tervben vannak. Azon a helyszínen, ahol az elmúlt években a napközis csoportok működtek, a jövőben bölcsőde kialakítását tervezik.

