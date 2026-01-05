Életének 88. évében vasárnap elhunyt Drábik János, közíró, a Magyarok Világszövetsége Stratégiai Bizottsága és az Országos Trianon Társaság elnöke.

Mint írják, Drábik János jogász, újságíró és közíró volt.

Drábik vasárnap, január 4-én délután a budapesti Irgalmasrendi Kórházban hunyt el – adja hírül Facebook-oldalán a Magyarok Világszövetsége.

A kommunizmus utolsó másfél évtizedében a Szabad Európa Rádió vezető szerkesztőjeként ténykedett, majd a rendszerváltást követően, a kilencvenes évek végén hazatelepedett.

A Magyarok Világszövetségének 1996 óta, előbb németországi, majd magyarországi küldötte volt. 2018 óta vezette az MVSZ Stratégiai Bizottságát és az MVSZ keretében működő Szent László Magyarságtudományi Akadémiát.

Drábik János több mint 20 könyvet írt az általa „szervezett magánhatalomnak” nevezett állítólagos csoportról. A közíró 2023 februárjában belépett a Mi Hazánk mozgalomba – írja róla a Wikipédia.