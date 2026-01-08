Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Egyetlen városban több pirotechnikai eszközt foglaltak le, mint Hargita megyében másutt összesen

• Fotó: Hargita megyei rendőrség

Fotó: Hargita megyei rendőrség

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az országos pirotechnikai ellenőrző akcióhoz csatlakozva a Hargita megyei rendőrség az elmúlt időszakban 1300 kilogrammnyi petárdát és tűzijátékot foglalt le, amelyből 885 kilogrammnyit Borszéken találtak.

Barabás Hajnal

2026. január 08., 16:452026. január 08., 16:45

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kirívó események nélkül zajlottak a karácsonyi és szilveszteri ünnepek; petárda és más pirotechnikai eszköz okozta sérülésről, tűzről nem kapott értesítést a rendőrség – közölte Iordan Ştefan Mircea, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság parancsnoka a csütörtökön tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, ehhez hozzájárult az országos szinten zajló pirotechnikai ellenőrző akció, amelybe a Hargita megyei rendőrség is bekapcsolódott.

Hirdetés

A 2025. szeptember 22-e és 2026. január 5-e között zajló akció során a megyében közel 1300 kilogrammnyi pirotechnikai cikket foglaltak le T1, P1, F2 és F4 típusú eszközöket. Ebből

Borszéken találták a legnagyobb mennyiséget, azaz 885 kilogrammnyi petárdát és tűzijátékot a december 31-én tartott ellenőrzések során.

Ugyancsak az akció részeként tizenöt büntetőeljárás indult az 1995/126-os számú, utólag módosított törvény 37-es cikkelye alapján, amely tiltja az engedély nélküli pirotechnikai eszközök tárolását, használatát és az azokkal való kereskedést.

• Fotó: Hargita megyei rendőrség Galéria

Fotó: Hargita megyei rendőrség

• Fotó: Hargita megyei rendőrség Galéria

Fotó: Hargita megyei rendőrség

Hargita megye Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Megemelt adók, avagy itt mindenki megbolondult?
Tombol a tél Székelyföldön: jelentős lehűlés és hóviharok várhatók
Nem volt ellenszer: simán átgázolt a Brassói Corona a Háromszéki Ágyúsokon
Szexuális aktusra kényszeríthettek kiskorúakat a bánsági javítóintézet őrei
Ezúttal nem blicceli el az alapozást a Sepsi OSK
Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Megemelt adók, avagy itt mindenki megbolondult?
Székelyhon

Megemelt adók, avagy itt mindenki megbolondult?
Tombol a tél Székelyföldön: jelentős lehűlés és hóviharok várhatók
Székelyhon

Tombol a tél Székelyföldön: jelentős lehűlés és hóviharok várhatók
Nem volt ellenszer: simán átgázolt a Brassói Corona a Háromszéki Ágyúsokon
Székely Sport

Nem volt ellenszer: simán átgázolt a Brassói Corona a Háromszéki Ágyúsokon
Szexuális aktusra kényszeríthettek kiskorúakat a bánsági javítóintézet őrei
Krónika

Szexuális aktusra kényszeríthettek kiskorúakat a bánsági javítóintézet őrei
Ezúttal nem blicceli el az alapozást a Sepsi OSK
Székely Sport

Ezúttal nem blicceli el az alapozást a Sepsi OSK
Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Nőileg

Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 08., csütörtök

Négy év letöltendőre ítélték a halálos balesetet okozó volt minisztert

A pitești-i ítélőtábla csütörtökön jogerősen négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte Daniel Chițoiu volt minisztert gondatlanságból elkövetett emberölés miatt, a 2019 decemberében okozott halálos közúti baleset ügyében.

Négy év letöltendőre ítélték a halálos balesetet okozó volt minisztert
Négy év letöltendőre ítélték a halálos balesetet okozó volt minisztert
2026. január 08., csütörtök

Négy év letöltendőre ítélték a halálos balesetet okozó volt minisztert
Hirdetés
2026. január 08., csütörtök

Nem ugranak meg hirtelen a gázszámlák az árplafon kivezetése után – ígéri a miniszter

Csütörtöki sajtótájékoztatóján Bogdan Ivan energiaügyi miniszter közölte: már tavaly szeptembertől tárgyalnak az energiaszolgáltatókkal a gázárplafon kivezetésének módozatairól, hogy 2026. március 31. után se emelkedjenek hirtelen a lakossági gázszámlák.

Nem ugranak meg hirtelen a gázszámlák az árplafon kivezetése után – ígéri a miniszter
Nem ugranak meg hirtelen a gázszámlák az árplafon kivezetése után – ígéri a miniszter
2026. január 08., csütörtök

Nem ugranak meg hirtelen a gázszámlák az árplafon kivezetése után – ígéri a miniszter
2026. január 08., csütörtök

Ezeket tanácsolja a katasztrófavédelem a rossz időjárás átvészelésére

A rossz időjárásra való tekintettel a hatóságok egy sor ajánlást fogalmaztak meg a lakosság számára.

