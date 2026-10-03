Teljesen megújul a tusnádfürdői iskola

Európai uniós támogatással korszerűsítik a tusnádfürdői Jókai Mór Általános Iskolát, a város polgármestere nemrég írta alá az erre vonatkozó finanszírozási szerződést a gyulafehérvári székhelyű Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel.

Kovács Attila 2026. október 03., 17:082026. október 03., 17:08

Jelentős összegű, 9,4 millió lej értékű projektről van szó, amelynek finanszírozása érdekében először az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretéből nyert támogatást Tusnádfürdő. Mivel időközben a PNRR finanszírozásait leállították, ez a lehetőség elúszott, ekkor nyújtott be pályázatot az önkormányzat a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez – tudtuk meg Butyka Zsolt polgármestertől. Ez végül sikerrel járt,

és nemrég aláírták a finanszírozási szerződést is.

A támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az állami költségvetés biztosítja, előbbi közel 2 millió lejt, utóbbi pedig valamivel több mint 5 milliót.

A 2 millió lejt meghaladó különbözet a város önrésze a projektből.

A projekt tartalmazza az iskolaépület teljes külső és belső korszerűsítését, a tetőzet, nyílászárók cseréjét, a külső hőszigetelést, a víz-, szennyvíz-, fűtés-, és villanyhálózat, az osztálytermek, mosdók és más helyiségek felújítását. Ugyanakkor az iskola didaktikai felszereltsége is megújul, korszerű elektronikai eszközöket kap.

Része a beruházásnak az iskolai tevékenység támogatása is,

a sajátos nevelési igényű tanulók szüleinek tájékoztatása és támogatása, tanterven kívüli tevékenységek a tanulók készségeinek, személyiségének és ismereteinek fejlesztésére, a szelektív hulladékgazdálkodásra való nevelés a szülők bevonásával. Hirdetés Nagyon nagy szükség volt erre a beruházásra a polgármester szerint, mivel

az iskola legutóbbi javítása önkéntes munkával történt, több mint tíz éve,

és állapota miatt megérett a teljes felújításra. A szerződés aláírása után a műszaki tervek elkészítése következik, amelyek várhatóan három hónap múlva rendelkezésre állnak, ezt követi a kivitelezés érdekében szükséges közbeszerzési eljárás kiírása. Ennek befejezésétől függ a munkálatok elkezdésének időpontja a következő évben. Arról a kivitelezővel egyeztetnek majd, hogy milyen időszakokra lesz szükség az épület teljes kiürítésére, mert

ezalatt az oktatást más helyszíneken kell biztosítani majd a diákoknak