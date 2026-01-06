Felmérés: a romániaiak kétharmada támogatná az amerikai feltételek melletti ukrajnai békét

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
A romániai polgárok több mint kétharmada (68 százaléka) támogatná az ukrajnai béke megkötését az Egyesült Államok által szabott feltételek mellett – derül ki az Avangarde közvélemény-kutatásából.
A felmérés kedden közzétett adatai szerint a megkérdezettek 18 százalék elutasítja azt, hogy a békefeltételeket az amerikaiak diktálják, 14 százalék pedig nem tudott vagy nem akart válaszolni. A városon élők körében magasabb az amerikai békefeltételek támogatottsága, mint vidéken.
A közvélemény-kutatás szerint
ugyanakkor a vidéki lakosság körében jóval nagyobb a bizonytalanság és a szkepticizmus ezzel kapcsolatban, mint a városokban.
A hadsereget érintő kérdésekben megosztott a romániai társadalom:
Ennél jóval nagyobb az egyetértés abban, hogy Romániának gyors ütemben erősítenie kell védelmi képességeit: a megkérdezettek 71 százaléka támogatja az ország fegyverkezésének felgyorsítását – összegzi az Agerpres.
A felmérésből kiderül az is, hogy
Az orosz-román gazdasági kapcsolatok kérdése pedig gyakorlatilag kettéosztja a társadalmat: 48 százalék támogatja, 49 százalék elutasítja a szorosabb együttműködést, jelentős eltérésekkel a városi és vidéki válaszadók között.
A közvélemény-kutatás 2025. december 27-30. között készült, 1 000 fős, országosan reprezentatív mintán, ±3,4 százalékos hibahatárral.
Lezuhant kedden Aradon egy tízemeletes tömbház tetejéről két férfi. A tragédia a Romanilor sugárúton történt.
Meghalt Tarr Béla filmrendező kedden – közölte az MTI-vel Fliegauf Bence rendező a család nevében.
A beruházásokért és uniós projektekért felelős miniszter, Dragoș Pîslaru szerint az elmúlt hat hónapban látványosan felgyorsult az európai uniós források beáramlása a román gazdaságba.
A bukaresti ítélőtábla elnöke, Liana Arsenie visszautasította a Recorder oknyomozó portál állításait, amelyek szerint a bíróság vezetése a bírói tanácsok összetételének rendszeres módosításával befolyásolta a korrupciós ügyekben hozott döntéseket.
A hét második felére Erdély-szerte komolyabb fagyok is várhatók, ezért érdemes gondoskodni a vízmérők, valamint a vízvezetékek és a szerelvények téliesítéséről.
Romániában jelenleg négy megye – Krassó-Szörény, Gorj, Hunyad és Mehedinți – áll másodfokú, narancssárga riasztás alatt, míg 32 megye (köztük a székelyföldiek is) elsőfokú, sárga riasztás alatt áll a kedvezőtlen időjárás miatt.
Harmincöt gyerekkel kevesebb született tavaly Csíkszeredában, mint 2024-ben, az elhalálozások száma viszont nőtt – derült ki a polgármester által közétett összesítésből, amelyben a legnépszerűbb neveket is közlik.
Kihirdette hétfőn Nicușor Dan államfő a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó törvényt.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői hétfőn bejelentették, hogy megtámadják a bíróságon az ingatlan- és gépjárműadók emeléséről szóló önkormányzati határozatokat.
Leghamarabb január 12-től lesz lehetőség törleszteni a helyi adókat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Akik március végéig eleget tesznek az éves adókötelezettségüknek, kedvezményben részesülnek.