Ezeket tanácsolja a katasztrófavédelem a rossz időjárás átvészelésére
Ezeket tanácsolja a katasztrófavédelem a rossz időjárás átvészelésére
2026. január 08., csütörtök

Ezeket tanácsolja a katasztrófavédelem a rossz időjárás átvészelésére
2026. január 08., csütörtök

Nyolcmillió lejre bírságoltak a fogyasztóvédők egy hónap alatt

Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság (ANSVSA) több mint nyolcmillió lejre szabott ki bírságokat az utóbbi egy hónapban végzett országos ellenőrzések nyomán.

Nyolcmillió lejre bírságoltak a fogyasztóvédők egy hónap alatt
Nyolcmillió lejre bírságoltak a fogyasztóvédők egy hónap alatt
2026. január 08., csütörtök

Nyolcmillió lejre bírságoltak a fogyasztóvédők egy hónap alatt
Hirdetés
2026. január 08., csütörtök

Büntetőeljárás indult a salamási rendőrség épületében keletkezett tűzeset miatt

Büntetőeljárás indult a salamási rendőrség épületében keletkezett tűz körülményeinek tisztázására. Bár a lángok jelentős kárt tettek a tetőzetben, az archívum és a technikai eszközök épségben maradtak. A rendőrök a községházán kaptak ideiglenesen helyet.

Büntetőeljárás indult a salamási rendőrség épületében keletkezett tűzeset miatt
Büntetőeljárás indult a salamási rendőrség épületében keletkezett tűzeset miatt
2026. január 08., csütörtök

Büntetőeljárás indult a salamási rendőrség épületében keletkezett tűzeset miatt
2026. január 08., csütörtök

Lassan be sem kell menni a városházára: élesben használható a MySzereda applikáció

A csíkszeredai városháza szolgáltatásai közül néhány online is elérhető a MySzereda applikáción keresztül, amely már élesben használható. Az alkalmazásba regisztrálni kell, az elérhető szolgáltatások listáját pedig bővíteni fogják a jövőben.

Lassan be sem kell menni a városházára: élesben használható a MySzereda applikáció
Lassan be sem kell menni a városházára: élesben használható a MySzereda applikáció
2026. január 08., csütörtök

Lassan be sem kell menni a városházára: élesben használható a MySzereda applikáció
2026. január 08., csütörtök

Több tucat riasztásuk volt a hegyimentőknek az elmúlt 24 órában

Az elmúlt 24 órában 68 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 72 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott csütörtökön a Salvamont.

Több tucat riasztásuk volt a hegyimentőknek az elmúlt 24 órában
Több tucat riasztásuk volt a hegyimentőknek az elmúlt 24 órában
2026. január 08., csütörtök

Több tucat riasztásuk volt a hegyimentőknek az elmúlt 24 órában
Hirdetés
2026. január 08., csütörtök

Továbbra is kiugróan magas a fiatalok munkanélküliségi rátája

Tavaly novemberben a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 6 százalék volt a munkanélküliségi ráta Romániában, 0,1 százalékponttal magasabb, mint októberben – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Továbbra is kiugróan magas a fiatalok munkanélküliségi rátája
Továbbra is kiugróan magas a fiatalok munkanélküliségi rátája
2026. január 08., csütörtök

Továbbra is kiugróan magas a fiatalok munkanélküliségi rátája
2026. január 08., csütörtök

Nehézkes a közlekedés a 13A jelzésű országúton, kamion is elakadt Homorófürdőnél

Behavazott útra, mostoha időjárási körülményekre számíthatnak azok, akik mostanában közlekednének hegyvidéki utakon, így többek között a Csíkszeredát Székelyudvarhellyel összekötő 13A jelzésű országúton.

Nehézkes a közlekedés a 13A jelzésű országúton, kamion is elakadt Homorófürdőnél
Nehézkes a közlekedés a 13A jelzésű országúton, kamion is elakadt Homorófürdőnél
2026. január 08., csütörtök

Nehézkes a közlekedés a 13A jelzésű országúton, kamion is elakadt Homorófürdőnél
2026. január 08., csütörtök

Tombol a tél Székelyföldön: jelentős lehűlés és hóviharok várhatók

Jelentős lehűlés, jegesedés és hófúvások várhatók az elkövetkező napokban Erdélyben. A székelyföldi megyékre sárga és narancssárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Tombol a tél Székelyföldön: jelentős lehűlés és hóviharok várhatók
Tombol a tél Székelyföldön: jelentős lehűlés és hóviharok várhatók
2026. január 08., csütörtök

Tombol a tél Székelyföldön: jelentős lehűlés és hóviharok várhatók
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!