Csaknem harmincezer háztartásban szünetel az áramszolgáltatás

Facebook-bejegyzésében a tárcavezető rámutatott, az áramszolgáltató vállalatok mintegy 500 szakembere a helyenként extrém időjárási körülmények közepette is megszakítás nélkül dolgozik a szolgáltatás helyreállításán. A legtöbb beavatkozás elszigetelt, erdős vagy hegyvidéki területeken zajlik, ahol

a hó és a kidőlt fák hálózati rendszerhibákat okoztak.

Bogdan Ivan hangsúlyozta, míg 48 órával ezelőtt még közel 95 ezer felhasználónak kellett nélkülöznie az áramot, hétfőn 13 órára 28 209-re csökkent azoknak a háztartásoknak a száma, amelyekben még szünetelt a szolgáltatás.

Hirdetés

A miniszter szerint a nap végéig ezeknek a 80 százalékában ismét lesz áram – ismerteti a miniszter bejegyzését az Agerpres.