Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Ittas sofőrőket kaptak el a Hargita megyei rendőrök

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Balánbányán és Csíkszeredában is elkaptak egy-egy ittas sofőrt a hatóságok a péntek este és szombat hajnal közötti időszakban – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Székelyhon

2026. március 28., 12:572026. március 28., 12:57

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Éjfél előtt nem sokkal igazoltattak a rendőrök egy 40 éves balánbányai férfit, akiről kiderült, hogy ittasan vezette járművét a városban. A helyszíni vizsgálatok során 0,61 mg/l alkoholszintet mértek a leheletében, ezért egy egészségügyi egységbe szállították, ahol vért vettek tőle.

Hirdetés

Hasonló eset történt másnap hajnalban Csíkszeredában is, ahol egy 23 éves helybéli férfi ült részegen a kormány mögé. Nála 0,41 mg/l alkoholszintet mutatott a szonda, így őt is vérvételre kísérték a rendőrök.

Mindkét esetben büntetőeljárás indult alkohol vagy más illegális szerek hatása alatt történő vezetés miatt.

Csíkszék Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 28., szombat

Lakossági fórum lesz Csíkszeredában

Csíkszeredában, a csobotfalvi kultúrotthonban szerveznek lakossági fórumot kedden, ahol a városrész aktuális ügyeit szeretnék megtárgyalni az emberekkel – közli Korondi Attila polgármester.

2026. március 28., szombat

Hirdetés
2026. március 27., péntek

Átalakítanák a közlekedést a Brassói út egy szakaszán

Kétsávos körforgalom kiépítését tervezik a csíkszeredai Brassói út és a Zöld Péter utca kereszteződésében, a forgalom enyhítésére. A munkálat értéke 5,6 millió lej lenne, amelynek finanszírozásához külső forrást keres a város.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Ismét fogyasztható a csíksomlyói borvíz

Újból iható a csíksomlyói borvíz az elvégzett laborvizsgálatok alapján – jelentette be Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere közösségi oldalán.

2026. március 27., péntek

Hirdetés
2026. március 27., péntek

Modern gépekkel és szerszámokkal bővültek a csíkszeredai szakközépiskolák műhelyei

Több mint másfél millió lejes európai uniós támogatásból modern gépekkel és szerszámokkal korszerűsítették Csíkszereda négy szakközépiskolájának tanműhelyeit. Az új felszereléseket csütörtökön mutatták be a taplocai iskolaközpontban.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Ősszel állnak forgalomba az elektromos buszok Csíkszéken

Folyamatos a csíkszéki tömegközlekedés átalakítását szolgáló elektromos buszok gyártása, amelyeket néhány hónapon belül le kell szállítania a megbízott nagybányai cégnek. Az elektromos töltőállomásokat is telepíteni kell a forgalomba helyezés előtt.

2026. március 27., péntek

2026. március 26., csütörtök

Új sporteszközökkel bővült a Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszeredában

Új sporteszközöket adtak át a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskolának a tavaly novemberben tartott a tizenkettedik Jótékonysági Katalin-bál bevételéből.

2026. március 26., csütörtök

Hirdetés
2026. március 26., csütörtök

A feszültségingadozás a múlté lesz Csíkmadarason

Korszerűsítik Csíkmadarason az elektromos hálózatot, amely már régóta nem felel meg a szükségleteknek, a feszültségingadozás nagyon sok problémát okozott a fogyasztóknak. Új trafóállomások is lesznek a hálózaton.

2026. március 26., csütörtök

2026. március 25., szerda

Előkészületben a piricskei víz- és szennyvízhálózat építése

A tavalyi megtorpanás után nemsokára aláírhatják a finanszírozási szerződést, és ki lehet írni a közbeszerzési eljárást a piricskei víz- és szennyvízhálózat tervezésére és kiépítésére. A beruházást az Anghel Saligny program támogatja.

2026. március 25., szerda

2026. március 24., kedd

Tűz ütött ki egy csíkszentléleki lakóházban

Kigyulladt egy lakóház terasza Csíkszentléleken kedden hajnalban, a tűzben egy idős férfi megsérült – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.

2026. március 24., kedd

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!