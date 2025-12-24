Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Elfogadta a kormány a jövő évi költségvetés kidolgozásához szükséges salátarendeletet

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Elfogadta a kormány a jövő évi költségvetés kidolgozásához szükséges úgynevezett salátarendeletet – jelentette be kedd esti sajtótájékoztatóján a pénzügyminiszter.

Székelyhon

2025. december 24., 08:592025. december 24., 08:59

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Alexandru Nazare az Agerpres beszámolója szerint elmondta, hogy a jogszabályba foglalt intézkedések többek között

  • csökkentik a költségvetési kiadásokat,

  • ösztönzik a gazdasági növekedést és a beruházásokat,

  • egyszerűsítik az adóeljárásokat,

  • támogatják a kiszolgáltatott helyzetű embereket és a helyi önkormányzatokat,

  • hatékonyabbá teszik az adócsalás elleni fellépést,

  • módosítják a jövedéki árukra vonatkozó szabályozásokat.

A miniszter a megtakarításokat célzó intézkedések között említette a pártok és nemzeti kisebbségi szervezetek állami szubvenciójának csökkentését, valamint a költségvetési kiadásokat növelő különböző szociális intézkedések végrehajtásának elhalasztását.

Szintén a költségvetés fenntarthatóságát szolgálja a Nazare szerint a nyugdíjak és közalkalmazotti bérek befagyasztása, illetve az állami vállalatok kiadásainak szigorúbb ellenőrzése.

A tárcavezető a gazdaságélénkítő intézkedések közé sorolta, hogy az 50 millió eurónál nagyobb forgalmú nagyvállalatok árbevétel utáni minimumadója 1 százalékról 0,5 százalékra csökken 2026 januárjától, 2027-től pedig kivezetik, és helyette a vállalatcsoportokon belüli „érzékeny” kiadások adóztatást vezetik be, elsősorban a profitkivonás visszaszorítására. Nazare szerint

a cél az, hogy az adózás ne fékezze a beruházásokat, hanem támogassa a 2026-ra tervezett gazdasági élénkítést.

A pénzügyminiszter közlése szerint a mikrovállalkozások esetében egységes 1 százalékos adókulcsot vezetnek be: megszűnik a 3 százalékos kulcs, és 100 ezer euró árbevételig valamennyi mikrocég 1 százalékot fizet az üzleti forgalma után. Nazare hozzátette, hogy ez jelentős könnyítés a kisvállalkozóknak, javítja a likviditást, segíti a fejlődést, és egyszerűbbé teszi a rendszert, mivel megszűnik a többkulcsos adózás.

Hirdetés

Bejelentette azt is, hogy 2027-től megszűnik az „oszlopadóként” ismert építményadó, ami a kormány szerint visszafogja a beruházásokat. Emellett

  • egyszerűsítik az e-Factura és az e-TVA rendszer működését,

  • pontosítják az áfabevallások és az előre kitöltött elszámolások szabályait, csökkentve a vállalkozások adminisztratív terheit.

A módosítások többsége a gazdasági szereplők javaslataira épül, és céljuk az adózás kiszámíthatóságának növelése, különösen a nagyvállalatok üzleti tervezésének megkönnyítése – magyarázta Nazare.

Közlése szerint a salátarendelet meghosszabbítja 2026-ra a rászorulókat segítő intézkedéseket, és átmeneti szabályokat vezet be az „Egészséges étkezés” program folytatására a 2026-os költségvetés elfogadásáig.

  • Az önkormányzatok támogatására közel 500 millió lejnyi kincstári hitelkeretet nyitnak meg az uniós helyreállítási forrásokból finanszírozott beruházások önrészének biztosítására 2026. június 30-ig,

  • valamint legfeljebb 200 millió lejig terjedő támogatást biztosítanak számukra a távhőszolgáltatás költségeinek fedezésére 2026. március végéig.

Nazare tájékoztatása szerint a rendelet hatékonyabbá teszi az adóelkerülés elleni fellépést is: jövőre csak az adóhatóság (ANAF) bocsáthat ki engedélyt jövedéki termékek forgalmazására, és pénzügyi garanciákat vezetnek be az energetikai termékek importőrei és forgalmazói számára az áfa- és jövedéki adók behajtásának biztosítására.

