Egy országos siker következményei

– A Székelyföld Labdarúgó Akadémia évtizedes fennállása legeredményesebb esztendeje volt az idei, hiszen az U19-es csapat országos bajnok lett, az U16-os pedig döntőt játszott. Az akadémia elnökének is ez volt a csúcsév?

– Mindenképp. Amikor megnyertük az U19-es bajnokságot, aminek a híre külföldre is eljutott, belföldön pedig megdöbbentően nagy visszhangja volt – tételesen sokkoltuk ezzel a román labdarúgást –, már akkor mondtam, hogy

ez egy kegyelmi év, mert ezt a szintet már nehéz tartani.

Ugyancsak ebben az esztendőben derültek ki a hiányosságaink is, amikről nyilván tudtunk, de idén váltak akuttá. Mert ha fenn akarunk maradni Románia első öt legjobb fociakadémiája között, akkor az alközpontjainkban Erdély-szerte, beleértve Csíkszeredát is, sokkal jobb munkát kell végeznünk. Ez számomra már rég egyértelmű, mostanra azonban a szakmai vezetés számára is evidenssé vált.

– Rögtön térjünk is át erre a nem túl kellemes felismerésre.

– A nyáreleji csúcs után ősszel következett egy új szezon, amiről már most tudjuk, hogy nem lesz olyan sikeres, mint az előző: az U17-es csapatunk például nem jutott be a rájátszásba; tehát a következő évben

az U17-es alakulatunk nem tudja megismételni a tavalyi teljesítményét.

Ugyanez a helyzet az U16-os csapatunkkal is, amely a nyáron még döntőt játszott a korosztályos bajnokságban. Az U19-es csapatunknak még van esélye a múlt idénybeli teljesítménye megismétlésére. Ilyenkor – két ünnepeltetés között – fel kell tenni a kérdést, hogy mi történt. A válasz nagyon egyértelmű: az U16-os csapatunk nem volt összeforrva, és a mi adminisztratív hibánkból értékes három pontot is elvesztett a bajnokság legelején, ami a végelszámolásnál hiányzott.

Az U17-es csapat pedig az oltásellenesek kampányának esett áldozatául.

– Oltásellenesek kampánya? Ez mit takar?

– Ez tételesen azt, hogy amikor a növendékeink és az alkalmazottainak számára – magyarországi példára – bevezettük a koronavírus elleni oltást (ez a döntés számomra olyannyira egyértelmű volt, mint az, hogy a meccslátogatást, tehát a szurkolók beléptetését a stadionokba nem lett volna szabad oltási igazoláshoz kötni),

a kötelező oltás miatt az U17-es fiuknál nagyon rossz hangulat alakult ki, amit az edző és egyes szülők is gerjesztettek. Ennek következtében a csapategység megbomlott, ez pedig meglátszott az eredményeken.

Mindent összevetve, ezekkel a példákkal akartam árnyalni azt, hogy habár szakmailag valóban sikeres évünk volt, ezzel együtt beszélnünk kell az árnyoldalakról is. A labdarúgásban, ha egy pillanatra megállsz és ünnepelteted magad, azonnal kapod a pofont.

– Ha már árnyoldalak: a felnőtt csapatuk kifejezetten rosszul kezdte az őszi idényt, végül azonban kezdtek jönni a győzelmek.

– Amíg az utánpótlás esetében eléggé önkritikus vagyok, addig a felnőtteknél egy kissé más a helyzet. Talán sokkolom a kijelentésemmel, de ha az FK Csíkszereda a huszadik, tehát utolsó helyen lenne a másodosztályú bajnokságban, én azt is jó eredménynek tartanám.

Az első ok: a hiedelmekkel ellentétben a felnőtt csapatunk nem kap semmiféle állami támogatást.

A második ok: önkormányzati támogatásból csak egy csekély összeget lehet a felnőttekre elszámolni.

A harmadik ok, amit minden támogatónak és szurkolónak meg kell értenie: mi mindig is egy fociakadémia leszünk, amelynek felnőttcsapata van. Én most szóról szóra idéztem a magyar miniszterelnök urat, aki a legutóbbi találkozásunkkor a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiáról mondta ugyanezt.

– Megütötte a fülemet még az első kérdésre adott válaszánál egy fél mondata: „az alközpontoknál sokkal jobb munkát kell végeznünk”. Kérem, térjünk vissza erre, hiszen, ha már a felnőttcsapat úgymond nem prioritás, akkor az utánpótlás-nevelés mindenek előtti kell legyen.

– Az U19-es bajnoki címünk feljogosított arra, hogy Romániát képviselve részt vegyünk az UEFA Youth League-ben (ifjúsági Bajnokok Ligájában). Ez a szereplésünk pedig olyan volt, mint amikor az ember belenéz egy nagyon tiszta tükörbe, és könyörtelenül ráeszmél arra, hogy mégsem olyan szép és tökéletes, mint aminek hiszi magát, vagy amit a barátai mondanak. Találkozva egy nagyon komoly francia klubbal, az Angers SCO-val, amelynél megnézve az akadémiai munkát és a kiválasztási rendszert, újra kiderült számunkra – amiről nagyon keveset beszélünk –, hogy

keleten mi másképp „csináljuk” a sportot, mint ahogy az nyugaton történik.

