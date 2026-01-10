Rovatok
Fidesz-kongresszus: 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP

• Fotó: Fidesz/Facebook

Fotó: Fidesz/Facebook

A Fidesz-KDNP 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson – jelentette be Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a párt szombaton Budapesten tartott 31. kongresszusán.

Székelyhon

2026. január 10., 18:422026. január 10., 18:42

A miniszterelnök elmondta, hogy a szombati kongresszuson az egyéni jelölteket mutatják be, aztán február 20-ig a Fidesz-KDNP listáját és listavezetőjét – számol be az MTI.

Idézet
Én húsz év miniszterelnökség után is készen állok a feladatra”

– jegyezte meg. Nevetve hozzátette azt is: „megint a legjobb korban vagyok”, megemlítve számos külföldi vezető életkorát.

Emlékeztetett arra, hogy a Fidesz egymás után négyszer kétharmaddal nyerte a parlamenti választást, de húsz éven át megnyertek minden önkormányzati választást és az uniós csatlakozás óta diadalmaskodtak az összes európai parlamenti választáson is.

Orbán Viktor kiemelte, hogy a „győztes csapaton ne változtass” elv helyett inkább

abban hisz, hogy „az eklézsiát mindig meg kell reformálni, mert a Fidesznél csak a Fidesz a jobb”.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az áprilisi választáson két út áll előttünk: az egyik a magyar út, a béke útja, a másik Brüsszelé és a háborúé.

Hozzátette: Brüsszel úgy akar háborúzni, hogy nincsen rá pénze, elköltött eddig 180 milliárd eurót, és most ad újabb 90 milliárd euró hadikölcsönt Ukrajnának, amelyet az ukránok sosem fognak visszafizetni.

Ezt a pénzt csupán úgy lehet visszaszerezni, ha legyőzik Oroszországot, ezért mennek befelé a háborúba, futnak a „kidobott pénz” után, amelyet ráadásul hitelből adtak oda, felélve gyermekeik jövőjét – mondta Orbán Viktor.

Külföld Magyarország
Hirdetés
