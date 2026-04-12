Gulyás Gergely: a magyar demokrácia rendkívül erős

A rendkívüli részvétel a választáson azt mutatja, hogy magyar demokrácia rendkívül erős – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap.

Mindezt a Fidesz-KDNP budapesti eredményváróján, az esti hét órás urnazárás után tartott sajtótájékoztatóján jelentette ki.

Gulyás Gergely köszönetet mondott a választáson résztvevőknek és azt mondta: a magyar demokrácia mindig akkor erős, a választópolgárok mindig akkor érezték azt, hogy sokaknak kell elmenni szavazni, amikor az országnak nemzeti-jobboldali kormánya volt.

Hozzátette: a Fidesz-KDNP részéről óriási mozgósítás volt, ennek is eredménye a rendkívül magas részvétel. Hangsúlyozta: