Ezeket tanácsolja a katasztrófavédelem a rossz időjárás átvészelésére

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

A rossz időjárásra való tekintettel a hatóságok egy sor ajánlást fogalmaztak meg a lakosság számára.

Tamás Attila

2026. január 08., 16:012026. január 08., 16:01

A belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU) csütörtökön emlékeztetett, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat (AMM) csütörtökre és péntekre az ország túlnyomó részét érintő első- és másodfokú riasztásokat adott ki havazásra. hóviharokra és heves szélre.

{K1}

Erre való tekintettel a DSU azt javasolja az embereknek, hogy

  • amennyiben nem feltétlenül szükséges, ne induljanak útnak a kocsival, különösen ha havazik és hóvihar van,

  • és indulás előtt ellenőrizzék, hogy a kiszemelt útvonalon nincsenek-e útlezárások.

Emlékeztetnek: a téli gumiabroncsok használata kötelező a havas, jeges utakon, de ezen kívül legyen a kocsi felszerelve hólánccal, hólapáttal, hókaparóval és legyen tartalék üzemanyag is.

A hatóságok a viharos szél okozta veszélyekre való tekintettek azt javasolják a lakosságnak, hogy

ne parkolják le kocsijukat fák, oszlopok, reklámtáblák, vagy olyan épületek közelében, amelyekről épületelemek válhatnak le a heves széllökések miatt.

A DSU azt javasolja továbbá, hogy az emberek tájékozódjanak az utak állapotáról, figyeljék az időjárás jelentéseket, és szigorúan tartsák be az illetékes hatóságok ajánlásait.

Amennyiben megtörténik a baj, és a kocsival elakadnak a hóban, azonnal kérjenek segítséget a hatóságoktól az 112-es segélyhívó számon, és ne hagyják el a járművet, ha a közelben nincs egy épület, amelyben meghúzódhatnak – tanácsolta még a DSU.

Belföld
