Elhunyt Tarr Béla filmrendező

Tarr Béla a TIFF 24. kiadásának díszmeghívottja volt, és életműdíjat vett át a kincses város legnagyobb filmes rendezvényének zárógáláján
Fotó: Orbán Orsolya
Meghalt Tarr Béla filmrendező kedden – közölte az MTI-vel Fliegauf Bence rendező a család nevében.
70 éves korában elhunyt Tarr Béla, a kortárs magyar filmművészet meghatározó és egyik legnagyobb hatású alkotója, a Sátántangó, a Werckmeister harmóniák és A torinói ló Kossuth- és Balázs Béla-díjas rendezője – írja a magyar.film.hu.
A 70-es évek második felében a Balázs Béla Stúdióban, a Budapesti Iskola dokumentarista fikciós műhelyében kezdett filmezni.
Első nagyjátékfilmje elismertséget hozott számára, a film bemutatása után pedig felvették a Színház- és Filmművészeti Főiskolára. 1981-ben végzett rendező szakon, Szinetár Miklós osztályában. A főiskola alatt forgatta második nagyjátékfilmjét, a szintén dokumentarista Szabadgyalogot, valamint Cserhalmi György főszereplésével a Macbeth tévéjátékot.
Tarr 1982-ben készítette el a Panelkapcsolatot, amely egy lakótelepen élő házaspár mindennapjait jelenítette meg, főszerepben Koltai Róberttel és Pogány Judittal.
1994-ben mutatták be monumentális alkotását,
A Krasznahorkai László regényéből született hét és fél órás film egy falu utolsó lakóinak a lassan hömpölygő elmúlását követi végig.
A 2000-es Werckmeister harmóniák (társrendező: Hranitzky Ágnes) világpremierjét a cannes-i filmfesztivál Rendezők kéthete szekciójában tartották. Krasznahorkai Az ellenállás melankóliája című művén alapuló film egy szent bolond és egy felhergelt város apokaliptikus története.
Tarr Béla
1982-ben Balázs Béla-díjjal, 2003-ban Kossuth-díjjal tüntették ki, 2005-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét kapta meg, 2020-ban Hazám-díjat, 2023-ban Tiszteletbeli Európai Filmdíjat és Prima Primissima díjat kapott.
