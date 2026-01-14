Rovatok
Filmekkel, színházi előadásokkal, lemezbemutató koncertekkel indul az év a gyergyóalfalvi művelődési központnál

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Változatos programkínálattal várja a közönséget a gyergyóalfalvi Petőfi Művelődési Központ a következő hetekben.

Székelyhon

2026. január 14., 20:412026. január 14., 20:41

Január 17-én szombaton a Szárhegyi Műhelyszínpad mutatja be a Vargáék ablaka című népszínművet.

Január 23-án, a Magyar Kultúra Napja alkalmából dísztanácsülést tartanak, amit a gálaműsor követ.

A Petőfi Mozi január 28-án a Szenvedélyes nők, február 1-jén a Legénybúcsú, február 15-én pedig a Magyar menyegző filmek premierjével várja a nézőket. Február 3-án az Udvartér Teátrum vígjátéka, a Hatan pizsamában kerül színpadra, február 7-én pedig a Néked zenekar lemezbemutató koncertje zárja a programsort.

A szervezők kérik, a helyfoglalásokat SMS-ben küldeni, mert a Facebook hozzászólásokban lévő igényeket nem tudják regisztrálni.

Gyergyószék