Mi itthon mindig feltesszük a kérdést: miért jobbak a nyugat-európai klubok nálunk, és azonnal felmentjük magunkat a válasszal, hogy azért, mert ott több a pénz. Ez azonban nem igaz. Sokkal inkább az az igazság, hogy ott másként dolgoznak – ebből kifolyólag azonban valóban több is a pénz. A mi akadémiánk előtt is több út áll: mi abból indultunk ki egy évtizeddel ezelőtt, hogy a székely gyerekek pontosan úgy tudnak futballozni, mint a románok, sőt az is lehet, hogy jobban. Ebből az állításunkból hoztuk létre a székelyföldi utánpótlás-nevelést. Ezzel azonban nem kell megelégedni, hanem tovább kell lépni:

ha a székely gyermek le tudja győzni a román társát, akkor meg kell nézni, hogy mit kell tennünk azért, hogy a francia korosztályos társát is legyőzze.

Én tehát csak úgy tudom elképzelni egy akadémia működését, ha megpróbálja a legjobbat nyújtani. Ehhez viszont az kell, hogy a gyermekek komoly képzését ne csak 14 évesen kezdjük el (ekkor kerülnek ugyanis be az akadémiára), hanem már 5–6 évesen. Ha ezt nem tudjuk megcsinálni, akkor továbbra is csak a mostani szinten fogunk maradni. A hozzánk bejutott gyerekeknek olyan technikai és taktikai hiányosságaik vannak, amiket mi tudunk ugyan pótolni, vagyis akár U19-es romániai bajnokot is tudunk faragni belőlük, többet azonban nem lehet kihozni. Ha látta a franciák elleni meccsünket, akkor gondolom érti, hogy miről beszélek.

– Tehát ha jól értem: a romániai utánpótlás-nevelés idei legjobb csapatának találkoznia kellett egy francia hasonló korú alakulattal ahhoz, hogy kiderüljön, van még ahová fejlődni.

– Pontosan. Mi ezt eddig is tudtuk, de egy dolog ezt elméletben tudni, és más szembe menni a valósággal. És lehet, hogy a 2021-es évnek öt év múlva nem az lesz a legnagyobb hozadéka, hogy mi megnyertük az U19-es bajnokságot és indultunk a Youth Leauge-ben, hanem sokkal inkább az, hogy nagy nehezen rávettük végre magunkat arra, hogy

a komoly szakmai képzést vigyük végre le a hatéves szintre.

– Kifejezetten örülök, hogy erre kitértünk. Egyetlen kérdés erejéig beszéljünk a környéken zajló beruházásaikról is. Hol tartanak?

– A csíkszeredai beruházásainkat nyárig befejezzük: kész lesz a városi labdarúgópálya másik főépülete, amivel összesen 2500-ra nő az ülőhelyek száma. Az az épület is multifunkcionális lesz és elsősorban az akadémiát szolgálja majd ki. Ami talán még nagyobb súlyú beruházás, az a készülő sportparkunk. Ott három edzőpályánk lesz, de

ami talán a csíkszeredaiakat a leginkább érdekli: a lakosság számára kialakítunk egy ingyen használható futópályát – ezért is sportpark a majdani létesítmény neve.

Mivel alapjában véve regionális egyesület vagyunk, ezért máshol is fejlesztünk: jövőre átadunk még egy füves pályát Marosvásárhelyen, közben pedig elkezdjük ugyanabban a városban egy edzőbázis építését, ez durván 4,5 millió eurós beruházás lesz. Ha minden jól megy, jövőben Kolozsváron is komolyan megvetjük a lábunkat: szándékunkban áll két műfüves pálya építése. Azért fogalmazok óvatosan, mert Romániában egy építkezési engedély megszerzése nem egyszerű. Ha elkészülnek azok a pályák, akkor majd azok a gyerekekkel foglalkozó klubok használhatják, amelyek vállalják, hogy az edzésnyelvük magyar – is – lesz.

Az FK Csíkszereda nyerte meg a romániai U19-es Elit Liga döntőjét júniusban, amikor 2–1-re legyőzte az FC Viitorult, ezzel a bajnoki cím mellett egyben az ifjúsági Bajnokok Ligája-szereplést (UEFA Youth League) is kiharcolta. A Székelyföld Labdarúgó Akadémiának ez volt a második bajnoki döntője a 2020–2021-es idényben, június elején az U16-os együttes szerepelt a korosztályos döntőben, ott azonban 4–1-re alulmaradt az Academica Clinceni-nyel szemben. Az FK Csíkszereda U19-es csapatát a francia bajnok Angers SCO-val sorsolták össze a Youth League-ben; mindkét meccsen a franciák győztek, Csíkszeredában 2–0-ra, Angersben 3–0-ra.