Ezeket tanácsolja a katasztrófavédelem a rossz időjárás átvészelésére

Fotó: Tuchiluș Alex
A rossz időjárásra való tekintettel a hatóságok egy sor ajánlást fogalmaztak meg a lakosság számára.
A belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU) csütörtökön emlékeztetett, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat (AMM) csütörtökre és péntekre az ország túlnyomó részét érintő első- és másodfokú riasztásokat adott ki havazásra. hóviharokra és heves szélre.
{K1}
Erre való tekintettel a DSU azt javasolja az embereknek, hogy
amennyiben nem feltétlenül szükséges, ne induljanak útnak a kocsival, különösen ha havazik és hóvihar van,
és indulás előtt ellenőrizzék, hogy a kiszemelt útvonalon nincsenek-e útlezárások.
Emlékeztetnek: a téli gumiabroncsok használata kötelező a havas, jeges utakon, de ezen kívül legyen a kocsi felszerelve hólánccal, hólapáttal, hókaparóval és legyen tartalék üzemanyag is.
A hatóságok a viharos szél okozta veszélyekre való tekintettek azt javasolják a lakosságnak, hogy
A DSU azt javasolja továbbá, hogy az emberek tájékozódjanak az utak állapotáról, figyeljék az időjárás jelentéseket, és szigorúan tartsák be az illetékes hatóságok ajánlásait.
Amennyiben megtörténik a baj, és a kocsival elakadnak a hóban, azonnal kérjenek segítséget a hatóságoktól az 112-es segélyhívó számon, és ne hagyják el a járművet, ha a közelben nincs egy épület, amelyben meghúzódhatnak – tanácsolta még a DSU.
Az országos pirotechnikai ellenőrző akcióhoz csatlakozva a Hargita megyei rendőrség az elmúlt időszakban 1300 kilogrammnyi petárdát és tűzijátékot foglalt le, amelyből 885 kilogrammnyit Borszéken találtak.
Csütörtöki sajtótájékoztatóján Bogdan Ivan energiaügyi miniszter közölte: már tavaly szeptembertől tárgyalnak az energiaszolgáltatókkal a gázárplafon kivezetésének módozatairól, hogy 2026. március 31. után se emelkedjenek hirtelen a lakossági gázszámlák.
Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság (ANSVSA) több mint nyolcmillió lejre szabott ki bírságokat az utóbbi egy hónapban végzett országos ellenőrzések nyomán.
Büntetőeljárás indult a salamási rendőrség épületében keletkezett tűz körülményeinek tisztázására. Bár a lángok jelentős kárt tettek a tetőzetben, az archívum és a technikai eszközök épségben maradtak. A rendőrök a községházán kaptak ideiglenesen helyet.
A csíkszeredai városháza szolgáltatásai közül néhány online is elérhető a MySzereda applikáción keresztül, amely már élesben használható. Az alkalmazásba regisztrálni kell, az elérhető szolgáltatások listáját pedig bővíteni fogják a jövőben.
Az elmúlt 24 órában 68 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 72 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott csütörtökön a Salvamont.
Tavaly novemberben a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 6 százalék volt a munkanélküliségi ráta Romániában, 0,1 százalékponttal magasabb, mint októberben – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Behavazott útra, mostoha időjárási körülményekre számíthatnak azok, akik mostanában közlekednének hegyvidéki utakon, így többek között a Csíkszeredát Székelyudvarhellyel összekötő 13A jelzésű országúton.
Jelentős lehűlés, jegesedés és hófúvások várhatók az elkövetkező napokban Erdélyben. A székelyföldi megyékre sárga és narancssárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.
Téli körülmények között zajlik a közlekedés csütörtök reggel az ország északi és középső területein, ahol nagy mennyiségű hó hullt le az éjszaka folyamán, és helyenként továbbra is havazik – közölte a rendőrség közlekedési tájékoztató központja.
szóljon hozzá!