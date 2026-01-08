Egyetlen városban több pirotechnikai eszközt foglaltak le, mint Hargita megyében másutt összesen

Fotó: Hargita megyei rendőrség
Az országos pirotechnikai ellenőrző akcióhoz csatlakozva a Hargita megyei rendőrség az elmúlt időszakban 1300 kilogrammnyi petárdát és tűzijátékot foglalt le, amelyből 885 kilogrammnyit Borszéken találtak.
Kirívó események nélkül zajlottak a karácsonyi és szilveszteri ünnepek; petárda és más pirotechnikai eszköz okozta sérülésről, tűzről nem kapott értesítést a rendőrség – közölte Iordan Ştefan Mircea, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság parancsnoka a csütörtökön tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, ehhez hozzájárult az országos szinten zajló pirotechnikai ellenőrző akció, amelybe a Hargita megyei rendőrség is bekapcsolódott.
A 2025. szeptember 22-e és 2026. január 5-e között zajló akció során a megyében közel 1300 kilogrammnyi pirotechnikai cikket foglaltak le T1, P1, F2 és F4 típusú eszközöket. Ebből
Ugyancsak az akció részeként tizenöt büntetőeljárás indult az 1995/126-os számú, utólag módosított törvény 37-es cikkelye alapján, amely tiltja az engedély nélküli pirotechnikai eszközök tárolását, használatát és az azokkal való kereskedést.
Fotó: Hargita megyei rendőrség
Fotó: Hargita megyei rendőrség
A pitești-i ítélőtábla csütörtökön jogerősen négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte Daniel Chițoiu volt minisztert gondatlanságból elkövetett emberölés miatt, a 2019 decemberében okozott halálos közúti baleset ügyében.
Csütörtöki sajtótájékoztatóján Bogdan Ivan energiaügyi miniszter közölte: már tavaly szeptembertől tárgyalnak az energiaszolgáltatókkal a gázárplafon kivezetésének módozatairól, hogy 2026. március 31. után se emelkedjenek hirtelen a lakossági gázszámlák.
A rossz időjárásra való tekintettel a hatóságok egy sor ajánlást fogalmaztak meg a lakosság számára.
Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság (ANSVSA) több mint nyolcmillió lejre szabott ki bírságokat az utóbbi egy hónapban végzett országos ellenőrzések nyomán.
Büntetőeljárás indult a salamási rendőrség épületében keletkezett tűz körülményeinek tisztázására. Bár a lángok jelentős kárt tettek a tetőzetben, az archívum és a technikai eszközök épségben maradtak. A rendőrök a községházán kaptak ideiglenesen helyet.
A csíkszeredai városháza szolgáltatásai közül néhány online is elérhető a MySzereda applikáción keresztül, amely már élesben használható. Az alkalmazásba regisztrálni kell, az elérhető szolgáltatások listáját pedig bővíteni fogják a jövőben.
Az elmúlt 24 órában 68 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 72 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott csütörtökön a Salvamont.
Tavaly novemberben a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 6 százalék volt a munkanélküliségi ráta Romániában, 0,1 százalékponttal magasabb, mint októberben – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Behavazott útra, mostoha időjárási körülményekre számíthatnak azok, akik mostanában közlekednének hegyvidéki utakon, így többek között a Csíkszeredát Székelyudvarhellyel összekötő 13A jelzésű országúton.
Jelentős lehűlés, jegesedés és hófúvások várhatók az elkövetkező napokban Erdélyben. A székelyföldi megyékre sárga és narancssárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.
szóljon hozzá!