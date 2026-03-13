Talán az eddigi leggazdagabb programsorozattal ünnepel Székelyföld március 15. alkalmából

Változatos programsorozattal készülnek a székelyföldi városok a nemzeti ünnepre / Archív

Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza! – ünneplések napokon át. Több székelyföldi városban és történelmi helyszínen szerveznek ünnepi rendezvényeket az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulója alkalmából. Összefoglaltuk a legfontosabbakat.

Székelyhon 2026. március 13., 07:572026. március 13., 07:57

A megemlékezések között koszorúzások, felvonulások, kulturális műsorok, kiállítások, koncertek és közösségi programok is szerepelnek. Az ünnepi események szervezői Udvarhelyszék, Csíkszék, Gyergyószék, Háromszék és Marosszék városaiban, valamint a történelmi jelentőségű Nyergestetőn is várják az emlékezőket. Székelyudvarhely: központi ünnepség a Márton Áron téren Székelyudvarhelyen már március 9-én elkezdődtek az ünnepi programok. A diákok számára huszárcsákó-készítő műhelyeket és katonadal-oktatást szerveztek, a lábbuszozó iskolásokat pedig a hagyományőrző huszárok kísérték reggel iskolába az ünnepi alkalomból. Március 13-án a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpontban nyílik meg a Tárgyi anyanyelvünk – Nemzeti hagyományaink Udvarhelyszéken című kiállítás.

Az ünnepnap, március 15-e fő eseménye a 11:30-kor kezdődő központi ünnepség lesz a Márton Áron téren,

ahol beszédet mond többek között Szakács-Paál István polgármester, Antal Lóránt Hargita megyei szenátor, Bíró Barna Botond, a Hargita Megyei Tanács elnöke, valamint Soltész Miklós magyarországi államtitkár.

Évről-évre százak gyűlnek össsze emlékezni a Márton Áron téren Székelyudvarhelyen Fotó: László Ildikó

Az eseményen egyházi képviselők, kórusok, néptáncegyüttesek és hagyományőrzők is fellépnek. A nap folyamán ugyanakkor

forradalmi nyomdát működtetnek a Városi Könyvtárban, délután a Pilvax-kávéház várja az érdeklődőket a városháza udvarán,

este pedig ünnepi szimfonikus hangverseny zárja a programot a Stúdió Moziban. A részletes program az esemény Facebook-oldalán érhető el. Székelykeresztúr: felvonulás és főtéri ünnepség a nemzeti ünnepen Székelykeresztúron március 15-én egész napos rendezvénysorozattal emlékeznek meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. A program 10 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a római katolikus templomban, majd 10:30-kor a Timafalvi temetőben koszorúzzák meg Petőfi Sándor sírját. 11 órától a református és az unitárius templomokban tartanak ünnepi istentiszteletet, ezt követően 12:30-kor ünnepi felvonulás indul az unitárius templomtól a Szabadság térre.

A központi ünnepség 13 órakor kezdődik a főtéren,

ahol a Polgári Fúvószenekar előadásában felcsendül a magyar himnusz, majd ünnepi beszédek hangzanak el. Az ünnepség 19 órakor néptáncgálával zárul a Bálint Dániel Művelődési Házban. A teljes program itt érhető el. Szentegyháza: háromnapos programsorozat és ünnepi koncert Szentegyházán március 13–15. között háromnapos programsorozattal emlékeznek meg a forradalom és szabadságharc hőseiről. A rendezvény március 13-án kezdődik: ekkor avatják fel dr. Ambrus Pál aranydiplomás birkózó szobrát, majd kiállításmegnyitó és könyvbemutató következik. Az eseményt birkózóbemutató zárja a Gábor Áron Művelődési Házban. Március 14-én 17 órától ugyancsak a Gábor Áron Művelődési Házban könyvbemutatót tartanak (Demeter Szilárd: Hazaszótár), este pedig a Szentegyházi Gyermekfilharmónia ünnepi koncertje várja az érdeklődőket.

A nemzeti ünnep napján, március 15-én reggel szentmisével kezdődik a program a Szent András templomban, majd a templomtéren tartanak ünnepi megemlékezést.

