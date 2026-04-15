Földrengéssel indult a szerdai nap

A Richter-skála szerint 3,3-as erősségű földrengés történt szerdán 5 óra 53 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

A szeizmikus mozgás 125,4 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 48 kilométerre volt Focșani-tól, 61 kilométerre Buzăutól, 64 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 90 kilométerre Brassótól – ismerteti az Agerpres.

Hirdetés

Április elejétől öt földrengés volt Romániában, erősségük a Richter-skála szerint 2,7 és 4 között váltakozott.

Az idei év eddigi legnagyobb, 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vrancea megyében.