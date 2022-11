Érzelmes búcsúzás és látványos akcióorgia lett az új Fekete Párduc-film, de ennél semmi több

Hirdetés

Fotó: Marvel Studios

A Marvel-vonatnak robognia kell, hiszen ez az a filmes univerzum, ami mozikban, és újabban streamingen is iszonyatos pénzeket termel. Mi sem beszédesebb annál, hogy a most bemutatott Black Panther: Wakanda Forever már a harmincadik Marvel-film, és sorozatfronton is ott tartanak, hogy a már megjelent és a készülő produkciók számbavételével már

kezdjük elveszíteni a fonalat, hogy akkor most melyik történetfolyam hová kapcsolódik, illetve hogy mi minek is a leágazása.

korábban írtuk Mik ezek a Marvel-sorozatok, és melyik hová kapcsolódik? Egyelőre 23 mozifilm és hét sorozat alkotja a Marvel Filmes Univerzumot, de tovább bővül a franchise, és még több tartalmat kell végignézni ahhoz, hogy képben legyünk a szuperhősökkel teli világ eseményeivel. Felzárkóztató. 2020. augusztus 28-án nagyon rossz hírt kapott a világ, és köztük a Marvel-rajongók, ugyanis vastagbélrák következtében elhunyt Chadwick Boseman, akinek a világhírnevet a 2018-as Black Panther-alakítása hozta el. A színes bőrű szuperhősre és a kitalált afrikai szupernagyhatalomra, és annak bemutatására fókuszáló Fekete Párduc-mozi elképesztően jó kritikai és nézői fogadtatásban részesült.

Fotó: Marvel Studios

Egyfajta vérfrissítésnek számított a Marvel Filmes Univerzumban, végül pedig több mint 1,3 milliárd dollárt termelt a mozikban, és

a hatékony lobbierejének köszönhetően Oscar-jelölésig jutott a legjobb film kategóriában, így ez lett az első szuperhősfilm, ami a legjobb filmnek járó jelölést is megkapta (anélkül, hogy esélye lett volna megnyerni, de ez is hatalmas presztízs volt az alkotás számára).

A T'Challa herceget eljátszó Chadwick Bosemanről 2016-ban derült ki, hogy harmadik stádiumú vastagbélrákban szenved, de még így is tető alá hozta a hatalmas kasszasikernek bizonyuló önálló, Fekete Párduc-filmet, és még más Marvel-produkciókban is kiemelt szerepet játszott, kezdve a 2016-os Captain America: Civil War-tól, az addig felvonultatott szuperhősöket egyesítő Avengers: Infinity War-on keresztül az Endgame-ig. A színész azonban

már nem érhette meg, hogy a Fekete Párduc, még levegőben lógó második részét is leforgathassa.

Egyértelmű volt, hogy egy ekkora szuperprodukció, ami ráadásul kasszasiker is lett, nem maradhat folytatás nélkül, lévén, hogy a Marvel Filmes Univerzum egyik legnépszerűbb karakterének történetét mesélte, aki rövid idő alatt lett egyenrangú Vasemberrel, Amerika Kapitánnyal vagy éppen a már négy önálló filmet kapó Thorral, a viharistennel. korábban írtuk Színes, vicces, de már nem átütő erejű az új Thor-film A humoros megközelítésnek köszönhetően kiemelkedik a Marvel-átlagból a Thor: Szerelem és mennydörgés, de már nem tud annyira átütő erejű és vicces lenni, mint amilyen elődje, a Thor: Ragnarök volt. Kritika. Boseman halála azonban minden előzetes tervezést felülírt, és a Marvel igyekezett is gyorsan leszögezni, hogy nem fognak új színészt castingolni a helyére, tehát

Chadwick Boseman T'Challajának bőrébe nem bújhat más, így valószínűleg a filmben is búcsúzni kell a karaktertől.

