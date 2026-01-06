Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Elhunyt Tarr Béla filmrendező

Tarr Béla a TIFF 24. kiadásának díszmeghívottja volt, és életműdíjat vett át a kincses város legnagyobb filmes rendezvényének zárógáláján • Fotó: Orbán Orsolya

Tarr Béla a TIFF 24. kiadásának díszmeghívottja volt, és életműdíjat vett át a kincses város legnagyobb filmes rendezvényének zárógáláján

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Meghalt Tarr Béla filmrendező kedden – közölte az MTI-vel Fliegauf Bence rendező a család nevében.

Székelyhon

2026. január 06., 13:452026. január 06., 13:45

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

70 éves korában elhunyt Tarr Béla, a kortárs magyar filmművészet meghatározó és egyik legnagyobb hatású alkotója, a Sátántangó, a Werckmeister harmóniák és A torinói ló Kossuth- és Balázs Béla-díjas rendezője – írja a magyar.film.hu.

A 70-es évek második felében a Balázs Béla Stúdióban, a Budapesti Iskola dokumentarista fikciós műhelyében kezdett filmezni.

Első nagyjátékfilmjét, a Családi tűzfészek (1977) című alkotást 22 éves korában készítette el.

Első nagyjátékfilmje elismertséget hozott számára, a film bemutatása után pedig felvették a Színház- és Filmművészeti Főiskolára. 1981-ben végzett rendező szakon, Szinetár Miklós osztályában. A főiskola alatt forgatta második nagyjátékfilmjét, a szintén dokumentarista Szabadgyalogot, valamint Cserhalmi György főszereplésével a Macbeth tévéjátékot.

Tarr 1982-ben készítette el a Panelkapcsolatot, amely egy lakótelepen élő házaspár mindennapjait jelenítette meg, főszerepben Koltai Róberttel és Pogány Judittal.

1994-ben mutatták be monumentális alkotását,

a Sátántangót, ami elnyerte a 44. Berlinale Caligari Filmdíját, itthon pedig a 25. Magyar Filmszemle Legjobb Film díját.

A Krasznahorkai László regényéből született hét és fél órás film egy falu utolsó lakóinak a lassan hömpölygő elmúlását követi végig.

A 2000-es Werckmeister harmóniák (társrendező: Hranitzky Ágnes) világpremierjét a cannes-i filmfesztivál Rendezők kéthete szekciójában tartották. Krasznahorkai Az ellenállás melankóliája című művén alapuló film egy szent bolond és egy felhergelt város apokaliptikus története.

Tarr Béla

utolsó filmje, A torinói ló 2011-ben készült. A 61. Berlinalén bemutatott alkotás a nemzetközi zsűri nagydíja mellett egy Ezüst Medvét is nyert.

1982-ben Balázs Béla-díjjal, 2003-ban Kossuth-díjjal tüntették ki, 2005-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét kapta meg, 2020-ban Hazám-díjat, 2023-ban Tiszteletbeli Európai Filmdíjat és Prima Primissima díjat kapott.

Külföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Ezek is érdekelhetik

Törvény kihirdetve: hosszú évek telnek el a nyugdíjba vonulás után, amíg kiadják a teljes magánnyugdíjat
Sokan minél később fizetnének adót Csíkszeredában, így tiltakozva az emelés ellen
Elhunyt Dudás Miklós világbajnok kajakos
Tiltakozás a helyi adók emelése ellen: utcára vonultak az emberek az egyik városban, kifütyülték a polgármestert
Kétgólos előnyt herdált el a romániai ifjúsági jégkorong-válogatott
Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Törvény kihirdetve: hosszú évek telnek el a nyugdíjba vonulás után, amíg kiadják a teljes magánnyugdíjat
Székelyhon

Törvény kihirdetve: hosszú évek telnek el a nyugdíjba vonulás után, amíg kiadják a teljes magánnyugdíjat
Sokan minél később fizetnének adót Csíkszeredában, így tiltakozva az emelés ellen
Székelyhon

Sokan minél később fizetnének adót Csíkszeredában, így tiltakozva az emelés ellen
Elhunyt Dudás Miklós világbajnok kajakos
Székely Sport

Elhunyt Dudás Miklós világbajnok kajakos
Tiltakozás a helyi adók emelése ellen: utcára vonultak az emberek az egyik városban, kifütyülték a polgármestert
Krónika

Tiltakozás a helyi adók emelése ellen: utcára vonultak az emberek az egyik városban, kifütyülték a polgármestert
Kétgólos előnyt herdált el a romániai ifjúsági jégkorong-válogatott
Székely Sport

Kétgólos előnyt herdált el a romániai ifjúsági jégkorong-válogatott
Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Nőileg

Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 06., kedd

Lezuhant két férfi egy tízemeletes tömbház tetejéről Aradon

Lezuhant kedden Aradon egy tízemeletes tömbház tetejéről két férfi. A tragédia a Romanilor sugárúton történt.

Lezuhant két férfi egy tízemeletes tömbház tetejéről Aradon
Lezuhant két férfi egy tízemeletes tömbház tetejéről Aradon
2026. január 06., kedd

Lezuhant két férfi egy tízemeletes tömbház tetejéről Aradon
Hirdetés
2026. január 06., kedd

Pîslaru: az uniós források ötször gyorsabban érkeztek a román gazdaságba

A beruházásokért és uniós projektekért felelős miniszter, Dragoș Pîslaru szerint az elmúlt hat hónapban látványosan felgyorsult az európai uniós források beáramlása a román gazdaságba.

