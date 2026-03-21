Eljárást indítottak egy román nővel szemben egy brit tengeralattjáró-bázisnál történt incidens kapcsán

Eljárás indult egy iráni férfi és egy román nő ellen, miután megpróbáltak bejutni az Egyesült Királyság nukleáris elrettentő rendszerének egyik kulcsfontosságú haditengerészeti támaszpontjára – jelentette szombaton a PA Media és a dpa.
A 34 éves férfit és a 31 éves nőt a Faslane néven is ismert skóciai HM Clyde haditengerészeti bázison történt incidens után vették őrizetbe.
A skót rendőrség közlése szerint
–írja az Agerpres. Hétfőn a dumbartoni bíróság elé állítják őket, az ügyben a nyomozás folyamatban van.
Korábbi sajtóértesülések szerint a két személynek nem sikerült bejutnia a létesítménybe, a The Sun brit napilap pedig azt írta, hogy feltételezett iráni kémekről lehet szó.
