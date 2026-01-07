Rovatok
Istállótűz Gyergyóremetén: mintegy 500 négyzetméteren pusztítottak a lángok

• Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt

Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt

Egy lángoló mezőgazdasági épülethez riasztották szerdán reggel a tűzoltókat Gyergyóremetére: egy nagyméretű istálló gyulladt ki egy farmon. Szerencsére sem emberi sérülés nem történt, sem állatokban nem esett kár.

Gergely Imre

2026. január 07., 16:452026. január 07., 16:45

2026. január 07., 16:492026. január 07., 16:49

A Hargita megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a lángok egy mintegy 500 négyzetméteres istállóban terjedtek el, az épület teljes egészében égett. Az istállóban nem voltak állatok, így

sem emberi élet, sem állatok nem kerültek közvetlen veszélybe.

Az oltási és mentési munkálatokban részt vett a gyergyóremetei, gyergyóditrói, gyergyószárhegyi és gyergyóalfalvi önkéntes tűzoltóság, a gyergyóremetei reptéri tűzoltóság, valamint a gyergyószentmiklósi hivatásos tűzoltóság.

Az esetről a Hargita Megyei Vöröskereszt gyergyószentmiklósi alegysége is hírt adott, amelynek katasztrófavédelmi csapata szintén kivette a részét a mentésből. Mint közlik, a gyergyóremetei önkéntes tűzoltóság kérésére siettek a helyszínre, ahová a jelzéstől számított 15 percen belül megérkeztek egy háromfős csapattal.

• Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt Galéria

Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt

A Vöröskereszt munkatársai

két, pánikrohammal küzdő személynek elsősegélyt nyújtottak,

így nem volt szükség további hivatásos mentőegységek bevonására. A tüzet valószínüleg rövidzárlat okozta

• Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt Galéria

Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt

• Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt Galéria

Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt

• Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt Galéria

Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt

• Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt Galéria

Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt

• Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt Galéria

Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt

Gyergyószék Gyergyóremete Tűzeset
