Ittas sofőrőket kaptak el a Hargita megyei rendőrök

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Balánbányán és Csíkszeredában is elkaptak egy-egy ittas sofőrt a hatóságok a péntek este és szombat hajnal közötti időszakban – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
Éjfél előtt nem sokkal igazoltattak a rendőrök egy 40 éves balánbányai férfit, akiről kiderült, hogy ittasan vezette járművét a városban. A helyszíni vizsgálatok során 0,61 mg/l alkoholszintet mértek a leheletében, ezért egy egészségügyi egységbe szállították, ahol vért vettek tőle.
Hasonló eset történt másnap hajnalban Csíkszeredában is, ahol egy 23 éves helybéli férfi ült részegen a kormány mögé. Nála 0,41 mg/l alkoholszintet mutatott a szonda, így őt is vérvételre kísérték a rendőrök.
Mindkét esetben büntetőeljárás indult alkohol vagy más illegális szerek hatása alatt történő vezetés miatt.
Csíkszeredában, a csobotfalvi kultúrotthonban szerveznek lakossági fórumot kedden, ahol a városrész aktuális ügyeit szeretnék megtárgyalni az emberekkel – közli Korondi Attila polgármester.
Kétsávos körforgalom kiépítését tervezik a csíkszeredai Brassói út és a Zöld Péter utca kereszteződésében, a forgalom enyhítésére. A munkálat értéke 5,6 millió lej lenne, amelynek finanszírozásához külső forrást keres a város.
Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.
Újból iható a csíksomlyói borvíz az elvégzett laborvizsgálatok alapján – jelentette be Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere közösségi oldalán.
Több mint másfél millió lejes európai uniós támogatásból modern gépekkel és szerszámokkal korszerűsítették Csíkszereda négy szakközépiskolájának tanműhelyeit. Az új felszereléseket csütörtökön mutatták be a taplocai iskolaközpontban.
Folyamatos a csíkszéki tömegközlekedés átalakítását szolgáló elektromos buszok gyártása, amelyeket néhány hónapon belül le kell szállítania a megbízott nagybányai cégnek. Az elektromos töltőállomásokat is telepíteni kell a forgalomba helyezés előtt.
Új sporteszközöket adtak át a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskolának a tavaly novemberben tartott a tizenkettedik Jótékonysági Katalin-bál bevételéből.
Korszerűsítik Csíkmadarason az elektromos hálózatot, amely már régóta nem felel meg a szükségleteknek, a feszültségingadozás nagyon sok problémát okozott a fogyasztóknak. Új trafóállomások is lesznek a hálózaton.
A tavalyi megtorpanás után nemsokára aláírhatják a finanszírozási szerződést, és ki lehet írni a közbeszerzési eljárást a piricskei víz- és szennyvízhálózat tervezésére és kiépítésére. A beruházást az Anghel Saligny program támogatja.
Kigyulladt egy lakóház terasza Csíkszentléleken kedden hajnalban, a tűzben egy idős férfi megsérült – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.
szóljon hozzá!