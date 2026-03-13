Rovatok
Talán az eddigi leggazdagabb programsorozattal ünnepel Székelyföld március 15. alkalmából

Változatos programsorozattal készülnek a székelyföldi városok a nemzeti ünnepre / Archív • Fotó: Erdély Bálint Előd

Változatos programsorozattal készülnek a székelyföldi városok a nemzeti ünnepre / Archív

Fotó: Erdély Bálint Előd

Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza! – ünneplések napokon át. Több székelyföldi városban és történelmi helyszínen szerveznek ünnepi rendezvényeket az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulója alkalmából. Összefoglaltuk a legfontosabbakat.

Székelyhon

2026. március 13., 07:572026. március 13., 07:57

A megemlékezések között koszorúzások, felvonulások, kulturális műsorok, kiállítások, koncertek és közösségi programok is szerepelnek. Az ünnepi események szervezői Udvarhelyszék, Csíkszék, Gyergyószék, Háromszék és Marosszék városaiban, valamint a történelmi jelentőségű Nyergestetőn is várják az emlékezőket.

Székelyudvarhely: központi ünnepség a Márton Áron téren

Székelyudvarhelyen már március 9-én elkezdődtek az ünnepi programok. A diákok számára huszárcsákó-készítő műhelyeket és katonadal-oktatást szerveztek, a lábbuszozó iskolásokat pedig a hagyományőrző huszárok kísérték reggel iskolába az ünnepi alkalomból.

Március 13-án a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpontban nyílik meg a Tárgyi anyanyelvünk – Nemzeti hagyományaink Udvarhelyszéken című kiállítás.

Az ünnepnap, március 15-e fő eseménye a 11:30-kor kezdődő központi ünnepség lesz a Márton Áron téren,

ahol beszédet mond többek között Szakács-Paál István polgármester, Antal Lóránt Hargita megyei szenátor, Bíró Barna Botond, a Hargita Megyei Tanács elnöke, valamint Soltész Miklós magyarországi államtitkár.

Évről-évre százak gyűlnek össsze emlékezni a Márton Áron téren Székelyudvarhelyen • Fotó: László Ildikó Galéria

Évről-évre százak gyűlnek össsze emlékezni a Márton Áron téren Székelyudvarhelyen

Fotó: László Ildikó

Az eseményen egyházi képviselők, kórusok, néptáncegyüttesek és hagyományőrzők is fellépnek. A nap folyamán ugyanakkor

forradalmi nyomdát működtetnek a Városi Könyvtárban, délután a Pilvax-kávéház várja az érdeklődőket a városháza udvarán,

este pedig ünnepi szimfonikus hangverseny zárja a programot a Stúdió Moziban. A részletes program az esemény Facebook-oldalán érhető el.

Székelykeresztúr: felvonulás és főtéri ünnepség a nemzeti ünnepen

Székelykeresztúron március 15-én egész napos rendezvénysorozattal emlékeznek meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. A program 10 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a római katolikus templomban, majd 10:30-kor a Timafalvi temetőben koszorúzzák meg Petőfi Sándor sírját. 11 órától a református és az unitárius templomokban tartanak ünnepi istentiszteletet, ezt követően 12:30-kor ünnepi felvonulás indul az unitárius templomtól a Szabadság térre.

A központi ünnepség 13 órakor kezdődik a főtéren,

ahol a Polgári Fúvószenekar előadásában felcsendül a magyar himnusz, majd ünnepi beszédek hangzanak el. Az ünnepség 19 órakor néptáncgálával zárul a Bálint Dániel Művelődési Házban. A teljes program itt érhető el.

Szentegyháza: háromnapos programsorozat és ünnepi koncert

Szentegyházán március 13–15. között háromnapos programsorozattal emlékeznek meg a forradalom és szabadságharc hőseiről.

A rendezvény március 13-án kezdődik: ekkor avatják fel dr. Ambrus Pál aranydiplomás birkózó szobrát, majd kiállításmegnyitó és könyvbemutató következik. Az eseményt birkózóbemutató zárja a Gábor Áron Művelődési Házban. Március 14-én 17 órától ugyancsak a Gábor Áron Művelődési Házban könyvbemutatót tartanak (Demeter Szilárd: Hazaszótár), este pedig a Szentegyházi Gyermekfilharmónia ünnepi koncertje várja az érdeklődőket.

A nemzeti ünnep napján, március 15-én reggel szentmisével kezdődik a program a Szent András templomban, majd a templomtéren tartanak ünnepi megemlékezést.

A program során koszorúzással emlékeznek meg a háborúban elesett hősökről és a millenniumi emlékműnél is elhelyezik az emlékezés koszorúit. Az ünnepségen beszédet mond Lőrincz Csaba polgármester, Demeter Szilárd miniszterelnöki biztos, valamint a Csíkszeredai Magyar Főkonzulátus képviselője.

