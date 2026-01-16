Ehalasztották a döntést az alkotmánybírók felfüggesztésének ügyében

A bukaresti ítélőtábla bírája, Olimpiea Crețeanu pénteken január 30-ára halasztotta annak a keresetnek az elbírálását, amelyben Silvia Uscov ügyvédnő két alkotmánybíró – Mihai Busuioc és Dacian Cosmin Dragoș – tisztségből való felfüggesztését kéri.

Székelyhon 2026. január 16., 16:492026. január 16., 16:49

A döntés ugyanazon a napon született, amikor az alkotmánybíróság február 11-re halasztotta a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadvány vitáját. Az ügyvédnő a Dacian Cosmin Dragoș kinevezéséről szóló 2025. július 8-i elnöki dekrétum, illetve a Mihai Busuioc kinevezéséről szóló 2025. június 24-i szenátus határozat végrehajtásának felfüggesztését kéri az ítélőtáblától. Indoklása szerint

a két alkotmánybíró nem felel meg az alkotmányban előírt egyik alapvető feltételnek,

mert nem rendelkeznek legalább 18 éves jogászi vagy felsőfokú jogi oktatási tapasztalattal – írja az Agerpres. Mihai Busuioc esetében a jogi helyzet egyértelműbb: az alkotmánybíróság 2025. július 1-jén hozott határozatában már alkotmányosnak minősítette a kinevezését, és az alkotmánybírósági döntéseket nem bírálhatják felül a bíróságok. Hirdetés Dacian Cosmin Dragoș esetében az ügyvédnő azt állítja, hogy az alkotmánybíró mindössze körülbelül 3 év és 4 hónapig oktatott jogi karon, pályafutása jelentős részében a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Politika- és Közigazgatás-tudományi Karán tanított jogot, ami – érvelése szerint – nem minősül alkotmányjogi értelemben vett felsőfokú jogi oktatási tapasztalatnak. A tárgyaláson

az elnöki hivatal jogi képviselője a kereset elutasítását kérte,