Gázpalack robbant fel egy zilahi tömbházlakásban, egy férfi égési sérüléseket szenvedett, kilencen megsérültek

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Gázpalack robbanása okozott tüzet kedden délután zilahi tömbház egyik második emeleti lakásában. Egy ember megsérült, további kilenc lakónak a helyszínen nyújtottak orvosi ellátást – tájékoztatott a Szilágy megyei tűzoltóság.

Székelyhon

2026. január 13., 19:482026. január 13., 19:48

A közlemény szerint a hatóságok az eset súlyossága miatt életbe léptették a tömegbaleseti protokollt. Amikor a katasztrófavédelem munkatársai a helyszínre értek, sűrű füsttel égett a lakás – számol be az Agerpres. A tűzoltók eloltották a lángokat, kimenekítették a tömbház lakóit, kutató-mentő egységeket állítottak fel és biztosították a területet.

A tűz következtében egy férfi égési sérüléseket szenvedett, őt rohammentő vitte kórházba, kilenc további személyt a helyszínen láttak el.

Az esetleges veszélyforrások elhárítása még zajlik. A hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet a lakók biztonsága érdekében – közölte a tűzoltóság.

Belföld