A teljes programot a polgármesteri hivatal Facebook-oldalán érhetik el az érdekeltek.

Csíkszereda: kétnapos ünnepség kiállítással, néptánccal és központi megemlékezéssel

Csíkszeredában kétnapos programsorozattal emlékeznek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire.

Az ünnepi programok március 14-én kezdődnek, a központi rendezvényre pedig március 15-én kerül sor a Vár téren.

Az eseménysorozat szombaton 16 órakor kiállításmegnyitóval indul a Csíki Székely Múzeumban, ahol a Ceglédi Alkotók Egyesületének képzőművészeti szekciója mutatkozik be. A kiállítás a két város közötti testvérvárosi kapcsolatot erősíti, és betekintést nyújt a ceglédi alkotók munkáiba.

A köztéri megemlékezések sorát 17 órától a Gál Sándor-szobornál tartott koszorúzás nyitja,

ezt követően a résztvevők a Nagy István Művészeti Középiskolánál, a Kossuth Lajos portréját ábrázoló bronz domborműnél hajtanak fejet.

Csíkszeredában is rendszeresen megtelik a Vár tér március 15-én • Fotó: Pinti Attila Galéria

Csíkszeredában is rendszeresen megtelik a Vár tér március 15-én

Fotó: Pinti Attila

A nemzeti ünnep előestéjét az Emlékezés és megújulás című néptáncelőadás zárja a Művészetek Házában. Március 15-én 10 órakor a Petőfi Sándor Általános Iskola udvarán tartanak ünnepi megemlékezést,

majd 12:15-től a Vár téren kezdődik a központi ünnepség.

A Csíkszéki Mátyás Huszáregyesület zászlófelvonása és az ünnepi beszédek után kulturális műsor következik. Az esemény egyházi áldással és koszorúzással zárul. Az ünnepségsorozatot este a Művészetek Házában hangverseny zárja.

Megemlékezés a Nyerges-tetőn

Március 15-én 16 órától a Nyerges-tetőn is megemlékezést tartanak.

A történelmi helyszín az 1849 augusztusában vívott egyik utolsó székelyföldi ütközet emlékét őrzi,

ahol Tuzson János őrnagy katonái szálltak szembe az osztrák és orosz túlerővel. A szervezők mindenkit arra hívnak, hogy közösen hajtsanak fejet az 1848–49-es szabadságharc hősei előtt.

Katonaeledel-kóstoló, fáklyák és ünnepi műsor – így emlékeznek Gyergyószentmiklóson

Bandériumgulyással várják az ünneplőket március 15-én délben, estére pedig fáklyás felvonulással és meghatónak ígérkező műsorral készülnek Gyergyószentmiklóson az 1848–49-es magyar forradalom emlékünnepén.

Március 15-én, vasárnap Gyergyószentmiklóson délben kezdődik az ünnepi program:

a Népművészeti Alkotóház udvarán idén 20. alkalommal szervezik meg a katonaeledel-kóstolót. A résztvevők 11.50-kor, a szentmise után közösen vonulnak a helyszínre a Szent Miklós templom elől. Itt 12 órától rövid „kulturális köretet” adnak Török Zoltán immáron huszadik olyan ételéhez, amelyhez hasonlót a szabadságharc korszakában a katonák ehettek.

Az ünnepi események este folytatódnak: 18 órától ünnepi szentmisét tartanak a Szent Miklós templomban, ezt követően 18.50-kor fáklyás felvonulás indul a templomtól a Petőfi Sándor-szoborhoz.

A gyergyószentmiklósi ünnepség 19 órától ünnepi megemlékezéssel és koszorúzással teljesedik ki a Petőfi-szobornál,

ahol a közösség együtt hajt fejet a szabadságharc hősei előtt. A márciusi eseményeket a Figura Stúdió Színház produkciója eleveníti meg, és emlékezetesnek ígérkezik az a zenei előadás is.

Beszédet mond Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese,

Tánczos Barna, Románia miniszterelnök-helyettese, valamint Nagy Zoltán polgármester.
Az eseményeken közreműködik a Gyergyószentmiklósi Fúvószenekar, és jelen lesznek a Földváry Károly Huszáregyesület hagyományőrzői is.

Kézdivásárhely: egyhetes rendezvénysorozat és díszvendég az ünnepségen

Kézdivásárhelyen március 8-a és 15-e között egyhetes rendezvénysorozattal emlékeznek meg a forradalomról. A programsorozat képzőművészeti kiállítással kezdődik az Incze László Céhtörténeti Múzeumban, majd szavaló- és szónokversenyek, valamint történelmi megemlékezések követik.

