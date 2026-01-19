Rovatok
Át kell szervezni az Eco-Csík tevékenységét, nem lehet majd mindenkit megtartani

Változások előtt. Át kell szervezni a tevékenységet • Fotó: Borbély Fanni

Változások előtt. Át kell szervezni a tevékenységet

Fotó: Borbély Fanni

Változások előtt áll a csíkszeredai önkormányzat többségi tulajdonában lévő Eco-Csík Kft., amely jelenleg a városban és az alcsíki településeken a hulladék összegyűjtését és szállítását végzi, de ezt nemsokára be kell fejeznie.

Kovács Attila

2026. január 19., 07:582026. január 19., 07:58

Noha nagyon lassan halad, és már a negyedik közbeszerzési eljárásnál tart, nemsokára beüzemelhetővé válik a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer begyűjtési és szállítási része is, miután a gyergyóremetei lerakó már két éve működik.

A változás átrendezi a hulladékbegyűjtés és -szállítás helyzetét, ez elsősorban Csíkszéken lesz érezhető, mert

a jelenlegi szolgáltató, az önkormányzati tulajdonú Eco-Csík Kft. ki fog szorulni erről a piacról.

A cégnek esélye sem volt részt venni a szolgáltatás odaítéléséért kiírt liciten, a vonatkozó jogszabály egyik kitétele szerint ugyanis önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozás ilyen közbeszerzésen nem indulhat.

Noha tavaly ősszel még arra készültek, hogy az Eco-Csík átveszi a készülő csíkszéki hulladékudvarok működtetését az Alcsík Közösségi Fejlesztési Egyesület (ADI) megbízása alapján, azóta kiderült, hogy várhatóan erre sincs mód. A hulladékudvarok ugyanis valószínűleg szintén a megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részei lesznek – tudtuk meg Bors Bélától.

Csíkszereda alpolgármestere szerint ezek a körvonalazódó változások átszervezéseket tesznek szükségessé, de az önkormányzati cég azután is működni fog, miután már nem vehet részt a hulladék begyűjtésében és szállításában. Az illetékes leszögezte, hogy

a jelenlegi, több mint 110 személyt jelentő alkalmazotti létszámot semmiképp sem lehet majd megtartani a változás után,

mert a cég a város takarítását, illetve télen a hóeltakarítást fogja biztosítani majd.

Emlékeztetett ugyanakkor, hogy egy új törvénytervezet szerint egy önkormányzati cég több feladattal is foglalkozhat, így akár más teendőkkel is megbízhatják majd az Eco-Csík Kft.-t.

A cég megmarad, a tevékenységet átszervezik, és mivel folyamatos kapcsolat van a vállalat és a megyei hulladékgazdálkodási rendszer begyűjtési és szállítási részét a jövőben várhatóan végző cégcsoport között,

arra is számítanak, hogy az alkalmazottak egy része ott lesz foglalkoztatva

– tudtuk meg. Ugyanakkor arra is lesz lehetőség, hogy az Eco-Csík biztosította szolgáltatásokat igény szerint térségi szintre terjesszék ki, így a csíkszéki községekben is lehet majd hóeltakarítást vagy utcatakarítást végezni. Így inkább a cégnek ezt a részét erősítenék meg, akár géppark-bővítéssel is – vázolta az alpolgármester.

korábban írtuk

Többször ütközött akadályokba a megyei szintű hulladékbegyűjtés ügye
Többször ütközött akadályokba a megyei szintű hulladékbegyűjtés ügye

Három közbeszerzési eljárás sem hozott eredményt a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer begyűjtési és szállítási szolgáltatása számára, így egyelőre nem lehet tudni, mikor kezdődhet el ez a tevékenység.

Csíkszék Csíkszereda Környezetvédelem
