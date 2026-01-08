Büntetőeljárás indult a salamási rendőrség épületében keletkezett tűzeset miatt

A maroshévízi tűzoltóságot riasztották a salamási rendőrség épületéhez
Fotó: Olvasói felvétel
Büntetőeljárás indult a salamási rendőrség épületében keletkezett tűz körülményeinek tisztázására. Bár a lángok jelentős kárt tettek a tetőzetben, az archívum és a technikai eszközök épségben maradtak. A rendőrök a községházán kaptak ideiglenesen helyet.
2026. január 08., 15:292026. január 08., 15:29
Egy bizottság méri fel a kárt a salamási rendőrség épületének kigyulladása után. Mint szerdán írtuk, a maroshévízi tűzoltóságot Salamásra riasztották, miután tűz ütött ki a rendőrség kétszintes épületének tetőzetén.
Súlyos tűzesethez riasztották a tűzoltókat: Salamáson lángra kapott a helyi rendőrőrs épülete. A tűz az épület tetőszerkezetét és a manzárdot érinti, mintegy 200 négyzetméteres felületen.
Iordan Ştefan Mircea, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság parancsnoka csütörtökön újságírói kérdésre elmondta, hogy
Megjegyezte, a tűzoltóság közleménye szerint a kémény túlhevült, emiatt kezdett el füstölni a tetőzet. A kárfelmérés még zajlik, azonban azt hozzátette, hogy
Leginkább a tetőzetben okozott kárt a tűz. Az épület javítására pénzt különítenek el.
A salamási rendőrségnek három alkalmazottja van, a tűz idején senki nem tartózkodott az épületben. A helyreállításig a rendőrség a helyi polgármesteri hivatal épületében folytatja a tevékenységét.
