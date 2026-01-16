Rovatok
Ehalasztották a döntést az alkotmánybírók felfüggesztésének ügyében

• Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

A bukaresti ítélőtábla bírája, Olimpiea Crețeanu pénteken január 30-ára halasztotta annak a keresetnek az elbírálását, amelyben Silvia Uscov ügyvédnő két alkotmánybíró – Mihai Busuioc és Dacian Cosmin Dragoș – tisztségből való felfüggesztését kéri.

A döntés ugyanazon a napon született, amikor az alkotmánybíróság február 11-re halasztotta a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadvány vitáját.

Az ügyvédnő a Dacian Cosmin Dragoș kinevezéséről szóló 2025. július 8-i elnöki dekrétum, illetve a Mihai Busuioc kinevezéséről szóló 2025. június 24-i szenátus határozat végrehajtásának felfüggesztését kéri az ítélőtáblától. Indoklása szerint

a két alkotmánybíró nem felel meg az alkotmányban előírt egyik alapvető feltételnek,

mert nem rendelkeznek legalább 18 éves jogászi vagy felsőfokú jogi oktatási tapasztalattal – írja az Agerpres.

Mihai Busuioc esetében a jogi helyzet egyértelműbb: az alkotmánybíróság 2025. július 1-jén hozott határozatában már alkotmányosnak minősítette a kinevezését, és az alkotmánybírósági döntéseket nem bírálhatják felül a bíróságok.

Dacian Cosmin Dragoș esetében az ügyvédnő azt állítja, hogy az alkotmánybíró mindössze körülbelül 3 év és 4 hónapig oktatott jogi karon, pályafutása jelentős részében a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Politika- és Közigazgatás-tudományi Karán tanított jogot, ami – érvelése szerint – nem minősül alkotmányjogi értelemben vett felsőfokú jogi oktatási tapasztalatnak.

A tárgyaláson

az elnöki hivatal jogi képviselője a kereset elutasítását kérte,

arra hivatkozva, hogy az ügyvédnő elmulasztotta a jogvesztő határidőket, az elnöki dekrétumok ugyanis csak a közzétételüket követő 30 napon belül támadhatók meg a közigazgatási bíróságon.

A védelem arra is hivatkozott, hogy Dacian Cosmin Dragoș kizárólag jogi tárgyakat oktatott - többek között közigazgatási, uniós és közbeszerzési jogot, illetve munkajogot – a BBTE Politika- és Közigazgatás-tudományi Karán, emellett pedig jogi szakértőként és tanácsadóként is tevékenykedett, és nemzetközi választottbírósági ügyekben vett részt.

Az ügy súlyát növeli, hogy Dacian Cosmin Dragoș ahhoz a törékeny (5-4 arányú) alkotmánybírói többséghez tartozik, amelyik támogatja a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezet.

korábban írtuk

Egyetemi tanárt nevezett ki alkotmánybírónak Nicușor Dan
Egyetemi tanárt nevezett ki alkotmánybírónak Nicușor Dan

Alkotmánybírói kinevezést kapott kedden Dacian Cosmin Dragoș egyetemi tanár. Az erről szóló rendeletet Nicușor Dan államfő írta alá.

korábban írtuk

Egy AUR-os ügyvéd „kilőné” az alkotmánybíróság két tagját
Egy AUR-os ügyvéd „kilőné” az alkotmánybíróság két tagját

Egy, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) tagjaként ismertté vált ügyvédnő, Silvia Uscov két alkotmánybíró kinevezésének megsemmisítését kérte a bukaresti ítélőtáblától.

Belföld
szóljon hozzá! Hozzászólások