A kormány átmeneti intézkedésekkel biztosítja, hogy az önkormányzatok a 2026-os költségvetés elfogadásáig is működőképesek maradjanak – tette hozzá a pénzügyminiszter.

Belföld Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Szállodai medence fölötti mennyezet omlott be, vörös beavatkozási tervet léptettek érvénybe
Katasztrófa sújtotta állapotok a medencetérben – belső felvételek kerültek nyilvánosságra
Tornagyőztes lett Kanadában a székelyföldi U16-os hokicsapat
Beomlott egy luxusszálloda beltéri medencéje fölötti mennyezet, búvárokat is bevetnek (Frissítve)
Továbbpasszolják a focimeccsek egy részét, megosztott vb-közvetítés jöhet Romániában
Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Szállodai medence fölötti mennyezet omlott be, vörös beavatkozási tervet léptettek érvénybe
Székelyhon

Szállodai medence fölötti mennyezet omlott be, vörös beavatkozási tervet léptettek érvénybe
Katasztrófa sújtotta állapotok a medencetérben – belső felvételek kerültek nyilvánosságra
Székelyhon

Katasztrófa sújtotta állapotok a medencetérben – belső felvételek kerültek nyilvánosságra
Tornagyőztes lett Kanadában a székelyföldi U16-os hokicsapat
Székely Sport

Tornagyőztes lett Kanadában a székelyföldi U16-os hokicsapat
Beomlott egy luxusszálloda beltéri medencéje fölötti mennyezet, búvárokat is bevetnek (Frissítve)
Krónika

Beomlott egy luxusszálloda beltéri medencéje fölötti mennyezet, búvárokat is bevetnek (Frissítve)
Továbbpasszolják a focimeccsek egy részét, megosztott vb-közvetítés jöhet Romániában
Székely Sport

Továbbpasszolják a focimeccsek egy részét, megosztott vb-közvetítés jöhet Romániában
Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Nőileg

Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 24., szerda

A határon túli magyarok elleni gyűlölettől várja Magyar Péter elhatárolódását Zsigmond Barna Pál

A marosvásárhelyi születésű magyar országgyűlési képviselő annak kapcsán kéri a tiszás politikus állásfoglalását, hogy az utóbbi időben ismét téma lett Magyarországon a külhöni magyarok ügye, különösképpen a szavazati joguk.

A határon túli magyarok elleni gyűlölettől várja Magyar Péter elhatárolódását Zsigmond Barna Pál
A határon túli magyarok elleni gyűlölettől várja Magyar Péter elhatárolódását Zsigmond Barna Pál
2025. december 24., szerda

A határon túli magyarok elleni gyűlölettől várja Magyar Péter elhatárolódását Zsigmond Barna Pál
Hirdetés
2025. december 24., szerda

1,3 milliárd lejt kap a védelmi, 200 milliót a fejlesztési minisztérium

Kedd esti ülésén a kormány jóváhagyta több minisztérium és állami intézmény büdzséjének a kiegészítését a 2025-ös évre.

1,3 milliárd lejt kap a védelmi, 200 milliót a fejlesztési minisztérium
1,3 milliárd lejt kap a védelmi, 200 milliót a fejlesztési minisztérium
2025. december 24., szerda

1,3 milliárd lejt kap a védelmi, 200 milliót a fejlesztési minisztérium
2025. december 24., szerda

Adóbehajtás és kényszervégrehajtás kezdődött a Verespatak-ügyben

Az adóhatóság (ANAF) kedden közölte, hogy megkezdte a közel 46,8 millió lejes tartozás behajtását a Gabriel Resources Limitedtől, és kényszervégrehajtás alá vonta a cég Roșia Montană Gold Corporationben birtokolt részvényeit.

Adóbehajtás és kényszervégrehajtás kezdődött a Verespatak-ügyben
Adóbehajtás és kényszervégrehajtás kezdődött a Verespatak-ügyben
2025. december 24., szerda

Adóbehajtás és kényszervégrehajtás kezdődött a Verespatak-ügyben
2025. december 24., szerda

2026-ban még adómentesek lesznek az üvegházak, fóliasátrak, gombatermesztő farmok és a silók

Jövőre adómentességet élveznek az üvegházak, fóliasátrak, gombatermesztő farmok és a silók – jelentette be a pénzügyminiszter a kedd esti kormányülés utáni sajtótájékoztatóján.

