Javuló céges, romló lakossági adófizetés Gyergyószentmiklóson

A gyergyószentmiklósiakat is érzékenyen érinti az idei évre vonatkozó adók és illetékek nagysága

A lakosság kisebb arányban volt jó adófizető, a cégeknél viszont jelentős adósságcsökkenés történt 2025-ben Gyergyószentmiklóson. A 2026-os évre vonatkozó helyi adók és illetékek befizetése január 15-től lehetséges a városban.

Gergely Imre 2026. január 06., 16:012026. január 06., 16:01

A gyergyószentmiklósi városháza tájékoztatása szerint a 2026-os évre vonatkozó helyi adók és illetékek befizetése január 15-től lehetséges. Addig kizárólag a korábbi évekből fennmaradt hátralékokat, büntetéseket és egyéb illetékeket lehet rendezni. Az adózók továbbra is élhetnek az online fizetés lehetőségével a www.ghiseul.ro portálon, illetve banki átutalással is. Sokaknak fájni fognak az eltörölt kedvezmények A kormány döntése miatt idén nemcsak magasabb adókat kell fizetni, hanem sokakat érzékenyen érint az is, hogy több kedvezményt eltöröltek.

Megszűnt a mozgássérültek adókedvezménye, emellett eltörölték a lakóépületek építési évéből adódó kedvezményt is

(korábban a 30 évnél régebbi tömbházak lakástulajdonosai jelentős kedvezményt élveztek). Ez gyakorlatilag szinte kivétel nélkül az összes gyergyószentmiklósi tömbházra érvényes. Szintén a kormány szigorításai miatt megszűnt a rendszeres véradók adókedvezménye, továbbá a kisnyugdíjasok részére biztosított területi kedvezmény is. Hirdetés Emellett módosult a D–L 118/1990 alapján a politikai okokból üldözötteknek, deportáltaknak és hadifogságba esetteknek biztosított adókedvezmény is:

jelenleg kizárólag az 1-es cikkely hatálya alá tartozó személyek jogosultak adókedvezményre

– tudtuk meg az önkormányzatnál érdeklődve. Továbbra is érvényben van ugyanakkor, hogy 10 százalékos kedvezményben részesülnek azok a magánszemélyek, és 8 százalékkal kevesebbet kell fizetniük azoknak a jogi személyeknek, akik március 31-ig befizetik az egész évi adójukat. Romló adófizetési fegyelem a lakosságnál, javulás a cégeknél A friss adatok alapján a 2025-ös adókat a magánszemélyek 79,16 százalékban fizették be, ami visszaesés a tavaly közölt 89 százalékhoz képest. Ezzel szemben a jogi személyeknél látványos javulás történt:

míg 2024-ben mindössze 52 százalékos volt a befizetési arány, addig 2025-ben ez 83,88 százalékra emelkedett.

A város jelenlegi összesített adóhátraléka 16 666 208 lej, ami több mint 3 millió lejjel alacsonyabb a tavaly januárban közölt 19 823 537 lejnél. Az idei összegből több mint 9 millió lej csődeljárás alatt álló személyekhez kapcsolódik. A legnagyobb cégtartozást törlesztették, a legnagyobb magánszemélyi adósság nőtt A legnagyobb magánszemélyi tartozás idén 628 377 lej. Feltehetően ugyanarról az adósról van szó,

aki tavaly is „rekorder” volt, és akinek az egy évvel ezelőtti, 620 348 lejes adóssága tovább nőtt.