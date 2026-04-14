A Google Térképen is elérhetők a Csíki Trans járatai

Elérhetővé váltak a Csíki Trans autóbuszjáratai a Google Térképen, így már az alkalmazásban is megtervezhetik utazásaikat az Csíkszeredában utazók.

Székelyhon 2026. április 14., 09:012026. április 14., 09:01

Újabb digitális fejlesztést vezettek be a csíkszeredai tömegközlekedésben: a Csíki Trans járatai mostantól a Google Térkép applikációban is megjelennek, így az utasok egyszerűbben és gyorsabban tervezhetik meg útvonalaikat – jelentette be Bors Béla alpolgármester közösségi oldalán. Arra kérik az érintetteket,

amennyiben pontatlanságot tapasztalnak, jelezzék azt e-mailben vagy közösségi oldalukon, hogy mielőbb javíthassák az esetleges hibákat.