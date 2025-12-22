Éppen szentestére érkezhet meg a havazás

A hét első két napján országszerte enyhébb lesz az idő az ilyenkor megszokottnál, karácsonykor azonban lehűlés várható esővel, havas esővel, havazással – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kéthetes előrejelzéséből.

Székelyhon 2025. december 22.

A hétfői prognózis szerint Erdélyben a hét eleji 6–7 Celsius-fokról karácsonyra 2–3 fokig csökken a nappali csúcsértékek regionális átlaga. A jövő héten további lehűlés várható, a nappali maximumok mínusz 2 és 0 fok, a minimumok mínusz 9 és mínusz 7 fok között változnak.

December 24-e körül, illetve december 29–30. után többfelé várható csapadék, többnyire havas eső és hó formájában.