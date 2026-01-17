Egy héttel meghosszabbították a Csíki Székely Múzeumban látogatható Márkos András-emlékkiállítást, így az érdeklődők január 25-ig még megtekinthetik.

A kiállítás a 75 éve született és öt éve elhunyt, csíksomlyói származású képzőművész, Márkos András életműve előtt tiszteleg. Márkos András festőként, grafikusként, díszlettervezőként és restaurátorként is maradandót alkotott.

Tanulmányait a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán végezte, pályája később Bécsen át Nyugat-Németországig ívelt, ahol az absztrakt expresszionizmus jegyében vált nemzetközileg is elismert alkotóvá.



Művei ma a világ számos rangos múzeumában és gyűjteményében megtalálhatók.

Noha alkotásai külföldön széles körben ismertek, a hazai közönség eddig ritkán találkozhatott munkásságával. A Csíki Székely Múzeumban bemutatott emlékkiállítás ezt a hiányt igyekszik pótolni, átfogóbb képet nyújtva a csíksomlyói művész sokoldalú életművéről.

A meghosszabbításnak köszönhetően tehát még egy hét áll a látogatók rendelkezésére, hogy éljenek a ritka alkalommal, és megismerjék Márkos András művészetét.