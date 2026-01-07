Istállótűz Gyergyóremetén: mintegy 500 négyzetméteren pusztítottak a lángok

Egy lángoló mezőgazdasági épülethez riasztották szerdán reggel a tűzoltókat Gyergyóremetére: egy nagyméretű istálló gyulladt ki egy farmon. Szerencsére sem emberi sérülés nem történt, sem állatokban nem esett kár.

A Hargita megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a lángok egy mintegy 500 négyzetméteres istállóban terjedtek el, az épület teljes egészében égett. Az istállóban nem voltak állatok, így

sem emberi élet, sem állatok nem kerültek közvetlen veszélybe.

Az oltási és mentési munkálatokban részt vett a gyergyóremetei, gyergyóditrói, gyergyószárhegyi és gyergyóalfalvi önkéntes tűzoltóság, a gyergyóremetei reptéri tűzoltóság, valamint a gyergyószentmiklósi hivatásos tűzoltóság.

Az esetről a Hargita Megyei Vöröskereszt gyergyószentmiklósi alegysége is hírt adott, amelynek katasztrófavédelmi csapata szintén kivette a részét a mentésből. Mint közlik, a gyergyóremetei önkéntes tűzoltóság kérésére siettek a helyszínre, ahová a jelzéstől számított 15 percen belül megérkeztek egy háromfős csapattal.