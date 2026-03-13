Talán az eddigi leggazdagabb programsorozattal ünnepel Székelyföld március 15. alkalmából

Változatos programsorozattal készülnek a székelyföldi városok a nemzeti ünnepre / Archív
Fotó: Erdély Bálint Előd
Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza! – ünneplések napokon át. Több székelyföldi városban és történelmi helyszínen szerveznek ünnepi rendezvényeket az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulója alkalmából. Összefoglaltuk a legfontosabbakat.
A megemlékezések között koszorúzások, felvonulások, kulturális műsorok, kiállítások, koncertek és közösségi programok is szerepelnek. Az ünnepi események szervezői Udvarhelyszék, Csíkszék, Gyergyószék, Háromszék és Marosszék városaiban, valamint a történelmi jelentőségű Nyergestetőn is várják az emlékezőket.
Székelyudvarhelyen már március 9-én elkezdődtek az ünnepi programok. A diákok számára huszárcsákó-készítő műhelyeket és katonadal-oktatást szerveztek, a lábbuszozó iskolásokat pedig a hagyományőrző huszárok kísérték reggel iskolába az ünnepi alkalomból.
Március 13-án a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpontban nyílik meg a Tárgyi anyanyelvünk – Nemzeti hagyományaink Udvarhelyszéken című kiállítás.
ahol beszédet mond többek között Szakács-Paál István polgármester, Antal Lóránt Hargita megyei szenátor, Bíró Barna Botond, a Hargita Megyei Tanács elnöke, valamint Soltész Miklós magyarországi államtitkár.
Évről-évre százak gyűlnek össsze emlékezni a Márton Áron téren Székelyudvarhelyen
Fotó: László Ildikó
Az eseményen egyházi képviselők, kórusok, néptáncegyüttesek és hagyományőrzők is fellépnek. A nap folyamán ugyanakkor
este pedig ünnepi szimfonikus hangverseny zárja a programot a Stúdió Moziban. A részletes program az esemény Facebook-oldalán érhető el.
Székelykeresztúron március 15-én egész napos rendezvénysorozattal emlékeznek meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. A program 10 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a római katolikus templomban, majd 10:30-kor a Timafalvi temetőben koszorúzzák meg Petőfi Sándor sírját. 11 órától a református és az unitárius templomokban tartanak ünnepi istentiszteletet, ezt követően 12:30-kor ünnepi felvonulás indul az unitárius templomtól a Szabadság térre.
ahol a Polgári Fúvószenekar előadásában felcsendül a magyar himnusz, majd ünnepi beszédek hangzanak el. Az ünnepség 19 órakor néptáncgálával zárul a Bálint Dániel Művelődési Házban. A teljes program itt érhető el.
Szentegyházán március 13–15. között háromnapos programsorozattal emlékeznek meg a forradalom és szabadságharc hőseiről.
A rendezvény március 13-án kezdődik: ekkor avatják fel dr. Ambrus Pál aranydiplomás birkózó szobrát, majd kiállításmegnyitó és könyvbemutató következik. Az eseményt birkózóbemutató zárja a Gábor Áron Művelődési Házban. Március 14-én 17 órától ugyancsak a Gábor Áron Művelődési Házban könyvbemutatót tartanak (Demeter Szilárd: Hazaszótár), este pedig a Szentegyházi Gyermekfilharmónia ünnepi koncertje várja az érdeklődőket.
A program során koszorúzással emlékeznek meg a háborúban elesett hősökről és a millenniumi emlékműnél is elhelyezik az emlékezés koszorúit. Az ünnepségen beszédet mond Lőrincz Csaba polgármester, Demeter Szilárd miniszterelnöki biztos, valamint a Csíkszeredai Magyar Főkonzulátus képviselője.
A teljes programot a polgármesteri hivatal Facebook-oldalán érhetik el az érdekeltek.
Csíkszeredában kétnapos programsorozattal emlékeznek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire.
Az eseménysorozat szombaton 16 órakor kiállításmegnyitóval indul a Csíki Székely Múzeumban, ahol a Ceglédi Alkotók Egyesületének képzőművészeti szekciója mutatkozik be. A kiállítás a két város közötti testvérvárosi kapcsolatot erősíti, és betekintést nyújt a ceglédi alkotók munkáiba.
ezt követően a résztvevők a Nagy István Művészeti Középiskolánál, a Kossuth Lajos portréját ábrázoló bronz domborműnél hajtanak fejet.
Csíkszeredában is rendszeresen megtelik a Vár tér március 15-én
Fotó: Pinti Attila
A nemzeti ünnep előestéjét az Emlékezés és megújulás című néptáncelőadás zárja a Művészetek Házában. Március 15-én 10 órakor a Petőfi Sándor Általános Iskola udvarán tartanak ünnepi megemlékezést,
A Csíkszéki Mátyás Huszáregyesület zászlófelvonása és az ünnepi beszédek után kulturális műsor következik. Az esemény egyházi áldással és koszorúzással zárul. Az ünnepségsorozatot este a Művészetek Házában hangverseny zárja.
Március 15-én 16 órától a Nyerges-tetőn is megemlékezést tartanak.
ahol Tuzson János őrnagy katonái szálltak szembe az osztrák és orosz túlerővel. A szervezők mindenkit arra hívnak, hogy közösen hajtsanak fejet az 1848–49-es szabadságharc hősei előtt.
