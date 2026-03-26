Elutasították az AUR beadványát, alkotmányos a költségvetési törvény

Az alkotmánybíróság csütörtökön elutasította a 2026-os állami költségvetésről és a társadalombiztosítási költségvetésről szóló törvénytervezetekkel kapcsolatos beadványt – értesült hivatalos forrásokból az Agerpres .

A két jogszabályt a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) támadta meg az alkotmánybíróságon. Csütörtöki ülésén a testület elutasította a beadványt, és alkotmányosnak nyilvánította a két tervezetet.

Hirdetés

Az AUR azt kifogásolta, hogy a parlament gyorsított eljárással, „valós vita nélkül” fogadta el a költségvetési törvényt, amely szerintük a jelenlegi gazdasági valóságtól elrugaszkodó, túl optimista becslésekre alapul. Emellett az ellenzéki párt szerint a két tervezet „sérti a szociális jogokat”, legfőképpen azáltal, hogy nem rendelkezik a nyugdíjak törvény által előírt indexálásáról.

A parlament pénteken fogadta el az idei állami költségvetés és a társadalombiztosítási költségvetés tervezetét.