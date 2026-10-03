Teljesen megújul a tusnádfürdői iskola

Látványterv a megújuló iskoláról
Fotó: Tusnádfürdő Polgármesteri Hivatala
Európai uniós támogatással korszerűsítik a tusnádfürdői Jókai Mór Általános Iskolát, a város polgármestere nemrég írta alá az erre vonatkozó finanszírozási szerződést a gyulafehérvári székhelyű Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel.
Jelentős összegű, 9,4 millió lej értékű projektről van szó, amelynek finanszírozása érdekében először az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretéből nyert támogatást Tusnádfürdő. Mivel időközben a PNRR finanszírozásait leállították, ez a lehetőség elúszott, ekkor nyújtott be pályázatot az önkormányzat a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez – tudtuk meg Butyka Zsolt polgármestertől. Ez végül sikerrel járt,
A támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az állami költségvetés biztosítja, előbbi közel 2 millió lejt, utóbbi pedig valamivel több mint 5 milliót.
A projekt tartalmazza az iskolaépület teljes külső és belső korszerűsítését, a tetőzet, nyílászárók cseréjét, a külső hőszigetelést, a víz-, szennyvíz-, fűtés-, és villanyhálózat, az osztálytermek, mosdók és más helyiségek felújítását. Ugyanakkor az iskola didaktikai felszereltsége is megújul, korszerű elektronikai eszközöket kap.
a sajátos nevelési igényű tanulók szüleinek tájékoztatása és támogatása, tanterven kívüli tevékenységek a tanulók készségeinek, személyiségének és ismereteinek fejlesztésére, a szelektív hulladékgazdálkodásra való nevelés a szülők bevonásával.
Nagyon nagy szükség volt erre a beruházásra a polgármester szerint, mivel
és állapota miatt megérett a teljes felújításra. A szerződés aláírása után a műszaki tervek elkészítése következik, amelyek várhatóan három hónap múlva rendelkezésre állnak, ezt követi a kivitelezés érdekében szükséges közbeszerzési eljárás kiírása.
Ennek befejezésétől függ a munkálatok elkezdésének időpontja a következő évben. Arról a kivitelezővel egyeztetnek majd, hogy milyen időszakokra lesz szükség az épület teljes kiürítésére, mert
– tudtuk meg.
Több mint száz résztvevőt várnak október 8–11. között Csíksomlyóra, az első Kárpát-medencei Passió-találkozóra, amely a hagyományőrzés, a közösségépítés és a kulturális kapcsolatok erősítését szolgálja.
A csíkszeredai rendőrségre vitték kihallgatásra azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy csütörtökön este halálosan elgázolt egy 21 éves nőt Csíkdánfalván, majd elhagyta a helyszínt.
A rendőrség még keresi azt a gépkocsivezetőt, aki csütörtök este halálra gázolt egy 21 éves fiatal nőt Csíkdánfalván.
Ismét Csíkszeredában mérték az ország legalacsonyabb reggeli hőmérsékletét. Ezúttal is jelentős különbség alakult ki a Hargitai megyeszékhely és a környező települések, de még a magashegyi mérőállomások hőmérséklete között is.
Három személyautót érintő baleset történt az 578-as európai út Csíkszereda és Csíkszentkirály közötti szakaszán szerdán délután. Három ember kórházba került.
Fotovoltaikus park létrehozására pályázik Csíkszereda a Környezetvédelmi Alaphoz. A több mint 21 millió lejes beruházást a majdani ipari park elején valósítanák meg, és elsősorban a város közvilágításának energiaigényét fedeznék vele.
Egy 50 éves, kászonaltízi férfit őrizetbe vettek, miután a rendőrség szerint egy szomszédja kutyájának nyaki sérüléseket okozott egy engedélyköteles, nem halálos fegyverrel. Az állatot meg kellett műteni.
A torzulás témája köré épül a kilencedik Székelyföldi Grafikai Biennálé, amelyet szerdán nyitnak meg a csíkszeredai Mikó-várban. A rendezvényhez kapcsolódóan az Egy és sokszoros című kiállítás is megnyílik.
Pályázati pénzből újítanák fel a Csík Területi RMDSZ csíkszeredai székházát, és turisztikai irodává alakítanák át. A felújítást már 2022-ben tervbe vették, akkor 2,5 millió lejre becsülték annak értékét, az aktualizált költsége 7,1 millió lej.
Két, különböző legelőre kijáró szarvasmarha esetében is beigazolódott hétfőn a veszettség gyanúja Hargita megyében. A kórokozó emberre és állatra egyaránt veszélyt jelent, ezért az óvintézkedések fontosságára figyelmeztet a megyei főállatorvos.
szóljon hozzá!