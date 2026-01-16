Nyolc évig volt használaton kívül a szentegyházi Bartók Béla Művelődési Ház, amelyet most, egy nagyszabású felújítást követően ismét birtokba vehettek a lakók. Az avatóünnepségen a közösség gyűjtőpontjának nevezték az épületet.

Fülöp-Székely Botond 2026. január 16., 21:142026. január 16., 21:14

Fotó: Olti Angyalka

A teltházas péntek esti avatóünnepség kezdetén Farkas László szentkeresztbányai plébános kérte Isten áldását a felújított Bartók Béla Művelődési Házra, illetve a jelenlévőkre. A közösség gyűjtőhelye Most érkezett el az a pillanat, amikortól a településen elkezdődhet az a pezsgés, ami egykor tapasztalható volt, hiszen Hirdetés

rendre láthatóvá válnak az elvégezett munkálatok eredményei

– jelentette ki Lőrincz Csaba, Szentegyháza polgármestere. Kijelentette, a kultúrotthon nem csak a kultúra, de a közösség gyűjtőhelye is.

Fotó: Olti Angyalka

A korszerűsített épületnek korábban több funkciója is volt a jelenlegin kívül, egyebek mellett

diszkóként és oltóközpontként is használták, de valójában most nyerte el a méltó szerepét

– folytatta az elöljáró. Mint mondta, már az első mandátuma kezdetén tudta, hogy nagyszabású felújításra van szükség az omladozó kultúrház megmentése érdekében, ezért pályázatot nyújtottak be az Országos Beruházási Társasághoz (CNI).

Elképzeléseik megvalósítására 8 millió lejt kaptak, amit további 1,2 millió lejjel egészítettek ki helyi forrásokból és Hargita Megye Tanácsának segítségével.

A munkálatok számos vitával jártak, de végül meg lett ezeknek az eredménye, így Lőrincz megköszönte a tervező, a kivitelező, Cseke Attila fejlesztési miniszter, Hargita Megye Tanácsa, illetve a polgármesteri hivatal munkatársainak hozzáállását. Hozzátette, hamarosan ismét pályázni szeretnének, hogy felszereléseket vásárolhassanak filmvetítések megszervezéséhez.

Fotó: Olti Angyalka

Nehéz időkben Bíró Barna Botond megyei tanácselnök rámutatott, hogy nem csak egy megújult épületet avatnak, hanem

visszaadják Szentegyházának a kultúra, a találkozások és a jövő otthonát.

Hangsúlyozta, hogy a mostani, kihívásokkal teli gazdasági helyzetben érezhetjük igazán, hogy mi az, ami megtartja a közösségünket. „Minket székelyeket, magyarokat, sohasem a könnyű körülmények tartottak meg, hanem a hitünk, a közösségünk és a kultúránk.

Ha engedjük, hogy a közösségi tereink lepusztuljanak, akkor gyakorlatilag a lelkünket engedjük elszegényedni”

– fogalmazott. Bíró kiemelte, hogy sokan bírálják az RMDSZ-t, amiért olyan döntések mellett áll, amelyek nehezítik az emberek mindennapjait, de meg kell érteni, hogy ezt nem jó szántából teszi a szövetség. Inkább arról van szó, hogy a korábbi kormány által „elherdált” lehetőségeket szeretnék helyreállítani.

Fotó: Olti Angyalka

Bemutatkozott a városmenedzser Az eseményen bemutatkozott Pál Emese, a polgármesteri hivatal új városmenedzsere, aki elmondta, hogy

miután elvégezte az óvó- tanítóképzőt a néprajz- és kultúratudományok iránt kezdett érdeklődni. Utóbbi szakon a doktori disszertációját is megvédte.

Hazai és nemzetközi konferenciákon adott elő, volt lehetősége híres professzoroktól tanulni, mégis úgy gondolja, hogy a legnagyobb életleckéket szülővárosában Szentegyházán sajátította el. Célja, hogy segítse a közösséget és szebb jövőt teremtsen.

Fotó: Olti Angyalka