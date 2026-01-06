Felmérés: a romániaiak kétharmada támogatná az amerikai feltételek melletti ukrajnai békét

A romániai polgárok több mint kétharmada (68 százaléka) támogatná az ukrajnai béke megkötését az Egyesült Államok által szabott feltételek mellett – derül ki az Avangarde közvélemény-kutatásából.

A közvélemény-kutatás szerint

A felmérés kedden közzétett adatai szerint a megkérdezettek 18 százalék elutasítja azt, hogy a békefeltételeket az amerikaiak diktálják, 14 százalék pedig nem tudott vagy nem akart válaszolni. A városon élők körében magasabb az amerikai békefeltételek támogatottsága, mint vidéken.

a romániai polgárok 74 százaléka bízik abban, hogy a NATO megvédené Romániát egy esetleges orosz támadás esetén,

A hadsereget érintő kérdésekben megosztott a romániai társadalom:

ugyanakkor a vidéki lakosság körében jóval nagyobb a bizonytalanság és a szkepticizmus ezzel kapcsolatban, mint a városokban.

Ennél jóval nagyobb az egyetértés abban, hogy Romániának gyors ütemben erősítenie kell védelmi képességeit: a megkérdezettek 71 százaléka támogatja az ország fegyverkezésének felgyorsítását – összegzi az Agerpres.

A felmérésből kiderül az is, hogy