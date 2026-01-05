Fotó: Wikipédia
Életének 88. évében vasárnap elhunyt Drábik János, közíró, a Magyarok Világszövetsége Stratégiai Bizottsága és az Országos Trianon Társaság elnöke.
Drábik vasárnap, január 4-én délután a budapesti Irgalmasrendi Kórházban hunyt el – adja hírül Facebook-oldalán a Magyarok Világszövetsége.
Mint írják, Drábik János jogász, újságíró és közíró volt.
A Magyarok Világszövetségének 1996 óta, előbb németországi, majd magyarországi küldötte volt. 2018 óta vezette az MVSZ Stratégiai Bizottságát és az MVSZ keretében működő Szent László Magyarságtudományi Akadémiát.
Drábik János több mint 20 könyvet írt az általa „szervezett magánhatalomnak” nevezett állítólagos csoportról. A közíró 2023 februárjában belépett a Mi Hazánk mozgalomba – írja róla a Wikipédia.
