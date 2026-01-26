Csíkszékért díjat kapott Sebestyén Ottó plébános

Csíkszékért díjjal tüntette ki az RMDSZ Csíki Területi Szervezete Sebestyén Ottó zsögödi plébánost hétfőn este.

Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete Csíkszékért díjjal ismerte el Sebestyén Ottó, zsögödi plébános, a Kalot felnőttképző egyesület elnökének közösségépítő, lelkipásztori és értékteremtő munkáját – számolt be Facebook-oldalán Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere.

Mint írja, a díj azoknak szól, akik nemcsak jelen vannak közösségük életében, hanem hosszú távon alakítják és erősítik azt – Sebestyén Ottó atya szolgálata pontosan ilyen.

Bejegyzésében Korodi gratulált az elismeréshez, és megköszönte a Csíkszék közösségéért végzett elkötelezett munkát.