A program során koszorúzással emlékeznek meg a háborúban elesett hősökről és a millenniumi emlékműnél is elhelyezik az emlékezés koszorúit. Az ünnepségen beszédet mond Lőrincz Csaba polgármester, Demeter Szilárd miniszterelnöki biztos, valamint a Csíkszeredai Magyar Főkonzulátus képviselője. A teljes programot a polgármesteri hivatal Facebook-oldalán érhetik el az érdekeltek. Csíkszereda: kétnapos ünnepség kiállítással, néptánccal és központi megemlékezéssel Csíkszeredában kétnapos programsorozattal emlékeznek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire.

Az ünnepi programok március 14-én kezdődnek, a központi rendezvényre pedig március 15-én kerül sor a Vár téren.

Az eseménysorozat szombaton 16 órakor kiállításmegnyitóval indul a Csíki Székely Múzeumban, ahol a Ceglédi Alkotók Egyesületének képzőművészeti szekciója mutatkozik be. A kiállítás a két város közötti testvérvárosi kapcsolatot erősíti, és betekintést nyújt a ceglédi alkotók munkáiba.

A köztéri megemlékezések sorát 17 órától a Gál Sándor-szobornál tartott koszorúzás nyitja,

ezt követően a résztvevők a Nagy István Művészeti Középiskolánál, a Kossuth Lajos portréját ábrázoló bronz domborműnél hajtanak fejet.

Csíkszeredában is rendszeresen megtelik a Vár tér március 15-én Fotó: Pinti Attila

A nemzeti ünnep előestéjét az Emlékezés és megújulás című néptáncelőadás zárja a Művészetek Házában. Március 15-én 10 órakor a Petőfi Sándor Általános Iskola udvarán tartanak ünnepi megemlékezést,

majd 12:15-től a Vár téren kezdődik a központi ünnepség.

A Csíkszéki Mátyás Huszáregyesület zászlófelvonása és az ünnepi beszédek után kulturális műsor következik. Az esemény egyházi áldással és koszorúzással zárul. Az ünnepségsorozatot este a Művészetek Házában hangverseny zárja. Megemlékezés a Nyerges-tetőn Március 15-én 16 órától a Nyerges-tetőn is megemlékezést tartanak.

A történelmi helyszín az 1849 augusztusában vívott egyik utolsó székelyföldi ütközet emlékét őrzi,

ahol Tuzson János őrnagy katonái szálltak szembe az osztrák és orosz túlerővel. A szervezők mindenkit arra hívnak, hogy közösen hajtsanak fejet az 1848–49-es szabadságharc hősei előtt. Katonaeledel-kóstoló, fáklyák és ünnepi műsor – így emlékeznek Gyergyószentmiklóson Bandériumgulyással várják az ünneplőket március 15-én délben, estére pedig fáklyás felvonulással és meghatónak ígérkező műsorral készülnek Gyergyószentmiklóson az 1848–49-es magyar forradalom emlékünnepén.

Március 15-én, vasárnap Gyergyószentmiklóson délben kezdődik az ünnepi program:

a Népművészeti Alkotóház udvarán idén 20. alkalommal szervezik meg a katonaeledel-kóstolót. A résztvevők 11.50-kor, a szentmise után közösen vonulnak a helyszínre a Szent Miklós templom elől. Itt 12 órától rövid „kulturális köretet” adnak Török Zoltán immáron huszadik olyan ételéhez, amelyhez hasonlót a szabadságharc korszakában a katonák ehettek. Az ünnepi események este folytatódnak: 18 órától ünnepi szentmisét tartanak a Szent Miklós templomban, ezt követően 18.50-kor fáklyás felvonulás indul a templomtól a Petőfi Sándor-szoborhoz.

A gyergyószentmiklósi ünnepség 19 órától ünnepi megemlékezéssel és koszorúzással teljesedik ki a Petőfi-szobornál,

ahol a közösség együtt hajt fejet a szabadságharc hősei előtt. A márciusi eseményeket a Figura Stúdió Színház produkciója eleveníti meg, és emlékezetesnek ígérkezik az a zenei előadás is.

Beszédet mond Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese,

Tánczos Barna, Románia miniszterelnök-helyettese, valamint Nagy Zoltán polgármester.

Az eseményeken közreműködik a Gyergyószentmiklósi Fúvószenekar, és jelen lesznek a Földváry Károly Huszáregyesület hagyományőrzői is. Kézdivásárhely: egyhetes rendezvénysorozat és díszvendég az ünnepségen Kézdivásárhelyen március 8-a és 15-e között egyhetes rendezvénysorozattal emlékeznek meg a forradalomról. A programsorozat képzőművészeti kiállítással kezdődik az Incze László Céhtörténeti Múzeumban, majd szavaló- és szónokversenyek, valamint történelmi megemlékezések követik.

