A kamra aranytartalékai: miből érdemes most bevásárolni?

A szilvától a zakuszkának való paprikáig még bőven akad mit beszerezni a piacon. Megnéztük az árakat, és összegyűjtöttük, miből mit érdemes eltenni télire, hogy a kamra hónapokig kitartson.

Nagy Lilla 2026. október 04., 19:062026. október 04., 19:06

Aki szeretné, hogy télen is legyen saját lekvár, zakuszka, savanyúság vagy egyszerűen csak jó minőségű zöldség a pincében, annak most érdemes bevásárolnia a piacon. Megnéztük, milyen árakkal találkozhatunk idén a csíkszeredai zöldség- és gyümölcspiacon, és azt is, hogy miből mit érdemes eltenni télire. A szilva ára 4–5 lej kilogrammonként mozog. Ez az egyik legjobb választás a télire készülők számára, hiszen lekvár, szilvaíz vagy akár aszalt szilva is készülhet belőle. A hagyományos szilvalekvárhoz nem is feltétlenül szükséges cukor, csak türelem és hosszú főzés. Hirdetés

Hűvös, sötét helyen akár több évig is eltartható.

A padlizsán, azaz vinete kilogrammja is 4–5 lej. Október elején még sok háztartásban füstölögnek a sütők, hiszen ilyenkor készül a zakuszka. A sült padlizsánt érdemes adagokban lefagyasztani is. Így télen percek alatt készülhet belőle padlizsánkrém vagy különféle ételek alapja.

A szilva ára 4–5 lej kilogrammonként. Képünk illusztráció Fotó: Orbán Orsolya

A kápiapaprika ára 4–7 lej kilogrammonként, a közönséges paprika 5 lej körül mozog. A kápia az egyik legjobb alapanyag zakuszkához, paprikakrémhez és savanyúságokhoz. Sokan sütve, ledarálva, üvegekbe töltve teszik el, mások fagyasztják. A csípős paprika kilogrammja már jóval drágább, 16–20 lej között mozog, ezért ebből érdemes paprikakrémet vagy erős paprikapasztát készíteni, hiszen kis mennyiségből is hosszú hónapokra elegendő készlet lesz. Paradicsom – még van idő a befőzésre A paradicsom ára minőségtől és fajtától függően 7–15 lej kilogramm között változik. A tél egyik legjobb tartaléka a házi paradicsomlé, paradicsomszósz vagy lecsóalap.

Noha a paradicsom idén nem számít olcsónak, a saját készítésű befőttek még mindig kedvezőbbek lehetnek, mint a bolti termékek.

A paradicsomlevet sterilizált üvegekben tároljuk, hűvös kamrában vagy pincében. A torma kötegenként 5 lejért kapható jelenleg. Nemcsak a húsételek mellé kiváló, hanem a savanyúságok eltarthatóságát is javítja. A megtisztított gyökereket homokba állítva hónapokig frissen lehet tartani pincében. Hagyma és fokhagyma – a kamra alapkövei A fehér hagyma kilogrammja 5 lej, a vörös hagyma 8 lej, míg a fokhagyma 30 lej kilogrammonként. A hagymát száraz, jól szellőző helyen érdemes tárolni. A legjobb, ha fonatokba kötve vagy hálós zsákban lógatjuk fel. A fokhagyma drágának számít idén, ezért különösen fontos a megfelelő tárolás. Száraz helyen akár tavaszig is eltartható, anélkül, hogy jelentősen veszítene minőségéből.

A paradicsom ára minőségtől és fajtától függően 7–15 lej kilogramm között változik. Képünk illusztráció Fotó: Orbán Orsolya

Az őszi barack kilogrammja 12 lej. Bár a szezon vége felé járunk, még mindig készülhet belőle lekvár, befőtt vagy akár aszalt gyümölcs. Az üveges befőttek különösen népszerűek a téli hónapokban.

A pityóka zsákja jelenleg 30 lej, megfelelő tárolás mellett akár egész télen kitart.