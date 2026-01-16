Ehalasztották a döntést az alkotmánybírók felfüggesztésének ügyében

Fotó: Pixabay
A bukaresti ítélőtábla bírája, Olimpiea Crețeanu pénteken január 30-ára halasztotta annak a keresetnek az elbírálását, amelyben Silvia Uscov ügyvédnő két alkotmánybíró – Mihai Busuioc és Dacian Cosmin Dragoș – tisztségből való felfüggesztését kéri.
A döntés ugyanazon a napon született, amikor az alkotmánybíróság február 11-re halasztotta a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadvány vitáját.
Az ügyvédnő a Dacian Cosmin Dragoș kinevezéséről szóló 2025. július 8-i elnöki dekrétum, illetve a Mihai Busuioc kinevezéséről szóló 2025. június 24-i szenátus határozat végrehajtásának felfüggesztését kéri az ítélőtáblától. Indoklása szerint
mert nem rendelkeznek legalább 18 éves jogászi vagy felsőfokú jogi oktatási tapasztalattal – írja az Agerpres.
Mihai Busuioc esetében a jogi helyzet egyértelműbb: az alkotmánybíróság 2025. július 1-jén hozott határozatában már alkotmányosnak minősítette a kinevezését, és az alkotmánybírósági döntéseket nem bírálhatják felül a bíróságok.
Dacian Cosmin Dragoș esetében az ügyvédnő azt állítja, hogy az alkotmánybíró mindössze körülbelül 3 év és 4 hónapig oktatott jogi karon, pályafutása jelentős részében a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Politika- és Közigazgatás-tudományi Karán tanított jogot, ami – érvelése szerint – nem minősül alkotmányjogi értelemben vett felsőfokú jogi oktatási tapasztalatnak.
A tárgyaláson
arra hivatkozva, hogy az ügyvédnő elmulasztotta a jogvesztő határidőket, az elnöki dekrétumok ugyanis csak a közzétételüket követő 30 napon belül támadhatók meg a közigazgatási bíróságon.
A védelem arra is hivatkozott, hogy Dacian Cosmin Dragoș kizárólag jogi tárgyakat oktatott - többek között közigazgatási, uniós és közbeszerzési jogot, illetve munkajogot – a BBTE Politika- és Közigazgatás-tudományi Karán, emellett pedig jogi szakértőként és tanácsadóként is tevékenykedett, és nemzetközi választottbírósági ügyekben vett részt.
Az ügy súlyát növeli, hogy Dacian Cosmin Dragoș ahhoz a törékeny (5-4 arányú) alkotmánybírói többséghez tartozik, amelyik támogatja a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezet.
Alkotmánybírói kinevezést kapott kedden Dacian Cosmin Dragoș egyetemi tanár. Az erről szóló rendeletet Nicușor Dan államfő írta alá.
Egy, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) tagjaként ismertté vált ügyvédnő, Silvia Uscov két alkotmánybíró kinevezésének megsemmisítését kérte a bukaresti ítélőtáblától.
A litván hatóságok szerint az orosz katonai hírszerzés (GRU) állt egy 2024-es litvániai gyár elleni gyújtogatási kísérlet mögött; az üzem rádióhullám-szkennereket szállít az ukrán hadseregnek – írja az Agerpres a Reuters pénteki beszámolója alapján.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken közzétett előrejelzése szerint a következő napokban országszerte rendkívül hideg idő várható, az éjszakák fagyosak lesznek, de vegyes csapadékra és heves szélre is számítani lehet.
Február 11-ére halasztotta az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvénytervezettel kapcsolatos beadvány megvitatását.
2025 októberéhez képest novemberben 2,2 százalékkal 5615 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet. A bruttó átlagbér 9371 lej volt tavaly novemberben, 2,4 százalékkal nagyobb, mint az előző hónapban.
Saját autója hátsó kerekei alá szorult és életét vesztette egy nő Vaslui megyében, miután nem állította meg rendesen a járművet a lejtős terepen.
Több ezren tüntettek csütörtök este a bukaresti Győzelem (Victoriei) téren az Ilie Bolojan vezette kormány ellen.
Tíz éves a helyi termelők támogatását felvállaló marosvásárhelyi Local Farmers’ Market, amelyet a Rákóczi lépcső alatti kis utcában szerveznek. Az idei első vásár január 16-án, pénteken lesz.
Nagyon meglepődtek a hatóságok, amikor több hüllőfajt, pitonokat, boákat, rendkívül ritka viperákat, tarantulákat, egy krokodilt és egy varánuszt fedeztek fel egy 12 négyzetméteres szobában Bihar megyében.
Nagy az aggodalom és a felháborodás is az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben a kormány 10 százalékos költségcsökkentési terve miatt. Az érdekvédelem képviselője szerint éppen a jó szakembereket veszíthetik el az ágazatok, ha ez megvalósul.
Egy 59 éves nő életét vesztette, egy másik pedig megsérült csütörtökön, a Kolozs megyei Gyerőfalva és Körösfő között az 1-es országúton történt közúti balesetben; a balesetet okozó sofőr elhajtott a helyszínről.
