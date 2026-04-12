Gulyás Gergely: a magyar demokrácia rendkívül erős

• Fotó: MTVA/Képernyőfotó

Fotó: MTVA/Képernyőfotó

A rendkívüli részvétel a választáson azt mutatja, hogy magyar demokrácia rendkívül erős – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap.

Székelyhon

2026. április 12., 21:032026. április 12., 21:03

Mindezt a Fidesz-KDNP budapesti eredményváróján, az esti hét órás urnazárás után tartott sajtótájékoztatóján jelentette ki.

Gulyás Gergely köszönetet mondott a választáson résztvevőknek és azt mondta: a magyar demokrácia mindig akkor erős, a választópolgárok mindig akkor érezték azt, hogy sokaknak kell elmenni szavazni, amikor az országnak nemzeti-jobboldali kormánya volt.

Hozzátette: a Fidesz-KDNP részéről óriási mozgósítás volt, ennek is eredménye a rendkívül magas részvétel. Hangsúlyozta:

örülnek annak, hogy a következő Országgyűlés demokratikus felhatalmazása a magas részvétel miatt minden korábbinál erősebb lesz.

Kiemelte: azt remélik, hogy a kormánypártok újra felhatalmazást kapnak a következő négy évre is a kormányzásra.

„Abban bízunk, hogy a Fidesznek és a KDNP-nek a választások megnyeréséhez és a kormányalakításhoz szükséges 100 mandátumos többséget a választópolgárok biztosítani fogják” – mondta az MTI szemléje szerint.

Magyarország
Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Eredmények, több mint ötvenszázalékos feldolgozottságnál
Lépcsőházba hajtott egy autós Csíkszeredában
Elrajtol a kézdivásárhelyi hokivébé – vasárnap a tévében
FRISSÍTVE – Kétharmad közelében a részvétel: délután háromig már a választók 66 százaléka voksolt
Japán siker a kézdivásárhelyi hokivébé nyitómeccsén
12 év, 12 kérdés – Születésnapi nyereményjátékot hirdetünk
Eredmények, több mint ötvenszázalékos feldolgozottságnál
Székelyhon

Eredmények, több mint ötvenszázalékos feldolgozottságnál
Lépcsőházba hajtott egy autós Csíkszeredában
Székelyhon

Lépcsőházba hajtott egy autós Csíkszeredában
Elrajtol a kézdivásárhelyi hokivébé – vasárnap a tévében
Székely Sport

Elrajtol a kézdivásárhelyi hokivébé – vasárnap a tévében
FRISSÍTVE – Kétharmad közelében a részvétel: délután háromig már a választók 66 százaléka voksolt
Krónika

FRISSÍTVE – Kétharmad közelében a részvétel: délután háromig már a választók 66 százaléka voksolt
Japán siker a kézdivásárhelyi hokivébé nyitómeccsén
Székely Sport

Japán siker a kézdivásárhelyi hokivébé nyitómeccsén
12 év, 12 kérdés – Születésnapi nyereményjátékot hirdetünk
Nőileg

12 év, 12 kérdés – Születésnapi nyereményjátékot hirdetünk
2026. április 12., vasárnap

Magyar Péter: ez valóban a demokrácia ünnepe lett és lesz

A demokrácia ünnepeként értekelte Magyar Péter a magyarországi országgyűlési választási rekordrészvételt.

Magyar Péter: ez valóban a demokrácia ünnepe lett és lesz
Magyar Péter: ez valóban a demokrácia ünnepe lett és lesz
2026. április 12., vasárnap

Magyar Péter: ez valóban a demokrácia ünnepe lett és lesz
2026. április 12., vasárnap

Első eredmények, alacsony feldolgozottságnál

Közzétette a 2026-os magyarországi országgyűlési választás első részeredményeit a Nemzeti Választási Iroda.

Első eredmények, alacsony feldolgozottságnál
Első eredmények, alacsony feldolgozottságnál
2026. április 12., vasárnap

Első eredmények, alacsony feldolgozottságnál
2026. április 12., vasárnap

Sulyok Tamás: a választás eredménye – bármi lesz is az – legitim felhatalmazást fog jelenteni

Rendben lezajlott a 2026-os országgyűlésiképviselő-választás - mondta a köztársasági elnök vasárnap este, miután tájékoztatást kapott a Nemzeti Választási Irodától (NVI).

