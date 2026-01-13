Gázpalack robbant fel egy zilahi tömbházlakásban, egy férfi égési sérüléseket szenvedett, kilencen megsérültek

A közlemény szerint a hatóságok az eset súlyossága miatt életbe léptették a tömegbaleseti protokollt. Amikor a katasztrófavédelem munkatársai a helyszínre értek, sűrű füsttel égett a lakás – számol be az Agerpres. A tűzoltók eloltották a lángokat, kimenekítették a tömbház lakóit, kutató-mentő egységeket állítottak fel és biztosították a területet.