Fotó: Marvel Studios

Mint a Black Panther folytatásának premierjét megelőzően az első részt is rendező Ryan Coogler elmondta, a film az újratervezés előtt is a gyászról szólt volna (a Thanos csettintése után eltűnt emberiség felét gyászolták volna), így azonban T'Challa filmbeli halála lett a kiindulópont, és a gyász megjelenítésének eszköze, ugyanakkor

ott volt a nagy kérdőjel is, hogy a király halála után ki lesz méltó arra, hogy Wakanda védelmezőjévé, az új Fekete Párduccá váljon.

Fotó: Marvel Studios

Ez az alaphelyzet elég is volt ahhoz, hogy a Black Panther második része az első hétvégéjén már 180 millió dollárt termeljen (az első rész 202 millió dollárt hozott ugyanezen időintervallum alatt), túlszárnyalva ezzel a Doctor Strange és a Thor-filmek nyitóhétvégi bevételeit, és a második legjobb nyitóbevételt produkálja 2022-ben, emellett a nézői és kritikusi fogadtatása is jobb volt, mint a korábbi két Marvel-mozifilmének, amelyek

sajnos inkább rossz, mint jó irányba terelték az egyre szerteágazóbb negyedik fázis megítélését.

Fotó: Marvel Studios

A Black Panther folytatása kissé kihúzza ebből az egy helyben toporgásból a franchise-t, de még így sem tudni, hogy miként fogják összekapcsolni az új Marvel-filmekben és sorozatokban felvonultatott újgenerációs szuperhősök történeteit, akik át kell vegyék a stafétát a Vasembert, Amerika Kapitányt és a Fekete Özvegyet alakító színészektől és a karakterektől. Most ott tartunk, hogy mindegyik eredeti bosszúállónak van egy fiatal, női „verziója”, de már a később bekapcsolódó világmegmentők következő generációja is készen áll, hogy a vállaikra pakolhassák a mozis és sorozatos univerzum elvivését, lásd

a Doctor Strange-ben bemutatott America Chavezt, a külön sorozatot kapó sólyomszemet, Kate Bishopot, Miss Marvelről vagy éppen a megosztóra sikerült She Hulkról nem is beszélve.

korábban írtuk Tényleg tobzódik az őrületben Doctor Strange legújabb, multiverzumos kalandja Elkészült a Marvel első, majdnem-horrorfilmje, amely ügyesen játszotta ki azt, hogy magas korhatárbesorolásúnak titulálják. A Doctor Strange az őrület multiverzumában megvalósítás terén eléggé eltér a korábbi Marvel-filmektől. Kritika. A Fekete Párduc második része azonban most Wakandába visz vissza minket, annak minden látványosságával és grandiózusságával együtt, és nem kisebb dologra vállalkozik, mint egy teljesen új, eddig ismeretlen népcsoport, a víz alatti talocan bemutatására a Chadwick Bosemantől való érzelmes búcsúzás mellett. Míg a konkurens képregénykiadónál, a Warner-tulajdonban levő DC-nél a víz alatti birodalom vezéralakja, Aquaman már a második önálló filmjére készül, addig

a Marvel csak most hozza be ezt a víz alatt élő, mutáns szuperhőst, Namort, ráadásul antagonistaként, aki az egyik legjobb és legérthetőbb motivációkkal rendelkező antihős, akinek hosszú élete alatt most alaposan meggyűlik a baja a wakandaiakkal és a világ többi részével is.

Fotó: Marvel Studios

Mint kiderül, az aztékokról mintázott, víz alatti szupernagyhatalom eddig rejtve volt a világ szeme elől, azonban mivel Wakandán kívül az ő birodalmukban is megtalálható a szuper-nemesfém, a vibránium (amiből Amerika Kapitány pajzsa is készült), ennek megtalálása nem várt konfliktusokat indít be, amelynek következtében

egymásnak feszül a két, törzsi alapokra építkező nemzet.

Fotó: Marvel Studios

Mindezek kibontakozását pedig egy grandiózus, meglehetősen hosszú játékidősre húzott (161 perc!) Marvel-szuperprodukcióban láthatjuk, ami megint egy olyan film, amit először moziban érdemes megnézni, dacára az ilyen kaliberű produkcióknál már kötelezőnek számító 3D-nek (ami egy idő után már nem sokat tesz hozzá a filmhez, sőt sokszor nagyon is idegesítő), és amint a nézettségi adatok és a teltházas vetítések is mutatják, hogy

az emberek többsége ezekre a filmekre vált szívesen jegyet egy jó kis agykikapcsolós látványorgia reményében, amit meg is kap a Fekete Párduc folytatásától is.

