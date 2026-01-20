Rovatok
Felkészítenének a háborús helyzetre is – Erdélyben beszélt terveiről a román hadsereg vezérkari főnöke

Meg kell erősíteni Románia válsághelyzetekkel szembeni ellenálló képességét. Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Meg kell erősíteni Románia válsághelyzetekkel szembeni ellenálló képességét. Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

A román hadsereg vezérkari főnöke, Gheorghiță Vlad keddi nagyszebeni sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy fel kell készíteni a lakosságot az ország védelmével kapcsolatos feladatok ellátására.

Székelyhon

2026. január 20., 17:372026. január 20., 17:37

A tábornok kifejtette, hogy meg kell erősíteni az ország válsághelyzetekkel szembeni ellenálló képességét. Ezért fel kell készíteni a lakosságot a természeti katasztrófákra, például földrengésekre, árvizekre és tűzesetekre, és – nem utolsó sorban – a háborús helyzetre is. Az erre irányuló programokat a hadsereg a katasztrófavédelemmel közösen valósítja meg – tette hozzá.

A vezérkari főnök emlékeztetett, hogy a két héttel ezelőtt kihirdetett törvénymódosításnak megfelelően bevezették az önkéntes katonai szolgálatot. Idén a rendelkezésre álló költségvetési forrásoktól függően 1000–2000 önkéntes kiképzésére nyílik lehetőség, míg a hadsereg éves kapacitása hosszabb távon tízezer fő.

A program célja nem a kötelező mozgósítás, hanem az, hogy az érdeklődők alapvető katonai ismereteket szerezzenek

– írja az Agerpres hírügynökség a tábornok nyilatkozatára hivatkozva.

Gheorghiță Vlad a NATO európai szövetséges erőinek főparancsnokával, Alexus G. Grynkewich tábornokkal közösen tartott sajttájékoztatót Nagyszebenben a Dél-kelet-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokságon.

Belföld
A rovat további cikkei

2026. január 20., kedd

Több felső légúti megbetegedés, kevesebb kórházi beutalás

Majdnem harmadával nőtt a felső légúti megbetegedés miatt orvoshoz fordulók száma az elmúlt héten Hargita megyében. A kórházi kezelésre szorulók száma viszont enyhén csökkent.

Több felső légúti megbetegedés, kevesebb kórházi beutalás
Több felső légúti megbetegedés, kevesebb kórházi beutalás
2026. január 20., kedd

Több felső légúti megbetegedés, kevesebb kórházi beutalás
2026. január 20., kedd

Tévedésből halottnak nyilvánítottak egy férfit a szomszéd megyében

Egy Bákó megyei férfit hivatalosan arról értesítette a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság (DGASPC), hogy elhunyt, és emiatt elveszítette egyes jogosultságait, miközben az érintett, Eugen Popa, él és jó egészségnek örvend.

Tévedésből halottnak nyilvánítottak egy férfit a szomszéd megyében
Tévedésből halottnak nyilvánítottak egy férfit a szomszéd megyében
2026. január 20., kedd

Tévedésből halottnak nyilvánítottak egy férfit a szomszéd megyében
2026. január 20., kedd

Az adótartozások keresztülhúzhatják a támogatásért folyamodó gazdák terveit

Szigorúbb feltételekhez kötné a mezőgazdasági támogatások igénylését az állam. Egy közvitán lévő törvénytervezet szerint a helyiadó-tartozással rendelkező gazdák nem kaphatják majd meg a támogatásigényléshez szükséges egyik legfontosabb igazolást.

Az adótartozások keresztülhúzhatják a támogatásért folyamodó gazdák terveit
Az adótartozások keresztülhúzhatják a támogatásért folyamodó gazdák terveit
2026. január 20., kedd

Az adótartozások keresztülhúzhatják a támogatásért folyamodó gazdák terveit
2026. január 20., kedd

Még nincs döntés a 2026-os roncsautóprogram kiírásáról Romániában

A kormány még nem döntött a roncsautóprogram idei sorsáról – jelentette ki kedden Ploiești-en a környezetvédelmi alapkezelő (AFM) elnöke.

