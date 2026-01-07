Ég a salamási rendőrség tetőzete

Súlyos tűzesethez riasztották a tűzoltókat: Salamáson lángra kapott a helyi rendőrőrs épülete. A tűz az épület tetőszerkezetét és a manzárdot érinti, mintegy 200 négyzetméteres felületen.

A jelenlegi információk szerint nincsenek sérültek, és a tűz keletkezésekor senki sem tartózkodott az épületben. A lángokat sikerült lokalizálni, de az oltási munkálatok továbbra is zajlanak.

A helyszínen két tűzoltóegység dolgozik a maroshévízi 2-es számú beavatkozási őrsről, egy tűzoltóautóval és egy SMURD mentőegységgel. A beavatkozásban a helyi önkéntes tűzoltóság is részt vesz. A hatóságok segítséget kértek az Electrica áramszolgáltatótól is – közli a Hargita megyei tűzoltóság.