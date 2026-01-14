Elbocsátások, bérpótlékok lefaragása – részletek a minisztériumok spórolási terveiről

A fejlesztési minisztérium honlapján kedd este közzétett törvénytervezet szerint 2026-ban a központi közigazgatásban a 2025-ös szinthez képest tíz százalékkal csökkennek – az alapbérek érintése nélkül – a személyi jellegű kiadások. Az előírás nem érinti a közoktatási intézményeket.

A jogszabályjavaslat szerint a törvény hatálybalépésétől számított 90 napon belül a közintézmények átszervezésének le kell zárulnia. A tízszázalékos kiadáscsökkentést a minisztériumoknál és alárendelt intézményeiknél kell végrehajtani; az egyes szervezeti egységeknél eltérő mértékű csökkentés is megengedett, ha intézményi szinten tízszázalékos a megtakarítás.

A tervezet szerint a személyi jellegű kiadások mérséklése több módszerrel is megvalósítható, például

az álláshelyek számának csökkentésével,

jogszerű elbocsátásokkal,

egyes bérpótlékok lefaragásával

vagy más, törvényes költségcsökkentő intézkedésekkel.

Ha az alárendelt intézményeknél a megtakarítás meghaladja a tíz százalékot, a különbözet a minisztériumhoz kerül, amely azt később a felmerülő szükségleteknek megfelelően személyi jellegű kiadásokra fordíthatja – írja az Agerpres hírügynökség.

A tervezet előírja azt is, hogy a megtakarítások módozatairól kötelező egyeztetni a szakszervezetekkel vagy a munkavállalók képviselőivel. A pénzügyminisztérium a 2026-os állami költségvetés tervezésekor már eleve a tíz százalékkal csökkentett személyi kiadásokkal számol majd a fő költségvetési intézmények esetében.