Gulyás Gergely: a magyar demokrácia rendkívül erős

Fotó: MTVA/Képernyőfotó
A rendkívüli részvétel a választáson azt mutatja, hogy magyar demokrácia rendkívül erős – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap.
Mindezt a Fidesz-KDNP budapesti eredményváróján, az esti hét órás urnazárás után tartott sajtótájékoztatóján jelentette ki.
Gulyás Gergely köszönetet mondott a választáson résztvevőknek és azt mondta: a magyar demokrácia mindig akkor erős, a választópolgárok mindig akkor érezték azt, hogy sokaknak kell elmenni szavazni, amikor az országnak nemzeti-jobboldali kormánya volt.
Hozzátette: a Fidesz-KDNP részéről óriási mozgósítás volt, ennek is eredménye a rendkívül magas részvétel. Hangsúlyozta:
Kiemelte: azt remélik, hogy a kormánypártok újra felhatalmazást kapnak a következő négy évre is a kormányzásra.
„Abban bízunk, hogy a Fidesznek és a KDNP-nek a választások megnyeréséhez és a kormányalakításhoz szükséges 100 mandátumos többséget a választópolgárok biztosítani fogják” – mondta az MTI szemléje szerint.
A demokrácia ünnepeként értekelte Magyar Péter a magyarországi országgyűlési választási rekordrészvételt.
Közzétette a 2026-os magyarországi országgyűlési választás első részeredményeit a Nemzeti Választási Iroda.
Rendben lezajlott a 2026-os országgyűlésiképviselő-választás - mondta a köztársasági elnök vasárnap este, miután tájékoztatást kapott a Nemzeti Választási Irodától (NVI).
Helyi idő szerint vasárnap este hét órakor (nálunk nyolckor) hivatalosan befejeződött a szavazás a Magyarország 3154 településén és a 23 budapesti kerületben kialakított 10 047 szavazókörben az országgyűlési választáson.
Címlapon hozzák a 2026-os magyar országgyűlési választással kapcsolatos információkat a vezető román hírportálok.
A korábbiaknál magasabb részvételi aránnyal zárul a nap a 2026-os magyarországi országgyűlési választáson, hiszen már a délután öt órai (romániai idő szerint hat órai) részvétel felülmúlta az előző választások egész napi jelenlétét.
A szavazólapok feldolgozottságának függvényében, várhatóan vasárnap este 8 órától (helyi idő szerint, romániai idő szerint 9 órától) kezdi meg a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az országgyűlési választás eredményeinek közlését.
Helyi idő szerint délután három (romániai idő szerint négy) óráig a választópolgárok 66,01 százaléka voksolt a vasárnapi magyarországi országgyűlési választáson. Ez minden eddiginél nagyobb arány, az időszakot tekintve.
Helyi idő szerint kora délután egy óráig a választásra jogosultak 54,14 százaléka szavazott a magyarországi országgyűlési választáson. Ehhez képest a 2024-es romániai parlamenti választáson 52,33 százalékos volt a részvétel a teljes nap folyamán.
szóljon hozzá!