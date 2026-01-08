Egyetlen városban több pirotechnikai eszközt foglaltak le, mint Hargita megyében másutt összesen

Az országos pirotechnikai ellenőrző akcióhoz csatlakozva a Hargita megyei rendőrség az elmúlt időszakban 1300 kilogrammnyi petárdát és tűzijátékot foglalt le, amelyből 885 kilogrammnyit Borszéken találtak.

Kirívó események nélkül zajlottak a karácsonyi és szilveszteri ünnepek; petárda és más pirotechnikai eszköz okozta sérülésről, tűzről nem kapott értesítést a rendőrség – közölte Iordan Ştefan Mircea, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság parancsnoka a csütörtökön tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, ehhez hozzájárult az országos szinten zajló pirotechnikai ellenőrző akció, amelybe a Hargita megyei rendőrség is bekapcsolódott.

A 2025. szeptember 22-e és 2026. január 5-e között zajló akció során a megyében közel 1300 kilogrammnyi pirotechnikai cikket foglaltak le T1, P1, F2 és F4 típusú eszközöket. Ebből