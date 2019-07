Élhető a műanyagmentesség Székelyföldön?

Noha még messze állunk a nyugatitól, de Székelyföldön is évről-évre nő a lakosság által termelt hulladék mennyisége. Szakemberek szerint elsősorban az egyre több csomagolás okolható a jelenségért. Ezzel szemben a környezettudatosságra ösztönző kezdeményezések is egyre gyakoribbak a régióban, ilyen a műanyagmentes július is.