A Nyerges-tető történelmi jelentőségű helyszín • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

A Nyerges-tető történelmi jelentőségű helyszín

Fotó: Tuchiluș Alex

Március 13-án a Nyerges-tetőn tartanak megemlékezést a Bod Péter Tanítóképző és az Apor Péter Szaklíceum diákjainak részvételével. Március 14-én koncertszínházi előadást mutatnak be Így találok rád, hazám! címmel a Vigadó Művelődési Központban.

Az ünnepnapon reformkori hangulatú Pilvax kávéház, iskolai műsorok és koszorúzások várják az érdeklődőket.

A központi ünnepség délután kezdődik felvonulással, huszárok és hagyományőrzők részvételével. A 14 órától kezdődő ünnepi műsoron Bokor Tibor polgármester köszönti a résztvevőket,

a rendezvény díszvendége pedig Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke lesz.

Az esemény teljes programját itt érhetik el az érdekeltek.

Sepsiszentgyörgy: felvonulás 125 méteres zászlókkal

Sepsiszentgyörgyön is ötnapos programsorozatot szerveznek, amelybe egyházi és kulturális intézmények, valamint civil szervezetek is bekapcsolódnak. A rendezvények között múzeumpedagógiai foglalkozások, kokárdakészítő műhelyek, filmvetítések, emlékfutás is szerepel, ugyanakkor idén is megnyitja kapuit

a Sepsi Pilvax irodalmi kávéház.

Március 14-én a Tamási Áron Színházban közös hangversenyt ad a Csíki és a Georgius Kamarazenekar, valamint a Gázsa Zenekar. Március 15-én 48-as emlékműveknél 9 órától koszorúznak, majd a cserkészek és a hagyományőrző huszárok felvonulása következik 11:45-től a város keleti és nyugati részéből.

A látványos menetet 125 méteres székely és magyar zászlók kísérik,

a központi, ünnepi műsor pedig 13 órakor kezdődik a főtéren. A részletekről, illetve a teljes programsorozatról a városháza oldalán lehet tájékozódni.

Kovászna: lovas felvonulás és ünnepi gálaműsor

Kovásznán március 15-én felvonulással, ünnepi műsorral és gálával emlékeznek meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. A rendezvények 13:30-kor gyülekezővel kezdődnek a Dózsa György utcában, a Kálvin utcai hídnál. 14 órától lovas felvonulás indul a központi színpadhoz, ahol

14:15-től tartják az ünnepi műsort.

Az eseményen beszédet mond Könczei Csaba parlamenti képviselő és Jeszenovics Róbert-Károly alpolgármester, valamint a történelmi egyházak képviselői is. A megemlékezés 16 órakor koszorúzással folytatódik a központi református templomkertben. Az ünnepi programok este 19 órától gálaműsorral folytatódnak a Kovásznai Művelődési Központban.

Marosvásárhely: háromnapos ünnep a város több pontján

Marosvásárhelyen március 13–15. között háromnapos rendezvénysorozattal készülnek a szervezők. A programok között filmvetítés, slam poetry est, néptáncelőadás és ifjúsági táncház is szerepel.

Március 15-én egész napos események várják az érdeklődőket: a várban Petőfi kávéház idéz korabeli hangulatot, ugyanakkor kézműves foglalkozások, tárlatvezetések, történelmi séták is lesznek, valamint gyermektáncházzal is készülnek a kicsiknek.

Ünnepi megemlékezés a marosvásárhelyi Postaréten egy évvel korábban • Fotó: Haáz Vince Galéria

Ünnepi megemlékezés a marosvásárhelyi Postaréten egy évvel korábban

Fotó: Haáz Vince

A nap során több flashmob, lovasbemutató, bábelőadás és színházi performansz is színesíti a programot.

A fő megemlékezést 16 órától a Postaréten tartják, este pedig ünnepi koncertet ad a Szentegyházi Gyermekfilharmónia a Kultúrpalotában.

A marosvásárhelyi programsorozatról részleteket szintén az esemény Facebook-oldalán találhatnak az érdekeltek.

Erdőszentgyörgy: ünnepi megemlékezés a Petőfi-szobornál

Erdőszentgyörgyön március 13-án, pénteken 12 órától tartanak ünnepi megemlékezést az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére a Petőfi-szobornál.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Az eseményen köszöntőt mond Szász Levente Loránd polgármester és Csibi Attila Zoltán, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke. Ünnepi gondolatokat fogalmaznak meg az erdőszentgyörgyi magyar történelmi egyházak képviselői is. A rendezvényen a Szent György Technológiai Líceum diákjai ünnepi műsorral készülnek, az esemény pedig koszorúzással zárul.

Székelyföld Március 15. Nemzeti ünnep
