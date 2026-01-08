Egy fél lakás árába kerül az államfő mostani párizsi útja

Radu Miruță védelmi miniszter csütörtökön kijelentette, a Spartan típusú katonai repülőgéppel egy párizsi út költsége hozzávetőleg 30 ezer euró. Közlése szerint ez az összeg töredéke annak, amennyibe egy ugyanilyen út került a Klaus Iohannis államfő mandátuma idején.

A tárcavezető kifejtette, a repülések költségei két részből állnak. Az egyik a közvetlen kiadások: üzemanyag, repülőtéri illetékek, a pilóták napidíja. Ezek a Nicușor Dan államfő három héttel korábbi párizsi repülőútjának esetében mintegy 6720 eurót tettek ki.

Ehhez társulnak az úgynevezett közvetett költségek, például az olaj- és szűrőcserék, valamint a karbantartás. Ezek – a repülő amortizációját nem számítva – óránként körülbelül 2630 eurót jelentenek, ami összességében nagyjából 30 ezer eurós végösszeget ad ki egy párizsi repülőútnál – írja az Agerpres hírügynökség a tárcavezető nyilatkozatára hivatkozva.

Miruță összehasonlításképpen elmagyarázta, hogy 2023–2024-ben,