A Nyerges-tető történelmi jelentőségű helyszín Fotó: Tuchiluș Alex

Március 13-án a Nyerges-tetőn tartanak megemlékezést a Bod Péter Tanítóképző és az Apor Péter Szaklíceum diákjainak részvételével. Március 14-én koncertszínházi előadást mutatnak be Így találok rád, hazám! címmel a Vigadó Művelődési Központban.

Az ünnepnapon reformkori hangulatú Pilvax kávéház, iskolai műsorok és koszorúzások várják az érdeklődőket.

A központi ünnepség délután kezdődik felvonulással, huszárok és hagyományőrzők részvételével. A 14 órától kezdődő ünnepi műsoron Bokor Tibor polgármester köszönti a résztvevőket,

a rendezvény díszvendége pedig Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke lesz.

Az esemény teljes programját itt érhetik el az érdekeltek. Hirdetés Sepsiszentgyörgy: felvonulás 125 méteres zászlókkal Sepsiszentgyörgyön is ötnapos programsorozatot szerveznek, amelybe egyházi és kulturális intézmények, valamint civil szervezetek is bekapcsolódnak. A rendezvények között múzeumpedagógiai foglalkozások, kokárdakészítő műhelyek, filmvetítések, emlékfutás is szerepel, ugyanakkor idén is megnyitja kapuit

a Sepsi Pilvax irodalmi kávéház.

Március 14-én a Tamási Áron Színházban közös hangversenyt ad a Csíki és a Georgius Kamarazenekar, valamint a Gázsa Zenekar. Március 15-én 48-as emlékműveknél 9 órától koszorúznak, majd a cserkészek és a hagyományőrző huszárok felvonulása következik 11:45-től a város keleti és nyugati részéből.

A látványos menetet 125 méteres székely és magyar zászlók kísérik,

a központi, ünnepi műsor pedig 13 órakor kezdődik a főtéren. A részletekről, illetve a teljes programsorozatról a városháza oldalán lehet tájékozódni. Kovászna: lovas felvonulás és ünnepi gálaműsor Kovásznán március 15-én felvonulással, ünnepi műsorral és gálával emlékeznek meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. A rendezvények 13:30-kor gyülekezővel kezdődnek a Dózsa György utcában, a Kálvin utcai hídnál. 14 órától lovas felvonulás indul a központi színpadhoz, ahol

14:15-től tartják az ünnepi műsort.

Az eseményen beszédet mond Könczei Csaba parlamenti képviselő és Jeszenovics Róbert-Károly alpolgármester, valamint a történelmi egyházak képviselői is. A megemlékezés 16 órakor koszorúzással folytatódik a központi református templomkertben. Az ünnepi programok este 19 órától gálaműsorral folytatódnak a Kovásznai Művelődési Központban. Marosvásárhely: háromnapos ünnep a város több pontján Marosvásárhelyen március 13–15. között háromnapos rendezvénysorozattal készülnek a szervezők. A programok között filmvetítés, slam poetry est, néptáncelőadás és ifjúsági táncház is szerepel. Március 15-én egész napos események várják az érdeklődőket: a várban Petőfi kávéház idéz korabeli hangulatot, ugyanakkor kézműves foglalkozások, tárlatvezetések, történelmi séták is lesznek, valamint gyermektáncházzal is készülnek a kicsiknek.

Ünnepi megemlékezés a marosvásárhelyi Postaréten egy évvel korábban Fotó: Haáz Vince

A nap során több flashmob, lovasbemutató, bábelőadás és színházi performansz is színesíti a programot.

A fő megemlékezést 16 órától a Postaréten tartják, este pedig ünnepi koncertet ad a Szentegyházi Gyermekfilharmónia a Kultúrpalotában.

A marosvásárhelyi programsorozatról részleteket szintén az esemény Facebook-oldalán találhatnak az érdekeltek. Erdőszentgyörgy: ünnepi megemlékezés a Petőfi-szobornál Erdőszentgyörgyön március 13-án, pénteken 12 órától tartanak ünnepi megemlékezést az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére a Petőfi-szobornál.

Fotó: László Ildikó