Fotó: Marvel Studios

Amiben kissé különbözik a korábbi Marvel-filmektől, az a meglehetősen komor hangvétel, és a Chadwick Boseman és vele együtt a Fekete Párduc halálának gyásza sző át, így

a Marvelre jellemző poénok és kiszólások is visszafogottabbak, a drámai tetőpontokkal és a visszaemlékezéssel, na meg a Boseman előtti tiszteletadással és a tőle való búcsúzással a nézők könnycsatornáinak megdolgozásra mentek rá a készítők.

Fotó: Marvel Studios

Ezt leszámítva viszont a Wakanda Forewer is egy tipikus Marvel-szuperprodukció annak minden előnyével és hátrányával együtt, hol komolyan vehetetlen, hol – mondanám, hogy véresen, de ezekben a filmekben nincs vér – komoly, és azt adja, amit egy ilyen kaliberű látványfilmtől elvár az ember:

sokakat érintő konfliktust, látványos és grandiózus összecsapásokat, keménykedő szuperembereket, és időnkénti belassításokat, amiket Ludwig Göransson (A mandalóri, Bobba Fett könyve, Fekete Párduc, Tenet) dubstep elemekből építkező zenéje tesz helyenként hidegrázóssá.

Fotó: Marvel Studios

A T'Challa halálával keletkezett űrt pedig rögtön két fő(bb) szereplő is próbálja betölteni, és azt kell mondjuk, hogy nagyon is jól, az Angela Basset által játszott anyakirálynő, és a Fekete Párduc kishúga, az ősök hagyománya helyett a technológiában érdekelt Shuri azok, akik tovább kell vigyék T'Challa örökségét, és vezessék a nemzetközi hatalmak részéről egyre nagyobb nyomás alá kerülő Wakandát, amelyre ráadásul ebben a történetben a fent említett víz alatti szupernagyhatalom fenyegetése is rávetül. A két szereplő kidomborítása mellett a hosszú játékidő alatt kapunk egy Namor-eredettörténetet is, vagyis

betekintést nyerhetünk a folyamatba, amely révén mindenkitől rejtve megalakulhatott az általa vezetett víz alatti birodalom,

ugyanakkor behoznak még egy fontos, újgenerációs Marvel-karaktert is, Riri Williamst, aki egy, a Vasember nyomdokain lépdelő zseni, aki szintén egy szuperpáncélban parádézik, és fitogtathatja zsenialitását.

Fotó: Marvel Studios

A gyász magasztosságán és a grandiózus látványon túl azonban semmi többet nem ad a film. A történet a szuperhősfilmektől megszokott sablonsztori, előre kitalálható végkifejlettel és karakterívekkel, a közönség szórakoztatását szolgáló alkotói húzásokkal, de

mélységet, a film megnézése után napokig velünk maradó gondolatokat ettől a filmtől (is) hiú ábránd lenne várni.

Mondjuk a stúdió célja sem ez, hanem a pár órás szórakoztatás, és a következő, még csak tervek szintjén létező folytatásnak való megágyazás, amit meg is tesznek a stáblista utáni, a filmet kiegészítő jelenetben, ahol azt is megígérik, hogy a Fekete Párduc karakterét fogjuk még látni a mozivásznon. Hogy az esetleges harmadik résznek, vagy a Fekete Párduc karakterét is magába foglaló jövőbeni Marvel-moziknak is lesz-e ekkora impaktja, mint az eddigi filmeknek, arra mérget vehetünk, már csak az a kérdés, hogy minőség terén ki tudnak-e emelkedni a mostani, meglehetősen egysíkú irányba terelődő szuperhős-áradatból, vagy tudnak új színt hozni a franchise életébe, ahogy azt a Black Panther első része tette.