Pîslaru: az uniós források ötször gyorsabban érkeztek a román gazdaságba
Pîslaru: az uniós források ötször gyorsabban érkeztek a román gazdaságba
2026. január 06., kedd

Pîslaru: az uniós források ötször gyorsabban érkeztek a román gazdaságba
2026. január 06., kedd

A bukaresti ítélőtábla elnöke a parlamentet és az ügyészséget okolja a korrupciós ügyek elévüléséért

A bukaresti ítélőtábla elnöke, Liana Arsenie visszautasította a Recorder oknyomozó portál állításait, amelyek szerint a bíróság vezetése a bírói tanácsok összetételének rendszeres módosításával befolyásolta a korrupciós ügyekben hozott döntéseket.

A bukaresti ítélőtábla elnöke a parlamentet és az ügyészséget okolja a korrupciós ügyek elévüléséért
A bukaresti ítélőtábla elnöke a parlamentet és az ügyészséget okolja a korrupciós ügyek elévüléséért
2026. január 06., kedd

A bukaresti ítélőtábla elnöke a parlamentet és az ügyészséget okolja a korrupciós ügyek elévüléséért
2026. január 06., kedd

Fagyveszély a vízvezetékeknél, és ami utána következik

A hét második felére Erdély-szerte komolyabb fagyok is várhatók, ezért érdemes gondoskodni a vízmérők, valamint a vízvezetékek és a szerelvények téliesítéséről.

Fagyveszély a vízvezetékeknél, és ami utána következik
Fagyveszély a vízvezetékeknél, és ami utána következik
2026. január 06., kedd

Fagyveszély a vízvezetékeknél, és ami utána következik
Hirdetés
2026. január 05., hétfő

Ezt művelte Románia nyugati szomszédjában az extrém tél, ami ide érkezik: négy megye narancssárga kód alatt

Romániában jelenleg négy megye – Krassó-Szörény, Gorj, Hunyad és Mehedinți – áll másodfokú, narancssárga riasztás alatt, míg 32 megye (köztük a székelyföldiek is) elsőfokú, sárga riasztás alatt áll a kedvezőtlen időjárás miatt.

Ezt művelte Románia nyugati szomszédjában az extrém tél, ami ide érkezik: négy megye narancssárga kód alatt
Ezt művelte Románia nyugati szomszédjában az extrém tél, ami ide érkezik: négy megye narancssárga kód alatt
2026. január 05., hétfő

Ezt művelte Románia nyugati szomszédjában az extrém tél, ami ide érkezik: négy megye narancssárga kód alatt
2026. január 05., hétfő

Csökkent a születések száma, nőtt az elhalálozásoké Csíkszeredában

Harmincöt gyerekkel kevesebb született tavaly Csíkszeredában, mint 2024-ben, az elhalálozások száma viszont nőtt – derült ki a polgármester által közétett összesítésből, amelyben a legnépszerűbb neveket is közlik.

Csökkent a születések száma, nőtt az elhalálozásoké Csíkszeredában
Csökkent a születések száma, nőtt az elhalálozásoké Csíkszeredában
2026. január 05., hétfő

Csökkent a születések száma, nőtt az elhalálozásoké Csíkszeredában
2026. január 05., hétfő

Törvény kihirdetve: hosszú évek telnek el a nyugdíjba vonulás után, amíg kiadják a teljes magánnyugdíjat

Kihirdette hétfőn Nicușor Dan államfő a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó törvényt.

Törvény kihirdetve: hosszú évek telnek el a nyugdíjba vonulás után, amíg kiadják a teljes magánnyugdíjat
Törvény kihirdetve: hosszú évek telnek el a nyugdíjba vonulás után, amíg kiadják a teljes magánnyugdíjat
2026. január 05., hétfő

Törvény kihirdetve: hosszú évek telnek el a nyugdíjba vonulás után, amíg kiadják a teljes magánnyugdíjat
Hirdetés
2026. január 05., hétfő

Van egy terve az AUR-nak a drasztikusan megemelt adókkal szemben

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői hétfőn bejelentették, hogy megtámadják a bíróságon az ingatlan- és gépjárműadók emeléséről szóló önkormányzati határozatokat.

Van egy terve az AUR-nak a drasztikusan megemelt adókkal szemben
Van egy terve az AUR-nak a drasztikusan megemelt adókkal szemben
2026. január 05., hétfő

Van egy terve az AUR-nak a drasztikusan megemelt adókkal szemben
2026. január 05., hétfő

Jövő héttől lehet befizetni a megemelt adókat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön

Leghamarabb január 12-től lesz lehetőség törleszteni a helyi adókat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Akik március végéig eleget tesznek az éves adókötelezettségüknek, kedvezményben részesülnek.

Jövő héttől lehet befizetni a megemelt adókat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön
Jövő héttől lehet befizetni a megemelt adókat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön
2026. január 05., hétfő

Jövő héttől lehet befizetni a megemelt adókat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön
2026. január 05., hétfő

A 2026-os év leglátványosabb égi jelenségei

Részleges nap- és holdfogyatkozás, több bolygóegyüttállás, valamint meteorrajok is megfigyelhetők lesznek idén az égbolton.

A 2026-os év leglátványosabb égi jelenségei
A 2026-os év leglátványosabb égi jelenségei
2026. január 05., hétfő

A 2026-os év leglátványosabb égi jelenségei
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!