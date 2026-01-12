Bonyolult jelszó, biometrikus azonosítás – ezekkel már védettebbek a mobilos adataink

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
A mobileszközökön tárolt adatok védelmével kapcsolatos jó tanácsokat fogalmazott meg hétfőn a belügyminisztérium.
2026. január 12., 20:262026. január 12., 20:26
A szaktárca Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben felhívják a figyelmet a szoftver és az applikációk frissítésének fontosságára, illetve
Mint írják, ilyenkor úgynevezett VPN (Virtuális magánhálózat - Virtual Private Network) szolgáltatásokat ajánlott használni – derül ki az Agerpres által szemlézett anyagból.
Ajánlott a mobileszköz helymeghatározási és távoli zárolási funkciójának a használata is, alkalmazásokat pedig kizárólag hivatalos áruházakból kell letölteni.
„Legyenek óvatosak, ha linkeket vagy csatolmányokat kapnak; használjanak egy víruskereső szoftvert, mielőtt megnyitnák ezeket” – áll a belügyminisztérium bejegyzésében.