Még nincs döntés a 2026-os roncsautóprogram kiírásáról Romániában
Még nincs döntés a 2026-os roncsautóprogram kiírásáról Romániában
2026. január 20., kedd

Még nincs döntés a 2026-os roncsautóprogram kiírásáról Romániában
2026. január 20., kedd

Több mint kétszáz romániai gazda tüntet a Mercosur-megállapodás ellen Strasbourgban

A romániai gazdák követelik az Európai Unió és a Mercosur-államok közötti kereskedelmi megállapodás hatályba lépésének elhalasztását mindaddig, amíg a mezőgazdasági szakmai szervezetek a hozzájárulásukat adják az egyezményhez.

Több mint kétszáz romániai gazda tüntet a Mercosur-megállapodás ellen Strasbourgban
Több mint kétszáz romániai gazda tüntet a Mercosur-megállapodás ellen Strasbourgban
2026. január 20., kedd

Több mint kétszáz romániai gazda tüntet a Mercosur-megállapodás ellen Strasbourgban
2026. január 20., kedd

Székelyföldön is bemutatják az Ákosról készült portréfilmet

Székelyföld-szerte bemutatják az Ember Maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilmet. Az eseményekhez közönségtalálkozó is kapcsolódik, ahol a nézők személyesen találkozhatnak Kovács Ákossal.

Székelyföldön is bemutatják az Ákosról készült portréfilmet
Székelyföldön is bemutatják az Ákosról készült portréfilmet
2026. január 20., kedd

Székelyföldön is bemutatják az Ákosról készült portréfilmet
2026. január 20., kedd

Ötéves csúcsra ugrott a gázfogyasztás a hideg miatt

Ötéves rekordszinten van a gázfogyasztás Romániában – írja az MTI a Transgaz adatai alapján.

Ötéves csúcsra ugrott a gázfogyasztás a hideg miatt
Ötéves csúcsra ugrott a gázfogyasztás a hideg miatt
2026. január 20., kedd

Ötéves csúcsra ugrott a gázfogyasztás a hideg miatt
2026. január 20., kedd

Nem enged szorításából a fagy – egyelőre marad a rendkívül hideg idő

Fagyos időjárásra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kedden Románia egész területére.

Nem enged szorításából a fagy – egyelőre marad a rendkívül hideg idő
Nem enged szorításából a fagy – egyelőre marad a rendkívül hideg idő
2026. január 20., kedd

Nem enged szorításából a fagy – egyelőre marad a rendkívül hideg idő
2026. január 20., kedd

Kelemen Hunor a különnyugdíjakról: az alkotmánybíróság már nem halogathatja sokáig a döntést

Kelemen Hunor szerint az alkotmánybíróság már nem halogathatja sokáig a döntéshozatalt a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló törvénytervezet ügyében.

Kelemen Hunor a különnyugdíjakról: az alkotmánybíróság már nem halogathatja sokáig a döntést
Kelemen Hunor a különnyugdíjakról: az alkotmánybíróság már nem halogathatja sokáig a döntést
2026. január 20., kedd

Kelemen Hunor a különnyugdíjakról: az alkotmánybíróság már nem halogathatja sokáig a döntést
2026. január 20., kedd

Felelősséget vállal a kormány a közigazgatási reformért és a gazdaságélénkítő intézkedésekért

Január 29-én vállalhat felelősséget a kormány a parlamentben a közigazgatási reformért és a gazdaságélénkítő intézkedésekért.

Felelősséget vállal a kormány a közigazgatási reformért és a gazdaságélénkítő intézkedésekért
Felelősséget vállal a kormány a közigazgatási reformért és a gazdaságélénkítő intézkedésekért
2026. január 20., kedd

Felelősséget vállal a kormány a közigazgatási reformért és a gazdaságélénkítő intézkedésekért