Sulyok Tamás: a választás eredménye – bármi lesz is az – legitim felhatalmazást fog jelenteni
Sulyok Tamás: a választás eredménye – bármi lesz is az – legitim felhatalmazást fog jelenteni
2026. április 12., vasárnap

Sulyok Tamás: a választás eredménye – bármi lesz is az – legitim felhatalmazást fog jelenteni
2026. április 12., vasárnap

Vége, már csak egy kérdés maradt: mit hoz a történelmi rekord?

Helyi idő szerint vasárnap este hét órakor (nálunk nyolckor) hivatalosan befejeződött a szavazás a Magyarország 3154 településén és a 23 budapesti kerületben kialakított 10 047 szavazókörben az országgyűlési választáson.

Vége, már csak egy kérdés maradt: mit hoz a történelmi rekord?
Vége, már csak egy kérdés maradt: mit hoz a történelmi rekord?
2026. április 12., vasárnap

Vége, már csak egy kérdés maradt: mit hoz a történelmi rekord?
2026. április 12., vasárnap

Mind címlapon tartják a magyarországi választást a vezető román portálok

Címlapon hozzák a 2026-os magyar országgyűlési választással kapcsolatos információkat a vezető román hírportálok.

Mind címlapon tartják a magyarországi választást a vezető román portálok
Mind címlapon tartják a magyarországi választást a vezető román portálok
2026. április 12., vasárnap

Mind címlapon tartják a magyarországi választást a vezető román portálok
2026. április 12., vasárnap

Ami már most nagyon eldőlt a magyarországi választáson

A korábbiaknál magasabb részvételi aránnyal zárul a nap a 2026-os magyarországi országgyűlési választáson, hiszen már a délután öt órai (romániai idő szerint hat órai) részvétel felülmúlta az előző választások egész napi jelenlétét.

Ami már most nagyon eldőlt a magyarországi választáson
Ami már most nagyon eldőlt a magyarországi választáson
2026. április 12., vasárnap

Ami már most nagyon eldőlt a magyarországi választáson
2026. április 12., vasárnap

Megvan, hogy ma este mikorra várhatók a választási eredmények

A szavazólapok feldolgozottságának függvényében, várhatóan vasárnap este 8 órától (helyi idő szerint, romániai idő szerint 9 órától) kezdi meg a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az országgyűlési választás eredményeinek közlését.

Megvan, hogy ma este mikorra várhatók a választási eredmények
Megvan, hogy ma este mikorra várhatók a választási eredmények
2026. április 12., vasárnap

Megvan, hogy ma este mikorra várhatók a választási eredmények
2026. április 12., vasárnap

Elképesztő eredmény várható – vetítik előre a friss adatok

Helyi idő szerint délután három (romániai idő szerint négy) óráig a választópolgárok 66,01 százaléka voksolt a vasárnapi magyarországi országgyűlési választáson. Ez minden eddiginél nagyobb arány, az időszakot tekintve.

Elképesztő eredmény várható – vetítik előre a friss adatok
Elképesztő eredmény várható – vetítik előre a friss adatok
2026. április 12., vasárnap

Elképesztő eredmény várható – vetítik előre a friss adatok
2026. április 12., vasárnap

Már félidőben nagyobb a részvételi arány a magyarországi választáson, mint volt legutóbb a romániain egész nap

Helyi idő szerint kora délután egy óráig a választásra jogosultak 54,14 százaléka szavazott a magyarországi országgyűlési választáson. Ehhez képest a 2024-es romániai parlamenti választáson 52,33 százalékos volt a részvétel a teljes nap folyamán.

Már félidőben nagyobb a részvételi arány a magyarországi választáson, mint volt legutóbb a romániain egész nap
Már félidőben nagyobb a részvételi arány a magyarországi választáson, mint volt legutóbb a romániain egész nap
2026. április 12., vasárnap

Már félidőben nagyobb a részvételi arány a magyarországi választáson, mint volt legutóbb a romániain egész nap
2026. április 12., vasárnap

Megújult a 171 éve szóló szentegyházi felszegi csengettyű

Új csengettyűre cserélték a régit Szentegyházán, a felszegi falurészen. Az ottlakók kezdeményezésére és az önkormányzat támogatásával megvalósult csengettyűt szombaton, ünnepélyesen adták át.

Megújult a 171 éve szóló szentegyházi felszegi csengettyű
Megújult a 171 éve szóló szentegyházi felszegi csengettyű
2026. április 12., vasárnap

Megújult a 171 éve szóló szentegyházi felszegi csengettyű
