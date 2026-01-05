Csaknem harmincezer háztartásban szünetel az áramszolgáltatás

Fotó: Orbán Orsolya
Hétfőn 13 órakor mintegy száz település 28 209 háztartásában szünetelt az áramszolgáltatás – közölte Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.
Facebook-bejegyzésében a tárcavezető rámutatott, az áramszolgáltató vállalatok mintegy 500 szakembere a helyenként extrém időjárási körülmények közepette is megszakítás nélkül dolgozik a szolgáltatás helyreállításán. A legtöbb beavatkozás elszigetelt, erdős vagy hegyvidéki területeken zajlik, ahol
Bogdan Ivan hangsúlyozta, míg 48 órával ezelőtt még közel 95 ezer felhasználónak kellett nélkülöznie az áramot, hétfőn 13 órára 28 209-re csökkent azoknak a háztartásoknak a száma, amelyekben még szünetelt a szolgáltatás.
A miniszter szerint a nap végéig ezeknek a 80 százalékában ismét lesz áram – ismerteti a miniszter bejegyzését az Agerpres.
Az energiaügyi minisztérium közleménye szerint Fehér megyében több mint 130, Hunyad megyében több mint 100 szakember dolgozik jelenleg a károk elhárításán.
A szaktárca azt is közölte, hogy az országos villamosenergia-rendszer működése zavartalan, a földgáztárolók töltöttsége pedig meghaladja a 70 százalékot, ami garantálja az ellátás biztonságát.
Megnyílik a sugásfürdői kis sípálya január 6-án, kedden. A helyszínre autóbusszal és személygépkocsival egyaránt feljuthatunk, bár nem biztos, hogy mindig találunk szabad parkolóhelyet.
A liberális világrend korszaka 2025-ben lezárult, és megkezdődött a „nemzetek korszaka” – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten.
Több mint 100 ezer lejre bírságoltak a rendőrök a szilveszteri hosszú hétvégén Hargita megyében. A büntetések zömét közúti szabálysértések miatt szabták ki.
Lassan töltődik be, vagy épp nem elérhető a felhasználók számára a napokban az Országos Digitalizációs Hatóság (ADR) által kezelt, az adók és illetékek befizetésére alkalmas ghișeul.ro platform.
A rendvédelmi szerveknek átlagban mintegy 2700 bevetésük volt naponta a szilveszteri hosszú hétvégén, a vészhelyzeti csapatok közbelépésére pedig napi 1700 alkalommal volt szükség.
Életének 88. évében vasárnap elhunyt Drábik János, közíró, a Magyarok Világszövetsége Stratégiai Bizottsága és az Országos Trianon Társaság elnöke.
Marosvásárhelyen január 12-től lehet helyi adókat és illetékeket fizetni személyesen és online is, de idén jóval magasabb adókra kell számítani. Sőt, 2026-tól a fogyatékkal élők sem részesülnek már adómentességben.
Változékony időre számíthatunk a következő két hétben, sok csapadékkal - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) január 5. és 18. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kéri az elnöki hivataltól, a parlamenttől és a kormánytól, hogy a 2026-os esztendőt nyilvánítsák Amerika évévé Romániában.
Igazi tél köszöntött be Székelyföldre. Noha az intenzív havazás több helyen nehezíti a közlekedést, a hatóságok folyamatos takarítással igyekeznek járhatóvá tenni az utakat.
