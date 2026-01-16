Fotó: Olti Angyalka
Nyolc évig volt használaton kívül a szentegyházi Bartók Béla Művelődési Ház, amelyet most, egy nagyszabású felújítást követően ismét birtokba vehettek a lakók. Az avatóünnepségen a közösség gyűjtőpontjának nevezték az épületet.
Fotó: Olti Angyalka
A teltházas péntek esti avatóünnepség kezdetén Farkas László szentkeresztbányai plébános kérte Isten áldását a felújított Bartók Béla Művelődési Házra, illetve a jelenlévőkre.
Most érkezett el az a pillanat, amikortól a településen elkezdődhet az a pezsgés, ami egykor tapasztalható volt, hiszen
– jelentette ki Lőrincz Csaba, Szentegyháza polgármestere. Kijelentette, a kultúrotthon nem csak a kultúra, de a közösség gyűjtőhelye is.
Fotó: Olti Angyalka
A korszerűsített épületnek korábban több funkciója is volt a jelenlegin kívül, egyebek mellett
– folytatta az elöljáró. Mint mondta, már az első mandátuma kezdetén tudta, hogy nagyszabású felújításra van szükség az omladozó kultúrház megmentése érdekében, ezért pályázatot nyújtottak be az Országos Beruházási Társasághoz (CNI).
A munkálatok számos vitával jártak, de végül meg lett ezeknek az eredménye, így Lőrincz megköszönte a tervező, a kivitelező, Cseke Attila fejlesztési miniszter, Hargita Megye Tanácsa, illetve a polgármesteri hivatal munkatársainak hozzáállását. Hozzátette, hamarosan ismét pályázni szeretnének, hogy felszereléseket vásárolhassanak filmvetítések megszervezéséhez.
Fotó: Olti Angyalka
Bíró Barna Botond megyei tanácselnök rámutatott, hogy nem csak egy megújult épületet avatnak, hanem
Hangsúlyozta, hogy a mostani, kihívásokkal teli gazdasági helyzetben érezhetjük igazán, hogy mi az, ami megtartja a közösségünket. „Minket székelyeket, magyarokat, sohasem a könnyű körülmények tartottak meg, hanem a hitünk, a közösségünk és a kultúránk.
– fogalmazott.
Bíró kiemelte, hogy sokan bírálják az RMDSZ-t, amiért olyan döntések mellett áll, amelyek nehezítik az emberek mindennapjait, de meg kell érteni, hogy ezt nem jó szántából teszi a szövetség. Inkább arról van szó, hogy a korábbi kormány által „elherdált” lehetőségeket szeretnék helyreállítani.
Fotó: Olti Angyalka
Az eseményen bemutatkozott Pál Emese, a polgármesteri hivatal új városmenedzsere, aki elmondta, hogy
Hazai és nemzetközi konferenciákon adott elő, volt lehetősége híres professzoroktól tanulni, mégis úgy gondolja, hogy a legnagyobb életleckéket szülővárosában Szentegyházán sajátította el. Célja, hogy segítse a közösséget és szebb jövőt teremtsen.
Fotó: Olti Angyalka
A Csak-Art Képzőművészeti Egyesület alkotóinak munkájából nyílt alkalmi kiállítást András Bernadett művészettörténész méltatta. Közölte, hogy a kultúrotthon előterében kisebb méretű grafikákat, pasztellmunkákat és akvarell-képeket tekinthetnek meg az érdeklődők. A tárlat a közös alkotásról és az együtt töltött időről szól: „pillanatfelvételekről” van szó.
A beszédek végeztével szalagot vágtak a felújított épületben, majd kulturális műsorok színesítették az átadót.
A Craiovai Egyetem etikai bizottsága pénteken úgy döntött, hogy vizsgálatot indít az igazságügyi miniszter, Radu Marinescu doktori disszertációjával kapcsolatos plágiumgyanú ügyében.
A bukaresti ítélőtábla pénteken helyt adott Nelu Iordache üzletember rendkívüli jogorvoslati kérelmének.
Radu Miruță védelmi miniszter és kormányfőhelyettes pénteken a Facebook-oldalán bejelentette, hogy a következő hónapokban felgyorsított ütemben összesen 21 haderőfejlesztési beruházásra készül a minisztérium.
Kilenc helyszínen tartott házkutatást a rendőrség pénteken. A Hargita és Maros megyékben végrehajtott akciók során jelentős értékű készpénzt, cigarettát, valamint mobiltelefonokat foglaltak le.
Önkormányzati vezetőkkel tanácskozott pénteken a Romániai Magyar Demokrata Szövetség vezetése. Kelemen Hunor kijelentette, hogy az adóemelés sok családnak nehézséget okoz, bocsánatot kell kérniük mindenkitől.
Személyautó sodródott le egy baleset következtében a 13A jelzésű országútról Szentegyháza és Csíkszereda között, Kalibáskő közelében pénteken délután.
A bukaresti ítélőtábla bírája, Olimpiea Crețeanu pénteken január 30-ára halasztotta annak a keresetnek az elbírálását, amelyben Silvia Uscov ügyvédnő két alkotmánybíró – Mihai Busuioc és Dacian Cosmin Dragoș – tisztségből való felfüggesztését kéri.
A litván hatóságok szerint az orosz katonai hírszerzés (GRU) állt egy 2024-es litvániai gyár elleni gyújtogatási kísérlet mögött; az üzem rádióhullám-szkennereket szállít az ukrán hadseregnek – írja az Agerpres a Reuters pénteki beszámolója alapján.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken közzétett előrejelzése szerint a következő napokban országszerte rendkívül hideg idő várható, az éjszakák fagyosak lesznek, de vegyes csapadékra és heves szélre is számítani lehet.
Február 11-ére halasztotta az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvénytervezettel kapcsolatos beadvány megvitatását.
szóljon hozzá!