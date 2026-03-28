Ittas sofőrőket kaptak el a Hargita megyei rendőrök

Balánbányán és Csíkszeredában is elkaptak egy-egy ittas sofőrt a hatóságok a péntek este és szombat hajnal közötti időszakban – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Éjfél előtt nem sokkal igazoltattak a rendőrök egy 40 éves balánbányai férfit, akiről kiderült, hogy ittasan vezette járművét a városban. A helyszíni vizsgálatok során 0,61 mg/l alkoholszintet mértek a leheletében, ezért egy egészségügyi egységbe szállították, ahol vért vettek tőle.

Hasonló eset történt másnap hajnalban Csíkszeredában is, ahol egy 23 éves helybéli férfi ült részegen a kormány mögé. Nála 0,41 mg/l alkoholszintet mutatott a szonda, így őt is vérvételre kísérték a rendőrök.

Mindkét esetben büntetőeljárás indult alkohol vagy más illegális szerek hatása alatt történő vezetés miatt.