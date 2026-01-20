Felkészítenének a háborús helyzetre is – Erdélyben beszélt terveiről a román hadsereg vezérkari főnöke

A román hadsereg vezérkari főnöke, Gheorghiță Vlad keddi nagyszebeni sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy fel kell készíteni a lakosságot az ország védelmével kapcsolatos feladatok ellátására.

A tábornok kifejtette, hogy meg kell erősíteni az ország válsághelyzetekkel szembeni ellenálló képességét. Ezért fel kell készíteni a lakosságot a természeti katasztrófákra, például földrengésekre, árvizekre és tűzesetekre, és – nem utolsó sorban – a háborús helyzetre is. Az erre irányuló programokat a hadsereg a katasztrófavédelemmel közösen valósítja meg – tette hozzá.

Hirdetés

A vezérkari főnök emlékeztetett, hogy a két héttel ezelőtt kihirdetett törvénymódosításnak megfelelően bevezették az önkéntes katonai szolgálatot. Idén a rendelkezésre álló költségvetési forrásoktól függően 1000–2000 önkéntes kiképzésére nyílik lehetőség, míg a hadsereg éves kapacitása hosszabb távon tízezer fő.