Fidesz-kongresszus: 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP

A Fidesz-KDNP 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson – jelentette be Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a párt szombaton Budapesten tartott 31. kongresszusán.

Székelyhon 2026. január 10., 18:422026. január 10., 18:42

A miniszterelnök elmondta, hogy a szombati kongresszuson az egyéni jelölteket mutatják be, aztán február 20-ig a Fidesz-KDNP listáját és listavezetőjét – számol be az MTI.

Én húsz év miniszterelnökség után is készen állok a feladatra”

– jegyezte meg. Nevetve hozzátette azt is: „megint a legjobb korban vagyok”, megemlítve számos külföldi vezető életkorát. Hirdetés Emlékeztetett arra, hogy a Fidesz egymás után négyszer kétharmaddal nyerte a parlamenti választást, de húsz éven át megnyertek minden önkormányzati választást és az uniós csatlakozás óta diadalmaskodtak az összes európai parlamenti választáson is. Orbán Viktor kiemelte, hogy a „győztes csapaton ne változtass” elv helyett inkább

abban hisz, hogy „az eklézsiát mindig meg kell reformálni, mert a Fidesznél csak a Fidesz a jobb”.