Ezeket tanácsolja a katasztrófavédelem a rossz időjárás átvészelésére

A rossz időjárásra való tekintettel a hatóságok egy sor ajánlást fogalmaztak meg a lakosság számára.

A belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU) csütörtökön emlékeztetett, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat (AMM) csütörtökre és péntekre az ország túlnyomó részét érintő első- és másodfokú riasztásokat adott ki havazásra. hóviharokra és heves szélre.

{K1}

Hirdetés

Erre való tekintettel a DSU azt javasolja az embereknek, hogy

amennyiben nem feltétlenül szükséges, ne induljanak útnak a kocsival, különösen ha havazik és hóvihar van,

és indulás előtt ellenőrizzék, hogy a kiszemelt útvonalon nincsenek-e útlezárások.

Emlékeztetnek: a téli gumiabroncsok használata kötelező a havas, jeges utakon, de ezen kívül legyen a kocsi felszerelve hólánccal, hólapáttal, hókaparóval és legyen tartalék üzemanyag is.

A hatóságok a viharos szél okozta veszélyekre való tekintettek azt javasolják a lakosságnak, hogy