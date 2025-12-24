Elfogadta a kormány a jövő évi költségvetés kidolgozásához szükséges salátarendeletet

Elfogadta a kormány a jövő évi költségvetés kidolgozásához szükséges úgynevezett salátarendeletet – jelentette be kedd esti sajtótájékoztatóján a pénzügyminiszter.

A miniszter a megtakarításokat célzó intézkedések között említette a pártok és nemzeti kisebbségi szervezetek állami szubvenciójának csökkentését, valamint a költségvetési kiadásokat növelő különböző szociális intézkedések végrehajtásának elhalasztását.

támogatják a kiszolgáltatott helyzetű embereket és a helyi önkormányzatokat,

ösztönzik a gazdasági növekedést és a beruházásokat,

Alexandru Nazare az Agerpres beszámolója szerint elmondta, hogy a jogszabályba foglalt intézkedések többek között

Szintén a költségvetés fenntarthatóságát szolgálja a Nazare szerint a nyugdíjak és közalkalmazotti bérek befagyasztása, illetve az állami vállalatok kiadásainak szigorúbb ellenőrzése.

A tárcavezető a gazdaságélénkítő intézkedések közé sorolta, hogy az 50 millió eurónál nagyobb forgalmú nagyvállalatok árbevétel utáni minimumadója 1 százalékról 0,5 százalékra csökken 2026 januárjától, 2027-től pedig kivezetik, és helyette a vállalatcsoportokon belüli „érzékeny” kiadások adóztatást vezetik be, elsősorban a profitkivonás visszaszorítására. Nazare szerint

a cél az, hogy az adózás ne fékezze a beruházásokat, hanem támogassa a 2026-ra tervezett gazdasági élénkítést.

A pénzügyminiszter közlése szerint a mikrovállalkozások esetében egységes 1 százalékos adókulcsot vezetnek be: megszűnik a 3 százalékos kulcs, és 100 ezer euró árbevételig valamennyi mikrocég 1 százalékot fizet az üzleti forgalma után. Nazare hozzátette, hogy ez jelentős könnyítés a kisvállalkozóknak, javítja a likviditást, segíti a fejlődést, és egyszerűbbé teszi a rendszert, mivel megszűnik a többkulcsos adózás.

Bejelentette azt is, hogy 2027-től megszűnik az „oszlopadóként” ismert építményadó, ami a kormány szerint visszafogja a beruházásokat. Emellett

egyszerűsítik az e-Factura és az e-TVA rendszer működését,

pontosítják az áfabevallások és az előre kitöltött elszámolások szabályait, csökkentve a vállalkozások adminisztratív terheit.

A módosítások többsége a gazdasági szereplők javaslataira épül, és céljuk az adózás kiszámíthatóságának növelése, különösen a nagyvállalatok üzleti tervezésének megkönnyítése – magyarázta Nazare.

Közlése szerint a salátarendelet meghosszabbítja 2026-ra a rászorulókat segítő intézkedéseket, és átmeneti szabályokat vezet be az „Egészséges étkezés” program folytatására a 2026-os költségvetés elfogadásáig.

Az önkormányzatok támogatására közel 500 millió lejnyi kincstári hitelkeretet nyitnak meg az uniós helyreállítási forrásokból finanszírozott beruházások önrészének biztosítására 2026. június 30-ig,

valamint legfeljebb 200 millió lejig terjedő támogatást biztosítanak számukra a távhőszolgáltatás költségeinek fedezésére 2026. március végéig.

Nazare tájékoztatása szerint a rendelet hatékonyabbá teszi az adóelkerülés elleni fellépést is: jövőre csak az adóhatóság (ANAF) bocsáthat ki engedélyt jövedéki termékek forgalmazására, és pénzügyi garanciákat vezetnek be az energetikai termékek importőrei és forgalmazói számára az áfa- és jövedéki adók behajtásának biztosítására.

A kormány átmeneti intézkedésekkel biztosítja, hogy az önkormányzatok a 2026-os költségvetés elfogadásáig is működőképesek maradjanak – tette hozzá a pénzügyminiszter.