Felkészítenének a háborús helyzetre is – Erdélyben beszélt terveiről a román hadsereg vezérkari főnöke

Meg kell erősíteni Románia válsághelyzetekkel szembeni ellenálló képességét. Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
A román hadsereg vezérkari főnöke, Gheorghiță Vlad keddi nagyszebeni sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy fel kell készíteni a lakosságot az ország védelmével kapcsolatos feladatok ellátására.
A tábornok kifejtette, hogy meg kell erősíteni az ország válsághelyzetekkel szembeni ellenálló képességét. Ezért fel kell készíteni a lakosságot a természeti katasztrófákra, például földrengésekre, árvizekre és tűzesetekre, és – nem utolsó sorban – a háborús helyzetre is. Az erre irányuló programokat a hadsereg a katasztrófavédelemmel közösen valósítja meg – tette hozzá.
A vezérkari főnök emlékeztetett, hogy a két héttel ezelőtt kihirdetett törvénymódosításnak megfelelően bevezették az önkéntes katonai szolgálatot. Idén a rendelkezésre álló költségvetési forrásoktól függően 1000–2000 önkéntes kiképzésére nyílik lehetőség, míg a hadsereg éves kapacitása hosszabb távon tízezer fő.
– írja az Agerpres hírügynökség a tábornok nyilatkozatára hivatkozva.
Gheorghiță Vlad a NATO európai szövetséges erőinek főparancsnokával, Alexus G. Grynkewich tábornokkal közösen tartott sajttájékoztatót Nagyszebenben a Dél-kelet-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokságon.