2026-ban még adómentesek lesznek az üvegházak, fóliasátrak, gombatermesztő farmok és a silók
2026-ban még adómentesek lesznek az üvegházak, fóliasátrak, gombatermesztő farmok és a silók
2025. december 24., szerda

2026-ban még adómentesek lesznek az üvegházak, fóliasátrak, gombatermesztő farmok és a silók
Hirdetés
2025. december 24., szerda

Hófúvással kísért havazásra készülnek Hargita megyében

Az elkövetkező időszakban hófúvással kísért havazásra lehet számítani Hargita megyében. A megyei utakon közlekedőknek lehetőségük van bármilyen jellegű elakadás, útakadály vagy közlekedési probléma azonnali jelzésére is.

Hófúvással kísért havazásra készülnek Hargita megyében
Hófúvással kísért havazásra készülnek Hargita megyében
2025. december 24., szerda

Hófúvással kísért havazásra készülnek Hargita megyében
2025. december 23., kedd

Videón a dálnoki láncbaleset néhány pillanata

Fedélzeti kamerás videót osztottak meg a szombaton Dálnoknál történt láncbalesetről, amelyben hét autó volt érintett, és amelynek következtében négy felnőttet és egy kiskorút szállítottak kórházba.

Videón a dálnoki láncbaleset néhány pillanata
Videón a dálnoki láncbaleset néhány pillanata
2025. december 23., kedd

Videón a dálnoki láncbaleset néhány pillanata
2025. december 23., kedd

Többéves mulasztás miatt perelik a főhatóságot az állatorvosok

Pert indítottak a Hargita megyei állatorvosok az állategészségügyi hatóság ellen, mert a szerződéses szolgáltatások árát évek óta nem aktualizálta a főhatóság. A tartozásokat viszont a közelmúltban részben törlesztette, hogy elkerüljön egy új pert.

Többéves mulasztás miatt perelik a főhatóságot az állatorvosok
Többéves mulasztás miatt perelik a főhatóságot az állatorvosok
2025. december 23., kedd

Többéves mulasztás miatt perelik a főhatóságot az állatorvosok
Hirdetés
2025. december 23., kedd

Erdészeti ellenőrzések Hargita megyében: több mint 220 ezer lej értékű faanyagot foglaltak le

Több mint 50 ezer lej értékben bírságolt, és 200 ezer lejnél nagyobb értékben foglalt le faanyagot a rendőrség a múlt héten zajló erdészeti ellenőrzési akció során Hargita megyében.

Erdészeti ellenőrzések Hargita megyében: több mint 220 ezer lej értékű faanyagot foglaltak le
Erdészeti ellenőrzések Hargita megyében: több mint 220 ezer lej értékű faanyagot foglaltak le
2025. december 23., kedd

Erdészeti ellenőrzések Hargita megyében: több mint 220 ezer lej értékű faanyagot foglaltak le
2025. december 23., kedd

Katasztrófa sújtotta állapotok a medencetérben – belső felvételek kerültek nyilvánosságra

A rendőrség büntetőeljárást indított kedden gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt a nagyszebeni ötcsillagos hotelben az úszómedence fölötti gipszkartonmennyezet beomlása nyomán megsérült hat személy ügyében – közölte a Szeben megyei rendőrség.

Katasztrófa sújtotta állapotok a medencetérben – belső felvételek kerültek nyilvánosságra
Katasztrófa sújtotta állapotok a medencetérben – belső felvételek kerültek nyilvánosságra
2025. december 23., kedd

Katasztrófa sújtotta állapotok a medencetérben – belső felvételek kerültek nyilvánosságra
2025. december 23., kedd

Két új miniszter karácsonyra

A Bolojan-kabinet két új minisztere, Radu Miruță és Irineu Darău kedden délután letette a hivatali esküt a Cotroceni-palotában.

Két új miniszter karácsonyra
Két új miniszter karácsonyra
2025. december 23., kedd

Két új miniszter karácsonyra
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!