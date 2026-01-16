Elszakadt a cérna: több ezren tüntettek tegnap este a megszorítások miatt, könnygázt vetettek be a csendőrök

Több ezren tüntettek csütörtök este a bukaresti Győzelem (Victoriei) téren az Ilie Bolojan vezette kormány ellen.

A kormány székhelye elé a Bolojan-kabinet megszorító intézkedései elleni tüntetésre kértek engedélyt, azonban az itt tüntető tömeghez csatlakozott az Egyetem téren a Vexler-törvény ellen tiltakozók jelentős része, élükön George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, és ezzel

a tüntető tömeg több ezer fősre duzzadt.

„Veletek vagyok a végsőkig. Tehát, románok, nyilvánuljatok meg... Követeljétek országotokat, a végsőkig. Isten minket így segéljen!” – idéz az Agerpres hírügynökség Simion Egyetem téri felszólalásából.

A tüntetők a kormány lemondását követelték, és kis diktátornak nevezték Nicușor Dan államelnököt.

Büntetések, kivizsgálás

A fővárosi csendőrség négy bírságot rótt ki összesen 10 400 lej értékben, és kezdeményezte a bűntetőeljárás elindítását egy személy ellen hatósági közeg bántalmazása miatt a bukaresti Victoriei (Győzelem) téren csütörtök este szervezett tüntetésen történtek miatt.

A bukaresti csendőrség sajtóirodája csütörtök esti közleményében bejelentette, hogy