Javuló céges, romló lakossági adófizetés Gyergyószentmiklóson

A gyergyószentmiklósiakat is érzékenyen érinti az idei évre vonatkozó adók és illetékek nagysága
Fotó: Pinti Attila
A lakosság kisebb arányban volt jó adófizető, a cégeknél viszont jelentős adósságcsökkenés történt 2025-ben Gyergyószentmiklóson. A 2026-os évre vonatkozó helyi adók és illetékek befizetése január 15-től lehetséges a városban.
A gyergyószentmiklósi városháza tájékoztatása szerint a 2026-os évre vonatkozó helyi adók és illetékek befizetése január 15-től lehetséges. Addig kizárólag a korábbi évekből fennmaradt hátralékokat, büntetéseket és egyéb illetékeket lehet rendezni. Az adózók továbbra is élhetnek az online fizetés lehetőségével a www.ghiseul.ro portálon, illetve banki átutalással is.
A kormány döntése miatt idén nemcsak magasabb adókat kell fizetni, hanem sokakat érzékenyen érint az is, hogy több kedvezményt eltöröltek.
(korábban a 30 évnél régebbi tömbházak lakástulajdonosai jelentős kedvezményt élveztek). Ez gyakorlatilag szinte kivétel nélkül az összes gyergyószentmiklósi tömbházra érvényes. Szintén a kormány szigorításai miatt megszűnt a rendszeres véradók adókedvezménye, továbbá a kisnyugdíjasok részére biztosított területi kedvezmény is.
Emellett módosult a D–L 118/1990 alapján a politikai okokból üldözötteknek, deportáltaknak és hadifogságba esetteknek biztosított adókedvezmény is:
– tudtuk meg az önkormányzatnál érdeklődve.
Továbbra is érvényben van ugyanakkor, hogy 10 százalékos kedvezményben részesülnek azok a magánszemélyek, és 8 százalékkal kevesebbet kell fizetniük azoknak a jogi személyeknek, akik március 31-ig befizetik az egész évi adójukat.
A friss adatok alapján a 2025-ös adókat a magánszemélyek 79,16 százalékban fizették be, ami visszaesés a tavaly közölt 89 százalékhoz képest. Ezzel szemben a jogi személyeknél látványos javulás történt:
A város jelenlegi összesített adóhátraléka 16 666 208 lej, ami több mint 3 millió lejjel alacsonyabb a tavaly januárban közölt 19 823 537 lejnél. Az idei összegből több mint 9 millió lej csődeljárás alatt álló személyekhez kapcsolódik.
A legnagyobb magánszemélyi tartozás idén 628 377 lej. Feltehetően ugyanarról az adósról van szó,
A magánszemélyeknél a második legnagyobb tartozás 124 888 lej, míg a harmadik helyen egy 96 954 lejes adósság szerepel.
A jogi személyeknél ugyanakkor jelentős változás látható: míg tavaly egy cég 4,7 millió lejjel tartozott a városnak, idén a legnagyobb céges adósság 1 744 733 lej. Ezt két jóval kisebb tartozás követi: egy 157 604 lejes és egy 145 852 lejes.
Turisztikai Desztináció Menedzsment alapításával tenné ismertebbé, vonzóbbá a városi és gyilkostói vendéglátóhelyeket, valamint a turisztikai kínálatot Gyergyószentmiklós. Az új évtől bevezetett idegenforgalmi illeték teremti meg ehhez az alapot.
Teljesen lezárták a forgalmat a 12C jelzésű országút Gyergyószentmiklós és Gyilkostó közötti szakaszán szombat reggel, miután az erős havazás miatt az úttestre dőlt egy fa.
Császármetszéssel segítették a világra az év első újszülöttjét a gyergyószentmiklósi kórházban. A kisfiú és édesanyja is egészségesek.
Ma, amikor a különféle alkalmazások akár percnyi pontossággal jelzik előre az esőt, vagy azt, hogy mikor süt ki a nap, a népi időjóslás több ezer éves következtetései már nem létfontosságúak, de egy könyv segít abban, hogy mégse menjenek feledésbe.
Idén is a főtéren, a központi parkban rendezik meg Gyergyószentmiklóson a szabadtéri szilveszteri ünnepséget. A szervezők közös óévbúcsúztatóra és újévköszöntésre várják a helyieket és az ide látogatókat koncerttel és éjféli tűzijátékkal.
Tragédiával végződött egy lakástűz hétfő reggel Marosfőn: az égő házban egy 92 éves férfi holttestét találták meg a tűzoltók.
Őrizetbe vettek szombaton reggel egy maroshévízi fiatalembert, aki ellopott egy személygépkocsit, két kisebb balesetet okozott ittasan, ráadásül jogosítványa sem volt.
Illegálisan birtokolt pirotechnikai eszközökre bukkantak a rendőrök egy Maroshévízen és környékén tartott ellenőrzéssorozat során kedden: több kilogramm tűzijátékot foglaltak le, és büntetőeljárást indítottak az ügyben.
Megszületett a megállapodás: a gyergyószentmiklósi kórház vállalja a bérfizetést a ditrói egység fenntartásáért, de nem lesz kötelessége az épület felújítása. Az egyezség nyomán januártól újraindulhat a betegellátás Gyergyóditróban.
Ünnepi hangulat töltötte meg a Godako Sportközpontot szombat este, ahol megrendezték a 2025-ös gyergyószentmiklósi sportgálát. Az eseményen a város legeredményesebb sportolóit, csapatait és edzőit köszöntötték.
