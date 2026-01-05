Rovatok
Ezt művelte Románia nyugati szomszédjában az extrém tél, ami ide érkezik: négy megye narancssárga kód alatt

Romániában a katasztrófavédelem szerint a jelenlegi helyzet ellenőrzés alatt áll • Fotó: Pinti Attila

Romániában a katasztrófavédelem szerint a jelenlegi helyzet ellenőrzés alatt áll

Fotó: Pinti Attila

Romániában jelenleg négy megye – Krassó-Szörény, Gorj, Hunyad és Mehedinți – áll másodfokú, narancssárga riasztás alatt, míg 32 megye (köztük a székelyföldiek is) elsőfokú, sárga riasztás alatt áll a kedvezőtlen időjárás miatt.

Székelyhon

2026. január 05., 21:042026. január 05., 21:04

2026. január 05., 21:112026. január 05., 21:11

„Ma sárga riasztás alatt állunk, egyes térségekben pedig narancssárga riasztás van érvényben, különösen a magasabban fekvő területeken. A közlekedés téli körülmények között zajlik” – mondta Raed Arafat egy hétfői sajtótájékoztatón.

Az államtitkár szerint több Ro-Alert üzenetet küldtek ki a narancssárga riasztás alatt álló megyékben, valamint úgynevezett nowcasting jellegű és egyedi helyzetekre vonatkozó időjárási figyelmeztetéseket is.

A kedvezőtlen téli időjárásra vonatkozó, hétfőn kiadott riasztás kedd délelőttig • Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

A kedvezőtlen téli időjárásra vonatkozó, hétfőn kiadott riasztás kedd délelőttig

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

„Ez így lesz a következő napokban is, amennyiben olyan helyzetek alakulnak ki, hogy a gyors tájékoztatást indokolják” – hangsúlyozta Arafat. Hozzátette, megítélésük szerint a jelenlegi helyzet ellenőrzés alatt áll, nem igényel egyelőre rendkívüli beavatkozásokat.

Idézet
Nem számítunk a helyzet jelentős romlására, de ez természetesen dinamikus, így szükség esetén a riasztásokat kedden reggel, illetve a következő napokban frissíteni fogjuk

– tette hozzá Raed Arafat.

Csapadékzóna délnyugat felől északkeleti irányba

Magyarországon arról tájékoztatnak, hogy csapadékzóna érkezett délnyugat felől, és erősödve terjed tovább északkeleti irányba, hétfő estére eléri az északkeleti tájakat is. Kedd reggelig nagy területen valószínű jelentősebb hótakaró kialakulása, általában 5–10 centiméteres hóréteg valószínű, de délen és az Alföld középső részein akár 10–15 centiméter is hullhat.

Kedd reggelre átmenetileg gyengül a csapadéktevékenység, majd délelőtt délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezése várható és ebből – az északnyugati tájak kivételével – újabb

jelentősebb mennyiségű friss hóra lehet számítani.

A hőmérséklet a keleti tájak kivételével végig fagypont alatt alakul, így a hóréteg tartósan meg fog maradni, az utakra fagyhat.

A belügyminisztérium hétfői tájékoztatására hivatkozva az MTI azt írta, hogy a készenléti szervek felkészültek a meteorológiai előrejelzések alapján várható extrém időjárási körülmények között történő feladatellátásra, teljes készenlétben állnak a segítségnyújtásra.

Fennakadás a közlekedésben akár több napig is

A havazás fennakadásokat okoz a közlekedésben Horvátországban, Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában, miközben a hatóságok

több napig tartó, kedvezőtlen időjárásra figyelmeztetnek a térségben.

Horvátországban az ország belső területein havazás, a hegyvidékeken vastag hótakaró, a tengermelléken pedig kiadós eső és viharos szél várható. A széllökések helyenként elérhetik az óránkénti 130 kilométert, emiatt közúti és tengeri forgalmi korlátozásokra lehet számítani. A hideg miatt napközben is fagypont körüli vagy az alatti hőmérsékletek valószínűek.

Szerbiában a rövid idő alatt lehullott, helyenként 25 centimétert meghaladó hó nehezíti a közlekedést. A belgrádi repülőtéren járatkésések vannak, egyes hegyvidéki térségekben több ezer háztartás maradt áram nélkül. Az autópályák és a főbb utak járhatók, ugyanakkor

több útszakaszon megtiltották a nehézteherjárművek közlekedését.

Bosznia-Hercegovinában a havazás miatt az ország keleti és középső részén több főútvonalon kamionstopot vezettek be. A hatóságok óvatosságra intik a személygépkocsival közlekedőket is, mivel a hóesés a hét további részében is folytatódhat.

Szlovéniában hétfőn és kedden borult idő és gyenge havazás várható, ami elsősorban a belső területeken lassítja a közlekedést. A tengerparton helyenként eső eshet, miközben erősödik a szél. A meteorológusok csúszós utakra figyelmeztetnek.

A hatóságok a térség egészében azt javasolják, hogy az utazók indulás előtt tájékozódjanak az aktuális út- és forgalmi viszonyokról, és kövessék az illetékes szervek ajánlásait.

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
