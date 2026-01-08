Egy fél lakás árába kerül az államfő mostani párizsi útja

Megvannak a költségei a Spartan típusú katonai repülőgéppel való utazásnak
Fotó: Nicușor Dan Facebook-oldala
Radu Miruță védelmi miniszter csütörtökön kijelentette, a Spartan típusú katonai repülőgéppel egy párizsi út költsége hozzávetőleg 30 ezer euró. Közlése szerint ez az összeg töredéke annak, amennyibe egy ugyanilyen út került a Klaus Iohannis államfő mandátuma idején.
A tárcavezető kifejtette, a repülések költségei két részből állnak. Az egyik a közvetlen kiadások: üzemanyag, repülőtéri illetékek, a pilóták napidíja. Ezek a Nicușor Dan államfő három héttel korábbi párizsi repülőútjának esetében mintegy 6720 eurót tettek ki.
Ehhez társulnak az úgynevezett közvetett költségek, például az olaj- és szűrőcserék, valamint a karbantartás. Ezek – a repülő amortizációját nem számítva – óránként körülbelül 2630 eurót jelentenek, ami összességében nagyjából 30 ezer eurós végösszeget ad ki egy párizsi repülőútnál – írja az Agerpres hírügynökség a tárcavezető nyilatkozatára hivatkozva.
Miruță összehasonlításképpen elmagyarázta, hogy 2023–2024-ben,
még az akkori árakon számolva is. Hozzátette, ha az akkori költségeket a jelenlegi árszinthez igazítanák, a különbség vélhetően még nagyobb lenne.
A hivatalos román delegációt és Nicușor Dan államfőt szállító Spartan katonai repülőgép szerdán délután, helyi idő szerint délután fél öt körül tudott felszállni Párizsból, miután a nap folyamán két kísérlet is meghiúsult a folyamatos havazás miatt. A küldöttségnek – a tervek szerint – már kedd este vissza kellett volna érkeznie Bukarestbe.
Nem mindennapi balesetet szenvedett csütörtök délben egy fiatal, marosvásárhelyi sofőr Predealon: autójával egy üdülőtelepi panzió tetejére csúszott rá az útról.
Az oktatási minisztérium tájékoztatása szerint csütörtökön mintegy 62 ezer óvodás és iskolás tanítása szünetelt vagy online formában zajlott a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt.
A pitești-i ítélőtábla csütörtökön jogerősen négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte Daniel Chițoiu volt minisztert gondatlanságból elkövetett emberölés miatt, a 2019 decemberében okozott halálos közúti baleset ügyében.
Az országos pirotechnikai ellenőrző akcióhoz csatlakozva a Hargita megyei rendőrség az elmúlt időszakban 1300 kilogrammnyi petárdát és tűzijátékot foglalt le, amelyből 885 kilogrammnyit Borszéken találtak.
Csütörtöki sajtótájékoztatóján Bogdan Ivan energiaügyi miniszter közölte: már tavaly szeptembertől tárgyalnak az energiaszolgáltatókkal a gázárplafon kivezetésének módozatairól, hogy 2026. március 31. után se emelkedjenek hirtelen a lakossági gázszámlák.
A rossz időjárásra való tekintettel a hatóságok egy sor ajánlást fogalmaztak meg a lakosság számára.
Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság (ANSVSA) több mint nyolcmillió lejre szabott ki bírságokat az utóbbi egy hónapban végzett országos ellenőrzések nyomán.
Büntetőeljárás indult a salamási rendőrség épületében keletkezett tűz körülményeinek tisztázására. Bár a lángok jelentős kárt tettek a tetőzetben, az archívum és a technikai eszközök épségben maradtak. A rendőrök a községházán kaptak ideiglenesen helyet.
A csíkszeredai városháza szolgáltatásai közül néhány online is elérhető a MySzereda applikáción keresztül, amely már élesben használható. Az alkalmazásba regisztrálni kell, az elérhető szolgáltatások listáját pedig bővíteni fogják a jövőben.
Az elmúlt 24 órában 68 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 72 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott csütörtökön a Salvamont.
