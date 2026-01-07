Istállótűz Gyergyóremetén: mintegy 500 négyzetméteren pusztítottak a lángok

Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt
Egy lángoló mezőgazdasági épülethez riasztották szerdán reggel a tűzoltókat Gyergyóremetére: egy nagyméretű istálló gyulladt ki egy farmon. Szerencsére sem emberi sérülés nem történt, sem állatokban nem esett kár.
2026. január 07., 16:452026. január 07., 16:45
2026. január 07., 16:492026. január 07., 16:49
A Hargita megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a lángok egy mintegy 500 négyzetméteres istállóban terjedtek el, az épület teljes egészében égett. Az istállóban nem voltak állatok, így
Az oltási és mentési munkálatokban részt vett a gyergyóremetei, gyergyóditrói, gyergyószárhegyi és gyergyóalfalvi önkéntes tűzoltóság, a gyergyóremetei reptéri tűzoltóság, valamint a gyergyószentmiklósi hivatásos tűzoltóság.
Az esetről a Hargita Megyei Vöröskereszt gyergyószentmiklósi alegysége is hírt adott, amelynek katasztrófavédelmi csapata szintén kivette a részét a mentésből. Mint közlik, a gyergyóremetei önkéntes tűzoltóság kérésére siettek a helyszínre, ahová a jelzéstől számított 15 percen belül megérkeztek egy háromfős csapattal.
Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt
A Vöröskereszt munkatársai
így nem volt szükség további hivatásos mentőegységek bevonására. A tüzet valószínüleg rövidzárlat okozta
Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt
Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt
Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt
Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt
Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt
Súlyos tűzesethez riasztották a tűzoltókat: Salamáson lángra kapott a helyi rendőrőrs épülete. A tűz az épület tetőszerkezetét és a manzárdot érinti, mintegy 200 négyzetméteres felületen.
A lakosság kisebb arányban volt jó adófizető, a cégeknél viszont jelentős adósságcsökkenés történt 2025-ben Gyergyószentmiklóson. A 2026-os évre vonatkozó helyi adók és illetékek befizetése január 15-től lehetséges a városban.
Turisztikai Desztináció Menedzsment alapításával tenné ismertebbé, vonzóbbá a városi és gyilkostói vendéglátóhelyeket, valamint a turisztikai kínálatot Gyergyószentmiklós. Az új évtől bevezetett idegenforgalmi illeték teremti meg ehhez az alapot.
Teljesen lezárták a forgalmat a 12C jelzésű országút Gyergyószentmiklós és Gyilkostó közötti szakaszán szombat reggel, miután az erős havazás miatt az úttestre dőlt egy fa.
Császármetszéssel segítették a világra az év első újszülöttjét a gyergyószentmiklósi kórházban. A kisfiú és édesanyja is egészségesek.
Ma, amikor a különféle alkalmazások akár percnyi pontossággal jelzik előre az esőt, vagy azt, hogy mikor süt ki a nap, a népi időjóslás több ezer éves következtetései már nem létfontosságúak, de egy könyv segít abban, hogy mégse menjenek feledésbe.
Idén is a főtéren, a központi parkban rendezik meg Gyergyószentmiklóson a szabadtéri szilveszteri ünnepséget. A szervezők közös óévbúcsúztatóra és újévköszöntésre várják a helyieket és az ide látogatókat koncerttel és éjféli tűzijátékkal.
Tragédiával végződött egy lakástűz hétfő reggel Marosfőn: az égő házban egy 92 éves férfi holttestét találták meg a tűzoltók.
Őrizetbe vettek szombaton reggel egy maroshévízi fiatalembert, aki ellopott egy személygépkocsit, két kisebb balesetet okozott ittasan, ráadásül jogosítványa sem volt.
Illegálisan birtokolt pirotechnikai eszközökre bukkantak a rendőrök egy Maroshévízen és környékén tartott ellenőrzéssorozat során kedden: több kilogramm tűzijátékot foglaltak le, és büntetőeljárást indítottak az ügyben.
szóljon hozzá!