Szünetelni fog a vízszolgáltatás több csíkszeredai utcában

Átmeneti vagy időszakos vízellátási szünet lesz több csíkszeredai utcában, két lakónegyedben pedig nyomáscsökkenés lehetséges a betervezett munkálatok miatt.

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A Harvíz vízszolgáltató június 23-án, kedden 9 és 15 óra között javítási munkálatokat végez a vízhálózaton. A szerkesztőségünkhöz eljuttatott közlemény szerint a munkálatok ideje alatt átmeneti vagy időszakos vízellátási szünet várható az alábbi utcákban:

Dénes László,

Puskaporos,

Akarat,

és a Tudor Vladimirescu utca 38 szám alatt.

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A fent említett időszakban a Tudor negyed felső részén, valamint a Kalász negyedben nyomáscsökkenés lehetséges.

Mint írják, a munkálatok után a vízellátás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válhat. Ez a jelenség rövid időn belül megszűnik. A hibajelentéseket egész nap fogadják a 0758 770 040-es telefonszámon.