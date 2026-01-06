Elhunyt Tarr Béla filmrendező

Tarr Béla a TIFF 24. kiadásának díszmeghívottja volt, és életműdíjat vett át a kincses város legnagyobb filmes rendezvényének zárógáláján

Meghalt Tarr Béla filmrendező kedden – közölte az MTI-vel Fliegauf Bence rendező a család nevében.

Székelyhon 2026. január 06., 13:452026. január 06., 13:45

70 éves korában elhunyt Tarr Béla, a kortárs magyar filmművészet meghatározó és egyik legnagyobb hatású alkotója, a Sátántangó, a Werckmeister harmóniák és A torinói ló Kossuth- és Balázs Béla-díjas rendezője – írja a magyar.film.hu. A 70-es évek második felében a Balázs Béla Stúdióban, a Budapesti Iskola dokumentarista fikciós műhelyében kezdett filmezni.

Első nagyjátékfilmjét, a Családi tűzfészek (1977) című alkotást 22 éves korában készítette el.

Első nagyjátékfilmje elismertséget hozott számára, a film bemutatása után pedig felvették a Színház- és Filmművészeti Főiskolára. 1981-ben végzett rendező szakon, Szinetár Miklós osztályában. A főiskola alatt forgatta második nagyjátékfilmjét, a szintén dokumentarista Szabadgyalogot, valamint Cserhalmi György főszereplésével a Macbeth tévéjátékot. Tarr 1982-ben készítette el a Panelkapcsolatot, amely egy lakótelepen élő házaspár mindennapjait jelenítette meg, főszerepben Koltai Róberttel és Pogány Judittal. 1994-ben mutatták be monumentális alkotását,

a Sátántangót, ami elnyerte a 44. Berlinale Caligari Filmdíját, itthon pedig a 25. Magyar Filmszemle Legjobb Film díját.

A Krasznahorkai László regényéből született hét és fél órás film egy falu utolsó lakóinak a lassan hömpölygő elmúlását követi végig. A 2000-es Werckmeister harmóniák (társrendező: Hranitzky Ágnes) világpremierjét a cannes-i filmfesztivál Rendezők kéthete szekciójában tartották. Krasznahorkai Az ellenállás melankóliája című művén alapuló film egy szent bolond és egy felhergelt város apokaliptikus története. Tarr Béla

utolsó filmje, A torinói ló 2011-ben készült. A 61. Berlinalén bemutatott alkotás a nemzetközi zsűri nagydíja mellett egy Ezüst Medvét is nyert.