Értékes sportarchívum válik ingyenesen elérhetővé

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

A közmédia mindenki számára ingyenesen elérhetővé teszi a Nemzeti Sport archív tartalmait – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-vel.

Székelyhon

2026. január 06., 18:002026. január 06., 18:00

A közlemény szerint a közmédia a magyar emberek számára „visszaszerezte” a Nemzeti Sport archív példányait. Kiemelték, hogy

az MTVA a Nemzeti Sport tulajdonosaként hamarosan ingyenesen elérhetővé, kutathatóvá teszi a felhasználók számára az eddig megjelent összes lapszámot a kiadó és a tulajdonos felületein.

A közmédia ezzel folytatja azt a stratégiáját, hogy a magyar sporttal kapcsolatos mindennemű tartalom minden magyar által szabadon hozzáférhetővé váljon – fogalmaztak, hozzátéve, hogy ez azt jelenti, hogy

senkinek nem lesz szükséges a későbbiekben fizetnie a Nemzeti Sport archív számaiért.

Sport Magyarország
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. január 06., kedd

