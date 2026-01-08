Rovatok
Egy fél lakás árába kerül az államfő mostani párizsi útja

Megvannak a költségei a Spartan típusú katonai repülőgéppel való utazásnak • Fotó: Nicușor Dan Facebook-oldala

Megvannak a költségei a Spartan típusú katonai repülőgéppel való utazásnak

Fotó: Nicușor Dan Facebook-oldala

Radu Miruță védelmi miniszter csütörtökön kijelentette, a Spartan típusú katonai repülőgéppel egy párizsi út költsége hozzávetőleg 30 ezer euró. Közlése szerint ez az összeg töredéke annak, amennyibe egy ugyanilyen út került a Klaus Iohannis államfő mandátuma idején.

Székelyhon

2026. január 08., 18:272026. január 08., 18:27

A tárcavezető kifejtette, a repülések költségei két részből állnak. Az egyik a közvetlen kiadások: üzemanyag, repülőtéri illetékek, a pilóták napidíja. Ezek a Nicușor Dan államfő három héttel korábbi párizsi repülőútjának esetében mintegy 6720 eurót tettek ki.

Ehhez társulnak az úgynevezett közvetett költségek, például az olaj- és szűrőcserék, valamint a karbantartás. Ezek – a repülő amortizációját nem számítva – óránként körülbelül 2630 eurót jelentenek, ami összességében nagyjából 30 ezer eurós végösszeget ad ki egy párizsi repülőútnál – írja az Agerpres hírügynökség a tárcavezető nyilatkozatára hivatkozva.

Miruță összehasonlításképpen elmagyarázta, hogy 2023–2024-ben,

Idézet
Klaus Iohannis államfő mandátuma alatt az elnök hasonló párizsi repülőútja hatszor ennyibe került,

még az akkori árakon számolva is. Hozzátette, ha az akkori költségeket a jelenlegi árszinthez igazítanák, a különbség vélhetően még nagyobb lenne.

A hivatalos román delegációt és Nicușor Dan államfőt szállító Spartan katonai repülőgép szerdán délután, helyi idő szerint délután fél öt körül tudott felszállni Párizsból, miután a nap folyamán két kísérlet is meghiúsult a folyamatos havazás miatt. A küldöttségnek – a tervek szerint – már kedd este vissza kellett volna érkeznie Bukarestbe.

Külföld Belföld
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

A rovat további cikkei

2026. január 08., csütörtök

Marosvásárhelyi fiatal sofőr balesetén ámulnak: rácsúszott autójával egy panzió tetejére – videóval

Nem mindennapi balesetet szenvedett csütörtök délben egy fiatal, marosvásárhelyi sofőr Predealon: autójával egy üdülőtelepi panzió tetejére csúszott rá az útról.

Marosvásárhelyi fiatal sofőr balesetén ámulnak: rácsúszott autójával egy panzió tetejére – videóval
Marosvásárhelyi fiatal sofőr balesetén ámulnak: rácsúszott autójával egy panzió tetejére – videóval
2026. január 08., csütörtök

Marosvásárhelyi fiatal sofőr balesetén ámulnak: rácsúszott autójával egy panzió tetejére – videóval
2026. január 08., csütörtök

Székelyföldön elkezdődött a suli, több helyen viszont még tart a téli vakáció

Az oktatási minisztérium tájékoztatása szerint csütörtökön mintegy 62 ezer óvodás és iskolás tanítása szünetelt vagy online formában zajlott a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt.

Székelyföldön elkezdődött a suli, több helyen viszont még tart a téli vakáció
Székelyföldön elkezdődött a suli, több helyen viszont még tart a téli vakáció
2026. január 08., csütörtök

Székelyföldön elkezdődött a suli, több helyen viszont még tart a téli vakáció
2026. január 08., csütörtök

Négy év letöltendőre ítélték a halálos balesetet okozó volt minisztert

A pitești-i ítélőtábla csütörtökön jogerősen négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte Daniel Chițoiu volt minisztert gondatlanságból elkövetett emberölés miatt, a 2019 decemberében okozott halálos közúti baleset ügyében.

Négy év letöltendőre ítélték a halálos balesetet okozó volt minisztert
Négy év letöltendőre ítélték a halálos balesetet okozó volt minisztert
2026. január 08., csütörtök

Négy év letöltendőre ítélték a halálos balesetet okozó volt minisztert
2026. január 08., csütörtök

Egyetlen városban több pirotechnikai eszközt foglaltak le, mint Hargita megyében másutt összesen

Az országos pirotechnikai ellenőrző akcióhoz csatlakozva a Hargita megyei rendőrség az elmúlt időszakban 1300 kilogrammnyi petárdát és tűzijátékot foglalt le, amelyből 885 kilogrammnyit Borszéken találtak.

