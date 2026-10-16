Már az aszfaltozásnál tartanak a Testvériség sugárúton

Egyik nap még mély alapot ástak, másnap már tömörítettek és aszfaltoztak a Testvériség sugárúton

Megfeszített tempóban zajlik az útjavítás a csíkszeredai Testvériség sugárút felső szakaszán, a kivitelező még a késő esti órákban is dolgozott, hogy mihamarabb befejezze a közel kétszázméteres szakasz felújítását.

Barabás Hajnal 2026. október 16., 19:042026. október 16., 19:04

Látványos munka zajlik jelenleg a csíkszeredai Testvériség sugárút felső szakaszán, a Nárcisz és a Suta sétányok közötti részen, a sugárút déli oldalán. Több munkagép és ember dolgozik a hónap elejétől, hogy megfelelő alapot készítsen és le is tudja aszfaltozni az útfelületet. Korodi Attila csíkszeredai polgármester a közösségi oldalán tett bejegyzésében arról írt, hogy az útkarbantartás még az esti órákban is zajlott, hogy minél hamarabb befejeződhessenek a munkálatok. Ez idő alatt forgalomkorlátozásra kell számítani, ezért fokozott figyelmet kérnek.

Fotó: Borbély Fanni

A sugárút alsó részén a megyei rendőrség előtti körforgalomig a parkolóhelyeket már mindkét oldalon felújíttatta a parkolásért felelős Csíki Trans Kft., a rendőrségtől a Nárcisz sétányig csak a déli oldalon rendezték a megállóhelyeket, ezután következett volna a felső részen a munka. Hirdetés Demény Attila, a Csíki Trans Kft. igazgatója lapunknak elmondta,

mivel nagyon elcsúszott az alapja az útszakasznak, ezért a parkolók felújítása előtt ott kellett beavatkozni.

Az úttest felújítását nem a Csíki Trans Kft., hanem a városháza végezteti a nyári útkarbantartás részeként, amelyből – mint korábban írtunk róla – őszi útkarbantartás lett, mivel a késői költségvetés-elfogadás miatt idén eltolódtak a közbeszerzések.

Fotó: Borbély Fanni

A munka jelenleg gőzerővel folyik, csütörtökön még az útalapot ásták jó mélyre, pénteken már tömörítették a felületet és azt követően aszfaltoztak is. Miután végeznek az érintett útfelület aszfaltozásával, az időjárástól függően folytatják a parkolók felújítását is. Amennyiben nem lesz kedvező az idő, akkor jövőben rendezik a Testvériség sugárút többi parkolóhelyét – magyarázta Demény Attila.

Megfeszített tempóban zajlott az útkarbantartás Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni