A kamra aranytartalékai: miből érdemes most bevásárolni?

Az üveges befőttek különösen népszerűek a téli hónapokban. Képünk illusztráció
Fotó: Kristó Róbert
A szilvától a zakuszkának való paprikáig még bőven akad mit beszerezni a piacon. Megnéztük az árakat, és összegyűjtöttük, miből mit érdemes eltenni télire, hogy a kamra hónapokig kitartson.
Aki szeretné, hogy télen is legyen saját lekvár, zakuszka, savanyúság vagy egyszerűen csak jó minőségű zöldség a pincében, annak most érdemes bevásárolnia a piacon. Megnéztük, milyen árakkal találkozhatunk idén a csíkszeredai zöldség- és gyümölcspiacon, és azt is, hogy miből mit érdemes eltenni télire.
A szilva ára 4–5 lej kilogrammonként mozog. Ez az egyik legjobb választás a télire készülők számára, hiszen lekvár, szilvaíz vagy akár aszalt szilva is készülhet belőle. A hagyományos szilvalekvárhoz nem is feltétlenül szükséges cukor, csak türelem és hosszú főzés.
A padlizsán, azaz vinete kilogrammja is 4–5 lej. Október elején még sok háztartásban füstölögnek a sütők, hiszen ilyenkor készül a zakuszka. A sült padlizsánt érdemes adagokban lefagyasztani is. Így télen percek alatt készülhet belőle padlizsánkrém vagy különféle ételek alapja.
A szilva ára 4–5 lej kilogrammonként. Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
A kápiapaprika ára 4–7 lej kilogrammonként, a közönséges paprika 5 lej körül mozog. A kápia az egyik legjobb alapanyag zakuszkához, paprikakrémhez és savanyúságokhoz. Sokan sütve, ledarálva, üvegekbe töltve teszik el, mások fagyasztják.
A csípős paprika kilogrammja már jóval drágább, 16–20 lej között mozog, ezért ebből érdemes paprikakrémet vagy erős paprikapasztát készíteni, hiszen kis mennyiségből is hosszú hónapokra elegendő készlet lesz.
A paradicsom ára minőségtől és fajtától függően 7–15 lej kilogramm között változik. A tél egyik legjobb tartaléka a házi paradicsomlé, paradicsomszósz vagy lecsóalap.
A paradicsomlevet sterilizált üvegekben tároljuk, hűvös kamrában vagy pincében.
A torma kötegenként 5 lejért kapható jelenleg. Nemcsak a húsételek mellé kiváló, hanem a savanyúságok eltarthatóságát is javítja. A megtisztított gyökereket homokba állítva hónapokig frissen lehet tartani pincében.
A fehér hagyma kilogrammja 5 lej, a vörös hagyma 8 lej, míg a fokhagyma 30 lej kilogrammonként. A hagymát száraz, jól szellőző helyen érdemes tárolni. A legjobb, ha fonatokba kötve vagy hálós zsákban lógatjuk fel. A fokhagyma drágának számít idén, ezért különösen fontos a megfelelő tárolás. Száraz helyen akár tavaszig is eltartható, anélkül, hogy jelentősen veszítene minőségéből.
A paradicsom ára minőségtől és fajtától függően 7–15 lej kilogramm között változik. Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Az őszi barack kilogrammja 12 lej. Bár a szezon vége felé járunk, még mindig készülhet belőle lekvár, befőtt vagy akár aszalt gyümölcs. Az üveges befőttek különösen népszerűek a téli hónapokban.
A legfontosabb szabály, hogy sötét, hűvös, de fagymentes helyen tartsuk. A fény hatására kizöldül, ezért a pince vagy a kamra ideális választás a tárolására.
Az idei árakat nézve a legjobb ár-érték arányt a szilva, a vinete, a kápiapaprika és a pityóka kínálja. Ezekből viszonylag alacsony költséggel készíthetünk olyan készleteket, amelyek egész télen szolgálják a családot.
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