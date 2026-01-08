Büntetőeljárás indult a salamási rendőrség épületében keletkezett tűzeset miatt

Büntetőeljárás indult a salamási rendőrség épületében keletkezett tűz körülményeinek tisztázására. Bár a lángok jelentős kárt tettek a tetőzetben, az archívum és a technikai eszközök épségben maradtak. A rendőrök a községházán kaptak ideiglenesen helyet.

Barabás Hajnal

Egy bizottság méri fel a kárt a salamási rendőrség épületének kigyulladása után. Mint szerdán írtuk, a maroshévízi tűzoltóságot Salamásra riasztották, miután tűz ütött ki a rendőrség kétszintes épületének tetőzetén. korábban írtuk Kigyulladt a salamási rendőrség tetőzete – frissítve Súlyos tűzesethez riasztották a tűzoltókat: Salamáson lángra kapott a helyi rendőrőrs épülete. A tűz az épület tetőszerkezetét és a manzárdot érinti, mintegy 200 négyzetméteres felületen. Iordan Ştefan Mircea, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság parancsnoka csütörtökön újságírói kérdésre elmondta, hogy

az ügyben büntetőeljárás indult, vizsgálják az eset pontos körülményeit.

Megjegyezte, a tűzoltóság közleménye szerint a kémény túlhevült, emiatt kezdett el füstölni a tetőzet. A kárfelmérés még zajlik, azonban azt hozzátette, hogy

nem sérült meg az archívum, ugyanakkor sem dokumentumok, sem számítógépek nem károsultak.