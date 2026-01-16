Elszakadt a cérna: több ezren tüntettek tegnap este a megszorítások miatt, könnygázt vetettek be a csendőrök

Fotó: Radu Tuta/Agerpres
Több ezren tüntettek csütörtök este a bukaresti Győzelem (Victoriei) téren az Ilie Bolojan vezette kormány ellen.
A kormány székhelye elé a Bolojan-kabinet megszorító intézkedései elleni tüntetésre kértek engedélyt, azonban az itt tüntető tömeghez csatlakozott az Egyetem téren a Vexler-törvény ellen tiltakozók jelentős része, élükön George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, és ezzel
„Veletek vagyok a végsőkig. Tehát, románok, nyilvánuljatok meg... Követeljétek országotokat, a végsőkig. Isten minket így segéljen!” – idéz az Agerpres hírügynökség Simion Egyetem téri felszólalásából.
A tüntetők a kormány lemondását követelték, és kis diktátornak nevezték Nicușor Dan államelnököt.
A fővárosi csendőrség négy bírságot rótt ki összesen 10 400 lej értékben, és kezdeményezte a bűntetőeljárás elindítását egy személy ellen hatósági közeg bántalmazása miatt a bukaresti Victoriei (Győzelem) téren csütörtök este szervezett tüntetésen történtek miatt.
A bukaresti csendőrség sajtóirodája csütörtök esti közleményében bejelentette, hogy
a Győzelem téren összegyűlt és agresszíven fellépő tüntetők ellen, akik különböző tárgyakkal (műanyag palackokkal, hógolyókkal, fémplakátokkal) dobálták meg őket.
A csendőrség folytatja a kivizsgálásokat további agresszív tüntetők azonosítására. Tájékoztattak ugyanakkor, hogy senki nem sérült meg az incidensekben.
Tíz éves a helyi termelők támogatását felvállaló marosvásárhelyi Local Farmers’ Market, amelyet a Rákóczi lépcső alatti kis utcában szerveznek. Az idei első vásár január 16-án, pénteken lesz.
Nagyon meglepődtek a hatóságok, amikor több hüllőfajt, pitonokat, boákat, rendkívül ritka viperákat, tarantulákat, egy krokodilt és egy varánuszt fedeztek fel egy 12 négyzetméteres szobában Bihar megyében.
Nagy az aggodalom és a felháborodás is az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben a kormány 10 százalékos költségcsökkentési terve miatt. Az érdekvédelem képviselője szerint éppen a jó szakembereket veszíthetik el az ágazatok, ha ez megvalósul.
Egy 59 éves nő életét vesztette, egy másik pedig megsérült csütörtökön, a Kolozs megyei Gyerőfalva és Körösfő között az 1-es országúton történt közúti balesetben; a balesetet okozó sofőr elhajtott a helyszínről.
Marosvásárhelyen csaknem ötszáz utca van és ezek csupán felében járnak a hókotró gépek. Soós Zoltán polgármester szerint a prioritás az, hogy a városi közlekedés folyamatos legyen, ne álljon le.
Nicușor Dan csütörtökön kijelentette, reménykedik abban, hogy 2026 elhozza a békét Európában, és Románia támogatja Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit a gyors és tartós békét eredményező tárgyalásokra.
Marosvásárhelyen idén is megszervezik az ökumenikus imahetet, amikor a különböző felekezetű hívők más-más templomban gyűlnek össze igét hallgatni, imádkozni. Idén az imahét január 18-án, vasárnap kezdődik.
A tűzoltók helyszínelése nyomán kiderült, hogy nem gázpalack robbanása okozta a csütörtök délutáni bikfalvi balesetet.
Mindössze néhány másodperc választott el egy járókelőt attól, hogy súlyos sérüléseket szenvedjen, amikor a lugosi rendőrség egyik melléképületében robbanás történt.
Sepsiszentgyörgyön január 20-án, kedden, 17 órától lakossági fórumot tartanak, amelynek fő témája az adóemelés lesz – jelentette be közösségi oldalán a város polgármestere, Antal Árpád.
