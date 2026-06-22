Szünetelni fog a vízszolgáltatás több csíkszeredai utcában

Kedden több utcában nem lesz csapvíz
Fotó: Borbély Fanni
Átmeneti vagy időszakos vízellátási szünet lesz több csíkszeredai utcában, két lakónegyedben pedig nyomáscsökkenés lehetséges a betervezett munkálatok miatt.
A Harvíz vízszolgáltató június 23-án, kedden 9 és 15 óra között javítási munkálatokat végez a vízhálózaton. A szerkesztőségünkhöz eljuttatott közlemény szerint a munkálatok ideje alatt átmeneti vagy időszakos vízellátási szünet várható az alábbi utcákban:
Dénes László,
Puskaporos,
Akarat,
és a Tudor Vladimirescu utca 38 szám alatt.
A fent említett időszakban a Tudor negyed felső részén, valamint a Kalász negyedben nyomáscsökkenés lehetséges.
Mint írják, a munkálatok után a vízellátás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válhat. Ez a jelenség rövid időn belül megszűnik. A hibajelentéseket egész nap fogadják a 0758 770 040-es telefonszámon.
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