Bandériumgulyással várják az ünneplőket március 15-én délben, estére pedig fáklyás felvonulással és meghatónak ígérkező műsorral készülnek Gyergyószentmiklóson az 1848–49-es magyar forradalom emlékünnepén.
a Népművészeti Alkotóház udvarán idén 20. alkalommal szervezik meg a katonaeledel-kóstolót. A résztvevők 11.50-kor, a szentmise után közösen vonulnak a helyszínre a Szent Miklós templom elől. Itt 12 órától rövid „kulturális köretet” adnak Török Zoltán immáron huszadik olyan ételéhez, amelyhez hasonlót a szabadságharc korszakában a katonák ehettek.
Az ünnepi események este folytatódnak: 18 órától ünnepi szentmisét tartanak a Szent Miklós templomban, ezt követően 18.50-kor fáklyás felvonulás indul a templomtól a Petőfi Sándor-szoborhoz.
ahol a közösség együtt hajt fejet a szabadságharc hősei előtt. A márciusi eseményeket a Figura Stúdió Színház produkciója eleveníti meg, és emlékezetesnek ígérkezik az a zenei előadás is.
Tánczos Barna, Románia miniszterelnök-helyettese, valamint Nagy Zoltán polgármester.
Az eseményeken közreműködik a Gyergyószentmiklósi Fúvószenekar, és jelen lesznek a Földváry Károly Huszáregyesület hagyományőrzői is.
Kézdivásárhelyen március 8-a és 15-e között egyhetes rendezvénysorozattal emlékeznek meg a forradalomról. A programsorozat képzőművészeti kiállítással kezdődik az Incze László Céhtörténeti Múzeumban, majd szavaló- és szónokversenyek, valamint történelmi megemlékezések követik.
A Nyerges-tető történelmi jelentőségű helyszín
Fotó: Tuchiluș Alex
Március 13-án a Nyerges-tetőn tartanak megemlékezést a Bod Péter Tanítóképző és az Apor Péter Szaklíceum diákjainak részvételével. Március 14-én koncertszínházi előadást mutatnak be Így találok rád, hazám! címmel a Vigadó Művelődési Központban.
A központi ünnepség délután kezdődik felvonulással, huszárok és hagyományőrzők részvételével. A 14 órától kezdődő ünnepi műsoron Bokor Tibor polgármester köszönti a résztvevőket,
Az esemény teljes programját itt érhetik el az érdekeltek.
Sepsiszentgyörgyön is ötnapos programsorozatot szerveznek, amelybe egyházi és kulturális intézmények, valamint civil szervezetek is bekapcsolódnak. A rendezvények között múzeumpedagógiai foglalkozások, kokárdakészítő műhelyek, filmvetítések, emlékfutás is szerepel, ugyanakkor idén is megnyitja kapuit
Március 14-én a Tamási Áron Színházban közös hangversenyt ad a Csíki és a Georgius Kamarazenekar, valamint a Gázsa Zenekar. Március 15-én 48-as emlékműveknél 9 órától koszorúznak, majd a cserkészek és a hagyományőrző huszárok felvonulása következik 11:45-től a város keleti és nyugati részéből.
a központi, ünnepi műsor pedig 13 órakor kezdődik a főtéren. A részletekről, illetve a teljes programsorozatról a városháza oldalán lehet tájékozódni.
Kovásznán március 15-én felvonulással, ünnepi műsorral és gálával emlékeznek meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. A rendezvények 13:30-kor gyülekezővel kezdődnek a Dózsa György utcában, a Kálvin utcai hídnál. 14 órától lovas felvonulás indul a központi színpadhoz, ahol
Az eseményen beszédet mond Könczei Csaba parlamenti képviselő és Jeszenovics Róbert-Károly alpolgármester, valamint a történelmi egyházak képviselői is. A megemlékezés 16 órakor koszorúzással folytatódik a központi református templomkertben. Az ünnepi programok este 19 órától gálaműsorral folytatódnak a Kovásznai Művelődési Központban.
Marosvásárhelyen március 13–15. között háromnapos rendezvénysorozattal készülnek a szervezők. A programok között filmvetítés, slam poetry est, néptáncelőadás és ifjúsági táncház is szerepel.
Március 15-én egész napos események várják az érdeklődőket: a várban Petőfi kávéház idéz korabeli hangulatot, ugyanakkor kézműves foglalkozások, tárlatvezetések, történelmi séták is lesznek, valamint gyermektáncházzal is készülnek a kicsiknek.
Ünnepi megemlékezés a marosvásárhelyi Postaréten egy évvel korábban
Fotó: Haáz Vince
A nap során több flashmob, lovasbemutató, bábelőadás és színházi performansz is színesíti a programot.
A marosvásárhelyi programsorozatról részleteket szintén az esemény Facebook-oldalán találhatnak az érdekeltek.
Erdőszentgyörgyön március 13-án, pénteken 12 órától tartanak ünnepi megemlékezést az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére a Petőfi-szobornál.
Fotó: László Ildikó
Az eseményen köszöntőt mond Szász Levente Loránd polgármester és Csibi Attila Zoltán, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke. Ünnepi gondolatokat fogalmaznak meg az erdőszentgyörgyi magyar történelmi egyházak képviselői is. A rendezvényen a Szent György Technológiai Líceum diákjai ünnepi műsorral készülnek, az esemény pedig koszorúzással zárul.