Egyetlen városban több pirotechnikai eszközt foglaltak le, mint Hargita megyében másutt összesen
Egyetlen városban több pirotechnikai eszközt foglaltak le, mint Hargita megyében másutt összesen
2026. január 08., csütörtök

Egyetlen városban több pirotechnikai eszközt foglaltak le, mint Hargita megyében másutt összesen
2026. január 08., csütörtök

Nem ugranak meg hirtelen a gázszámlák az árplafon kivezetése után – ígéri a miniszter

Csütörtöki sajtótájékoztatóján Bogdan Ivan energiaügyi miniszter közölte: már tavaly szeptembertől tárgyalnak az energiaszolgáltatókkal a gázárplafon kivezetésének módozatairól, hogy 2026. március 31. után se emelkedjenek hirtelen a lakossági gázszámlák.

Nem ugranak meg hirtelen a gázszámlák az árplafon kivezetése után – ígéri a miniszter
Nem ugranak meg hirtelen a gázszámlák az árplafon kivezetése után – ígéri a miniszter
2026. január 08., csütörtök

Nem ugranak meg hirtelen a gázszámlák az árplafon kivezetése után – ígéri a miniszter
2026. január 08., csütörtök

Ezeket tanácsolja a katasztrófavédelem a rossz időjárás átvészelésére

A rossz időjárásra való tekintettel a hatóságok egy sor ajánlást fogalmaztak meg a lakosság számára.

Ezeket tanácsolja a katasztrófavédelem a rossz időjárás átvészelésére
Ezeket tanácsolja a katasztrófavédelem a rossz időjárás átvészelésére
2026. január 08., csütörtök

Ezeket tanácsolja a katasztrófavédelem a rossz időjárás átvészelésére
2026. január 08., csütörtök

Nyolcmillió lejre bírságoltak a fogyasztóvédők egy hónap alatt

Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság (ANSVSA) több mint nyolcmillió lejre szabott ki bírságokat az utóbbi egy hónapban végzett országos ellenőrzések nyomán.

Nyolcmillió lejre bírságoltak a fogyasztóvédők egy hónap alatt
Nyolcmillió lejre bírságoltak a fogyasztóvédők egy hónap alatt
2026. január 08., csütörtök

Nyolcmillió lejre bírságoltak a fogyasztóvédők egy hónap alatt
2026. január 08., csütörtök

Büntetőeljárás indult a salamási rendőrség épületében keletkezett tűzeset miatt

Büntetőeljárás indult a salamási rendőrség épületében keletkezett tűz körülményeinek tisztázására. Bár a lángok jelentős kárt tettek a tetőzetben, az archívum és a technikai eszközök épségben maradtak. A rendőrök a községházán kaptak ideiglenesen helyet.

Büntetőeljárás indult a salamási rendőrség épületében keletkezett tűzeset miatt
Büntetőeljárás indult a salamási rendőrség épületében keletkezett tűzeset miatt
2026. január 08., csütörtök

Büntetőeljárás indult a salamási rendőrség épületében keletkezett tűzeset miatt
2026. január 08., csütörtök

Lassan be sem kell menni a városházára: élesben használható a MySzereda applikáció

A csíkszeredai városháza szolgáltatásai közül néhány online is elérhető a MySzereda applikáción keresztül, amely már élesben használható. Az alkalmazásba regisztrálni kell, az elérhető szolgáltatások listáját pedig bővíteni fogják a jövőben.

Lassan be sem kell menni a városházára: élesben használható a MySzereda applikáció
Lassan be sem kell menni a városházára: élesben használható a MySzereda applikáció
2026. január 08., csütörtök

Lassan be sem kell menni a városházára: élesben használható a MySzereda applikáció
2026. január 08., csütörtök

Több tucat riasztásuk volt a hegyimentőknek az elmúlt 24 órában

Az elmúlt 24 órában 68 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 72 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott csütörtökön a Salvamont.

Több tucat riasztásuk volt a hegyimentőknek az elmúlt 24 órában
Több tucat riasztásuk volt a hegyimentőknek az elmúlt 24 órában
2026. január 08., csütörtök

Több tucat riasztásuk volt a hegyimentőknek az elmúlt 24 órában
